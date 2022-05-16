В Славянске задержан мужчина, который сдавал позиции украинских защитников и место попадания ракеты

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении жителю г. Славянска в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Его взяли под стражу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, в мае 2022 гражданин добровольно согласился помогать оккупантам. Используя мессенджер Telegram, он передавал представителю силового ведомства РФ информацию о расположении и перемещении личного состава и техники Вооруженных Сил Украины на территории г. Славянск Донецкой области.

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Также подозреваемый, находясь в г. Славянске, снял на свой телефон видео и фото, а также установил географические места дислокации личного состава Национальной гвардии Украины на электронной карте и передал эту информацию представителю страны-агрессора. Кроме того, мужчина сообщил захватчикам о попадании ракеты в здание гражданской инфраструктуры города.

Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.