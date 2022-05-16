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Новости Война
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Затягивание войны может привести к резкому росту налогов и национализации в Украине, - министр финансов Марченко

сергей,марченко

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна может принять болезненные меры, если боевые действия будут продолжаться дольше, чем три-четыре месяца.

По его словам, страна может пойти на резкое повышение налогов, сокращение расходов и прибегнуть к национализации. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал в интервью The Economist, передает Цензор.НЕТ.

"То, что в последние годы превратилось в свободно вращающуюся довольно рыночную экономику, может столкнуться с волной национализации, которая сведет на нет годы тяжелого прогресса", - говорит Марченко.

Марченко напомнил, что Всемирный банк спрогнозировал сокращение ВВП Украины примерно на 45% в 2022 г. По оценке Украины ВВП упадет на 44%. По его словам, примерно на четверть сократились таможенные поступления из-за сокращения импорта и приостановления многих пошлин.

Также из-за войны в Украине страна ежемесячно теряет $5 млрд, что составляет 5% ВВП Украины. Такая сумма выделяется на зарплаты военным.

Марченко также сообщил о сложностях с вывозом урожая пшеницы, ячменя, подсолнечника и других культур. Из-за блокировки украинских портов могут возникнуть проблемы с доставкой зерна по морю.

Также читайте: Украина получит $1,5 млрд от Всемирного банка для оплаты работы бюджетников, - Минфин

На границе с Евросоюзом из-за проверок возникают 10-километровые пробки, а в ЕС может въехать ограниченное количество грузовиков, поскольку Украина не является членом сообщества. По этой причине Европа столкнется с нехваткой продовольствия после уборки урожая, если не решатся бюрократические вопросы.

ВВП (645) Минфин (1556) налоги (3243) пошлина (497) Марченко Сергей (300)


