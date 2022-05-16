Затягивание войны может привести к резкому росту налогов и национализации в Украине, - министр финансов Марченко

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна может принять болезненные меры, если боевые действия будут продолжаться дольше, чем три-четыре месяца.

По его словам, страна может пойти на резкое повышение налогов, сокращение расходов и прибегнуть к национализации. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал в интервью The Economist, передает Цензор.НЕТ.

"То, что в последние годы превратилось в свободно вращающуюся довольно рыночную экономику, может столкнуться с волной национализации, которая сведет на нет годы тяжелого прогресса", - говорит Марченко.

Марченко напомнил, что Всемирный банк спрогнозировал сокращение ВВП Украины примерно на 45% в 2022 г. По оценке Украины ВВП упадет на 44%. По его словам, примерно на четверть сократились таможенные поступления из-за сокращения импорта и приостановления многих пошлин.

Также из-за войны в Украине страна ежемесячно теряет $5 млрд, что составляет 5% ВВП Украины. Такая сумма выделяется на зарплаты военным.

Марченко также сообщил о сложностях с вывозом урожая пшеницы, ячменя, подсолнечника и других культур. Из-за блокировки украинских портов могут возникнуть проблемы с доставкой зерна по морю.

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На границе с Евросоюзом из-за проверок возникают 10-километровые пробки, а в ЕС может въехать ограниченное количество грузовиков, поскольку Украина не является членом сообщества. По этой причине Европа столкнется с нехваткой продовольствия после уборки урожая, если не решатся бюрократические вопросы.