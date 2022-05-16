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Новости Война
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В Славянске задержан мужчина, который сдавал позиции украинских защитников и место попадания ракеты

арешт

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении жителю г. Славянска в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Его взяли под стражу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, в мае 2022 гражданин добровольно согласился помогать оккупантам. Используя мессенджер Telegram, он передавал представителю силового ведомства РФ информацию о расположении и перемещении личного состава и техники Вооруженных Сил Украины на территории г. Славянск Донецкой области.

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Также подозреваемый, находясь в г. Славянске, снял на свой телефон видео и фото, а также установил географические места дислокации личного состава Национальной гвардии Украины на электронной карте и передал эту информацию представителю страны-агрессора. Кроме того, мужчина сообщил захватчикам о попадании ракеты в здание гражданской инфраструктуры города.

Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Донецкая область (10119) государственная измена (1582) Офис Генпрокурора (2516) Славянск (2609)


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Топ комментарии
+17
Вот с кого нужно начинать во время войны борьбу на уничтожение. Лишать гражданства и собственности. Славянск притулок сепаров был и остался.
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16.05.2022 13:26 Ответить
+16
А как там бывшая мер Штепа себя ведёт,опять говорит,что это наши ребята и пришли нас освобождать.
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16.05.2022 13:25 Ответить
+10
Прив"язать серед поля до стовпа і передать координати кацапам начебто від нього...
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16.05.2022 13:29 Ответить
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А как там бывшая мер Штепа себя ведёт,опять говорит,что это наши ребята и пришли нас освобождать.
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16.05.2022 13:25 Ответить
Вот с кого нужно начинать во время войны борьбу на уничтожение. Лишать гражданства и собственности. Славянск притулок сепаров был и остался.
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16.05.2022 13:26 Ответить
Сдать его родственникам погибших в Славянске и выдать им оружие..
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16.05.2022 16:07 Ответить
На палю собаку!!!!
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16.05.2022 13:26 Ответить
У вищої ради правосуддя нема питань дотагентурних судей які відпускають своїх "побратимів"- агентів - казнокрадів під залог. А у Сумах сєпар суддя взагалі виніс вирок до СБУ, яке затримало самого агента. Інших політиків це теж не бентежить...
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16.05.2022 13:27 Ответить
Здайте его в утиль.
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16.05.2022 13:28 Ответить
А если всех прокуроров и судей продажных потрясти, можно на вооружение насобирать.
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16.05.2022 13:28 Ответить
Прив"язать серед поля до стовпа і передать координати кацапам начебто від нього...
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16.05.2022 13:29 Ответить
За законом воєнного часу: "утилізувати" покидька на місці! 🤔
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16.05.2022 13:34 Ответить
Кожен такий інформатор, вбивця. І робить він це свідомо.
Тому, ніяких відпускань під заставу злочинців, які вчинили масові вбивства?
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16.05.2022 13:35 Ответить
Гасити на місці
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16.05.2022 16:39 Ответить
Privjazatj k stolbu v objekte, kotorogo on toljko chto ukazal.
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16.05.2022 17:06 Ответить
 
 