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Топ комментарии
+54
повышай налоги в любой ситуации - это все что ты выучил в своем университете "межпланетного менеджемнта и парикмахерского искусства "?
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16.05.2022 13:55 Ответить
+48
заткніть цього дибіла, в кризу податки нікто не підіймає, це зразу смерть економіці, кожний школяр це знає, а проватний підар Марченко не знає
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16.05.2022 13:57 Ответить
+42
Щось забагато сьогодні про "затягування війни" і жахи, з цим пов*язані.
Збираєтесь, *****, "проста пєрєстать стрєлять"?!
Війна закінчується з нашою Перемогою!
І тільки так!
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16.05.2022 13:57 Ответить
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Страница 2 из 2
Сергій Марченко - типовий бюрократ, середніх інтелектуальних здібностей.Він бачить ситуацію з наповненням бюджету лише через призму підвищення податків. А розвивати економіку в Україні не пробували ? Розумію, що під час війни виникають проблеми, але державник чиновник має мислити саме з таких позицій.
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16.05.2022 14:22 Ответить
Розвиток економіки, це не питання найближчого майбутнього, коли вам спершутреба вижити.
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16.05.2022 15:43 Ответить
И как ты выживешь, если экономика встала - а тебе еще и налоги увеличивают!
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16.05.2022 15:48 Ответить
Очевидно, підеш в тінь. А щоб тебе не любили наші доблесні обаратні в пагонах - будеш заносить валізки кому нада. Може, звідти і проблеми таких як марченко, валізки не несуть, тіпа абідна, да?
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16.05.2022 16:52 Ответить
А навіщо йти в тінь, якщо для великого класу підприємництва встановлений доволі помірний податок?
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16.05.2022 18:32 Ответить
Великий клас підприємництва, очевидно, аж обісрався, так зрадів новині, що найближчим часом його бізнес, з якого чесно платилися і платяться податки, збираються націоналізовувати - читай, відбирати. Будь ласка, не паліться так явно.
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16.05.2022 20:53 Ответить
Окрім мене, та й вас, є ще держава. Що опікується соціальними програмами, медициною, освітою, ВІЙСЬКОМ! Як вога вижеве, якщо не має достатньо надходжень. Як гадаєте?
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16.05.2022 18:30 Ответить
Вкрасти нічого-марченко засумував.
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16.05.2022 14:22 Ответить
Покидьок
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16.05.2022 14:22 Ответить
Припиниться війна коли русню повибиваємо
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16.05.2022 14:23 Ответить
"Везе" ж Україні з владою! Одна, - "краща" за іншу!
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16.05.2022 14:24 Ответить
Але така зрадницька влада вперше зібралася. Де їх Зеля знаходив?
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16.05.2022 15:04 Ответить
Какой поп - такой и приход
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16.05.2022 15:50 Ответить
А как вам наши дороги, зеленые тарифы и е-тысяча? Думали о популизме, а на армии секономить? Ну вот вам реальный пример что бывает когда экономишь на обороне.
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16.05.2022 14:24 Ответить
А ви помітили, що уряд не запропонував жодних ідей як пожвавити економіку ?
Нічого окрім гвіздка в труну у вигляді непосильних податків.
пс. Ви зробили це разом - раз за разом
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16.05.2022 14:24 Ответить
#неначасі
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16.05.2022 16:06 Ответить
Ой, так-так, начасі буде, як все відберуть на користь *******************, обкладуть народ дикими податками, а патріотів спалять на фронтах? Дивлюсь я, чим дальше в ліс, тим сильніше відчуваю, що дарма не злиняв звідси, поки вікно можливостей було. Бо чим далі в ліс, тим краще видно товстий ідіотизм, абсолютний непрофесіоналізм і клоунську сутність зебільної "влади"... Це ж треба, в 21 столітті взять і видать всім відому комуняцьку сентенцію: "Штоб карова лудше даілась і меньше їла, треба більше карову даіть і меньше карову карміть"©. ПрофФесіАНАЛізм, достойний кілі азіріва...
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16.05.2022 20:59 Ответить
Може поставить міністрам мінімалку, вони ж і без зп протянуть 50 років. І ще 100 тисячам суддів, інспекторам, радникам і др.
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16.05.2022 14:25 Ответить
гетьманцева треба повісити скільки зла як він зробив для економіки не зробив ніхто
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16.05.2022 14:25 Ответить
Азіров зробив більше! Він автор цієї самої поганої податкової системи в Європі - у кацапів і те простіше податкова система.
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16.05.2022 15:51 Ответить
це міністр а херню якусь несе,
то пропонуй варіанти розвязання проблем,

любий може сказати все херово все пропало
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16.05.2022 14:26 Ответить
90% критиків влади на Цензорі - це акаунти, створені квітень-травень 2022
свіженькі
схоже, якась чергова групка ходить по колу, створюючи нові і нові акаунти десятками
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16.05.2022 14:27 Ответить
якшо "влада" = довбойоби, то як це зелажить від дати реєстрації?
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16.05.2022 15:52 Ответить
Неправда.
Якраз таки облизувачі зеленського на новеньких обліківках.
А так звані порохоботи гнуть свою лінію, початок якої знаходиться значно далі за 2013 рік навіть.
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16.05.2022 17:37 Ответить
це марченко з переляку таку пургу несе? чи йому расіяни заплатили?
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16.05.2022 14:28 Ответить
Деякі люди так і не зрозуміли,що зараз вже інша реальність настала і не тільки для нас.План "Маршала" для України повинен включати також приїзд управлінців з Заходу та тотальний контроль використання коштів, інакше все зійде на банальне крадівництво!
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16.05.2022 14:28 Ответить
так довбойоби,підказую що робити-заходити з обшуками в кабінети,хази до суддів,прокурворів,главмусоридл,керівників місцевих автодорів і вигрібаєте всю готівки звідти в казну і вам вистачить покрити весь бюджет поточного року на 100% мінімум. це ще не рахую весь недороблений олігархат.
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16.05.2022 14:30 Ответить
Як сказав один хитрий чувак, "Де ми візьмемо зброю? У наших ворогів!"

