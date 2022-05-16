Оккупанты во второй раз за сегодня обстреляли Черниговщину с территории РФ, - ОК "Північ"

Оккупанты вторично обстреляли пограничные населенные пункты на Черниговщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Как отмечается, около 12:00 с территории Российской Федерации наблюдателями зафиксирован еще один обстрел в сторону населенного пункта Николаевка. Всего с 9:20 до 12:10 зафиксировали около трех десятков взрывов.

"Примерно в 12:20 со стороны РФ зафиксировали 7 взрывов ("приходов") в районе населенного пункта Гремяч. Предварительно – работал миномет. Потерь среди личного состава нет", – говорится в сообщении.

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