Тут так само: якщо бракує у бюджеті коштів, то їх треба взяти у рашистів - націоналізувати абсолютно все, що є російського у нашій державі.

А не, бл*дь, "різко піднімати податки". Треба наносити економічний удар по московитах, а не по громадянах своєї ж країни.
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16.05.2022 14:31 Ответить
Ну податки небуде чим платити. Гроші мають десь братися.
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16.05.2022 14:33 Ответить
Цікаво, що націоналізовувати будуть?
Приватні підприємства в дохід держави - не цікаво. Невже кошти на рахунках в банках?
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16.05.2022 14:44 Ответить
Ось і Марченко вважає, що треба здаватися і підписувати мирний договір. А зброю НАТО вивезти до Московії на вимогу Путлера.
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16.05.2022 14:49 Ответить
"Те, що останніми роками перетворилося на досить ринкову економіку, що вільно обертається, може зіткнутися з хвилею націоналізації, яка зведе нанівець роки важкого прогресу", - говорить Марченко."
Що?

11.01.22 (ДО війни)
"В Украине введут продуктовые талоны: кто и когда получит"
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16.05.2022 14:56 Ответить
Краще затягувати тугіше галстук на шиї міністра, ніж паски на штанях простих громадян.
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16.05.2022 15:08 Ответить
"Вжити хворобливих заходів". Українська мова не заслуговує на таке знущання. Рівень редактора не дотягує навіть до рівня Марченка.
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16.05.2022 15:08 Ответить
Тобто це єдине шо тебе турбує в цій статті?
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16.05.2022 15:54 Ответить
Хочеш взяти в мене інтерв'ю чи просто вирішив вразити мене словесним проносом? ))
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16.05.2022 16:00 Ответить
Шістка дурна
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16.05.2022 15:17 Ответить
Причому тут редактор, якщо цей овощ саме так і сказав?
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16.05.2022 15:19 Ответить
Судячи з "овощ" ти і є той редактор. Редакторе-невігласе, перелогінься. Або зацитуй, якщо ти не овоч, з інтерв'ю англійською. ))
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16.05.2022 15:44 Ответить
Прочел интервью Сергея Марченко.
Шокирован, фраппирован и обескуражен.

В связи с вызванными войной проблемами в экономике нам придется поднимать налоги. Это практически прямая цитата, если что.

То есть у Марченко есть опасения, что коль война сама не добьет экономику, для гарантированного достижения результата нужно еще и налоги поднять?
Давайте тогда еще и рагулирования добавим, чего уж мелочиться.
Вот розничный рынок топлива отрагулировали же, замечательно получилось. Топлива, правда. нет. Зато цены зафиксированы!

Что Гетьманцев, что Милованов, что Марченко. Какой-то запредельный бюджетоцентризм и непонимание элементарных законов функционирования экономики. Постоянные попытки отдавать экономике приказы и убежденность, что они будут выполнены.

Я не знаю что с этим делать. Но если им дать рулить как они видят, то они добьют не доубитую войной часть экономики. https://t.me/tanya_adams/2864
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16.05.2022 15:19 Ответить
Удар бізнесу по печінці: законопроєкт 7311 від слуг.
https://www.youtube.com/watch?v=-**********
Слава Черкашин сделал анализ законопроекта 7311. И вновь в воздухе противно завоняло Гетманцевым и его инициативами, которые окончательно прибьют украинский бизнес, который он и война не добили ранее. А ещё ждите рост коррупции и взяток. В налоговой уже ждут этот звкон, как 13 зарплату. Всё же у меня ощущение, что план работ нашим горе-экономистам выписывают в Москве.

PS Единственное, что я поддерживаю - это возврат пошлины на ввезенные в Украину автомобили для собственного пользования. Потому что бюджет сам не наполнится, а эьи массово пользуются именно автодилеры. Исключением должны стать машины для фронта. А теперь сам текст Черкашина:

"ВОЕННАЯ НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА ПОД УГРОЗОЙ
С появлением законопроекта 7311 военную налоговую реформу можно считать законченной. Снова начинаем проверки, поднимаем налоги и усиливаем административное давление на бизнес и население. Основные нормы:
- поднятие в 2 раза ставки военного сбора (с 1,5% до 3%);
- возврат 20% ставки акциза на бензины, газ и дистилляты (пониженная ставка 7% не проработала и двух месяцев), ждем роста цен на бензин и дизтопливо;
- огромную проблему не возмещения НДС не решают, только для довоенной задолженности января предлагается погашение за счет НДС-облигаций (ОВГЗ). А как же миллиардные невозвраты февраля, марта, апреля?
- отменяют широко разрекламированный отказ государства от налогов на границе при ввозе автотранспорта гражданами;
- аналогичное решение (возврат импортных налогов) предлагается для товаров, ввозимых плательщиками единого налога по ставке 2% от дохода;
- и напоследок, бизнес вне зон оккупации и боевых действий ждут, скорее всего, массовые камеральные проверки налоговиков на предмет соблюдения сроков подачи отчетности и уплаты налогов в бюджет. А это новые штрафы, жалобы и доначисления, хотя суды практически не работают и защитить себя будет крайне сложно.
Непоследовательность, недоверие, возврат идеологии агрессивного сбора налогов - плохие, если не роковые, попутчики для восстановления воюющей экономики.
Не делайте этого!".
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16.05.2022 17:15 Ответить
ХВАТИТ ТАЩИТЬ К МИРНОМУ ДОГОВОРУ. ТОЛЬКО ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ АГРЕССОРА. СЛАВА ВСУ!
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16.05.2022 15:21 Ответить
В мене питання по витратах у 5 млрд$ щомісяця. Я не економіст, но рахувати вмію, отже:
військові на передовій отримують 100000 грн, що є приблизно 3300 $, нехай цю цифру множимо на 2, тобто, військовий отримує 200 000 грн або 6500 $ то виходить, що на сьогодні у нас мілліонна армія?!!!
Ви це серьозно!??
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16.05.2022 15:27 Ответить
Вообще-то помимо зарплат военных, на войну так же необходимо:

- оснастить этих военных экипировкой
- чем-то их кормить и вовремя это подвозить
- подвозить боеприпасы для стрелкового, артиллерийского оружия, танков и т.д.
- горючее для того чтоб техника как-то ездила, она не на святом духе контр-наступление проводит
- ремонтировать эту самую технику.

И это далеко не всё. Даже обучение по новым волнам мобилизации требует всего этого.

Война - очень дорогое дело, вообще-то.
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16.05.2022 15:38 Ответить
Ви тут не поутайте, наше фінансово керівництво у новині чітко вказали заробітна плата! Будьте уважні!
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16.05.2022 15:50 Ответить
Ты же полный дебил в экономике, верно?
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16.05.2022 15:58 Ответить
Економічній сфері не навчався, но математику розумію, тим паче ділення. На рахунок хто в чому дебіл, то походу це питання до твого дзеркала!
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16.05.2022 16:54 Ответить
да вопросы возникают по затратам на военку-снаряды и патроны -совок (бесплатно) или запад (бесплатно до границы украины ),вся бронетехника -совок (бесплатно) или то что уже отремонтировано давно ,экипировка -запад как минимум процентов на 80 (только от США 75000 комплектов аммуниции-бронежилетов и касок ),гуманитарки для кормления -тоже тысячи тонн ,медицина для военных -только зарплаты медиков
Горючка для всу-тоже много по помощи
Все высокотехнологичное оружие-военная помощь от США ,Британии ,Польши,Прибалтики и др.стран.
Зарплаты -по 100000 -только в боевых действиях и только для ВСУ (ТРО -я сомневаюсь)-тысяч на 50-70 человек ,все остальные -25000-50000 грн.
Оснащение для ТРО-либо люди сами покупали (и до сих пор покупают),либо покупают громады
Откуда 5 млрд.долл в месяц на военные расходы-непонятно.
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16.05.2022 18:51 Ответить
Березовый сок,
Власти могут пойти на болезненные меры в виде огромного повышения налогов и резкого сокращения расходов, если война будет продолжаться больше, чем "три-четыре месяца", заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью The Economist.

Хотели план по восстановлению Украины и привлекательные условия для беженцев? Поднятие налогов и урезание трат, скорее всего социальных, предлагают. Нравится? Ну, других вариантов у этой команды в Кабмине, видимо, нет. Иначе бы предложили.
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16.05.2022 15:58 Ответить
Перевожу на человеческий - где же мы харчеватся будем? Будь у него мозги он бы задумался какие статьи бюджета начать сокращать и резать. Но мозгов нет.
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16.05.2022 16:03 Ответить
да это экономисты уровня колхоза ... я уверен, дай им франшизу МакДональдса, они бы и там обанкротились

тут первое что нужно делать отпускать зарабитчан батрачить по специальному аушвайсу ... в прошлом году набатрачили на 15 млрд. ... при всем при том, что весь ВВП был 200 млрд. .... тем более это эще минус 6500 грн. не тратить на каждого такого сидельца .... зачем они нужны здесь по лавачкам сидеть, если их ни в военкомат не зовут, ни на работу в Украине? .... но эти бибины бакланы будут тянуть уже пока жрать будет нечего, и начнут беженцы бунты поднимать - неВайне
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16.05.2022 16:17 Ответить
Да там много чего можно придумать. Но они ничего не думают, так как нечем.
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16.05.2022 16:20 Ответить
сейчас никто ничего не набатрачит даже если отпустить-деньги никто не переведет -и они это понимают
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16.05.2022 18:55 Ответить
И по теме. Украине ничего не грозит пока её будет кормить Европа. Власти грозит - она теряет влияние, льготы и красивую жизнь. Оттого они и хотят налоги и прочее, а народу нет.
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16.05.2022 16:06 Ответить
Ну нічого собі сказав. А до повномасштабного нападу війна 8 років тривала і навіть зростання економіки було більше 2х років. Це ж якщо зелені і далі керуватимуть, то так і до голодомору доживемо, у кращих традиціях більшовизму.... У мене питання, невже вони разом із своїм коломойським нажертись ніяк не можуть, ніфіга ж не вміють, всі їх рішення заганяють країну все в гірше становище, окрім війни, але віддати управління ефективним менеджерам ніяк не можуть, були ж такі в міністерствах до осені 2019 року. Буду вважати діяльність влади навмисним підіграванням ворогу.
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16.05.2022 16:08 Ответить
У них была огромная дыра в бюджете уже два года назад, которую они закрывали кредитами МВФ и ковидным фондом. Так что просто теперь проблема вылезла наружу, так как надо финансировать армию, а они привыкли только воровать.
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16.05.2022 16:14 Ответить
это разговоры из той темы-что надо мириться с *********** ,а то если затянем ,то с голоду помрем.
А реально ничего этой экономике не грозит-что надо западные страны и США с Британией подправят,где надо нажмут на кредиторов ,где то долги простят или отстрочат (как польше простили 300 млрд.),где то дадут кредит ,где то макрофинансовую помощь и т.п.
Если США будет угодно и они посчитают это нужным-то после войны загонят сюда сколько надо концернов ,прижмут коррупционеров ,настроят заводов и т.п. -но это если посчитают нужным (как польшу подняли-как противовес Германии и РФ)
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16.05.2022 19:02 Ответить
Дійсно "хворобливих", а не "болючих"?
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16.05.2022 16:13 Ответить
Даже напишу по теме. У нас куча бюрократов, которые получают огромные зарплаты и пенсии. Отчего бы их не сократить до трех минималок на время войны? У нас куча людей потеряли работу из-за миграции. Государство хоть чуточку задумывается о том чтобы создать им рабочие места, чтобы они не сидели на бюджете? И т.д. Все эти проблемы решаемы, но они не способны решать, так как для этого надо думать и планировать.

Всё до чего додумался Марченко. Нам надо больше денег оттого мы поднимем налоги.
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16.05.2022 16:31 Ответить
Ну так навибирали ж папріколу. Ну як, прікольна тепер? Ржом?
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16.05.2022 16:40 Ответить
Еще добавлю. После войны проблемы не исчезнут, даже если она закончится прямо завтра. Разрушенное жилье сотен тысяч и разрушенная инфраструктура, падение экономики и отсутствие рабочих мест никуда не денется. Так что решать надо вот вчера. В марте. Но они же не думали об этом. И сейчас не думают. Они всё пытаются списать на войну.
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16.05.2022 16:46 Ответить
Проблема чиновников, что они не визионеры. Они реакционеры. Вот мы смеемся с Шольца, но вот наши чиновники это один коллективный Шольц, только абсолютно некомпетентный даже в своей профильной деятельности.
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16.05.2022 16:49 Ответить
Вызывают мягко сказать удивление такие "новелы" власти. То есть залезть в карман своим гражданам, многие из которых потеряли и жильё и нажитое добро - можно и нужно. А вот АЛЬФАБАНК - тот, что под западными санкциями и принадлежит россиянам, спокойно убрал с вывесок половину названия - АЛЬФА и продолжает работу в Украине! То есть мы требуем от США и Европы не ослаблять санкции и вводить новые, при этом у себя в стране способствуем оккупантам! Так победим!
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16.05.2022 17:01 Ответить
Коломойському компенсують три вартості розбомбленого Кременчуцького НПЗ та втрачені прибутки за рахунок урізання пенсій бабусь згорілих сіл і селищ
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16.05.2022 17:01 Ответить
Добавлю окончательно. Почему украинской экономике и украинцам ничего не грозит в среднесрочной перспективе и мы можем воевать годами? Потому что у нас до войны был низкий уровень жизни и экономика была крошечной по сравнению с Евросоюзом. Оттого Европа и США могут легко кормить наш уровень жизни и они уже сказали что будут это делать.

Тем не менее у нас были олигархи и мафия, которая привыкла воровать. А с европейской помощи не поворуешь. Вот и вся проблема с которой они стыкаются. Проблемы же с обычными людьми решаемы, если их начать решать.
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16.05.2022 17:18 Ответить
А национализация с Коломойского начнётся?
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16.05.2022 17:48 Ответить
Сучі земудараси! Закрити людей в Україні - то 2 роки вірусняк, тепер війна - ні роботи, ні зарплати, то ми раби і чим відрізняємось від мордору? Вчителям вже ця держава показала дулю, в наступні три місяці "ці самі багаті люди" будуть отримувати 2\3 від тарифного окладу, а це в межах 3-3.5 тис. грн., а попробуй проживи на такі гроші, зате держслужбовці будуть отрмувати не більше 10 мінімальних з\п... Висновки робіть самі
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16.05.2022 19:12 Ответить
Знизити видатки - це єдине що потрібно зробити зараз! А найбільші видатки це зп суддів, депутатів, міністрів, ОП, вати зеленого, всі без винятку керівники державних підприємств, льготи на доходи ІТ і всіх церков і т.п. А почнемо ми з Марченко - виродок тупий будеш жити на зп в 5000грн!!! В потім тварь можеш і підвищувати податки.... собі!!! Суки так і хочуть щоб ту банкову з танку ЗСУ вїбали!
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16.05.2022 19:32 Ответить
На рахунок націоналізації згоден - нехай з себе та олігархів починають, - покажуть приклад.
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16.05.2022 19:40 Ответить
бензину й газу в населення немає- то навіщо їм авто і житло. Логіка гопсударства
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16.05.2022 20:57 Ответить
Зняти заборону виїзду чоловікам за межі України.
https://petition.president.gov.ua/petition/146960
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16.07.2022 17:20 Ответить
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