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Новости Война
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Оккупанты во второй раз за сегодня обстреляли Черниговщину с территории РФ, - ОК "Північ"

чернігівщина

Оккупанты вторично обстреляли пограничные населенные пункты на Черниговщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Как отмечается, около 12:00 с территории Российской Федерации наблюдателями зафиксирован еще один обстрел в сторону населенного пункта Николаевка. Всего с 9:20 до 12:10 зафиксировали около трех десятков взрывов.

"Примерно в 12:20 со стороны РФ зафиксировали 7 взрывов ("приходов") в районе населенного пункта Гремяч. Предварительно – работал миномет. Потерь среди личного состава нет", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С территории РФ обстреляны пограничные населенные пункты на Черниговщине и Сумщине, - ОК "Північ"

армия РФ (19885) обстрел (28205) россия (96420) Черниговщина (1486)


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Топ комментарии
+12
С этим надо что-то делать. Почему не отвечает наша арта? Приказ не стрелять?
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16.05.2022 14:07 Ответить
+8
бред собачий - наши не отвечают потому что трус зеленский не отдает приказ
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16.05.2022 14:43 Ответить
+6
У меня в связи с этими обстрелами только один вопрос ,а почему в ответ не обстреливаем территориб раши ведь это уже возможно
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16.05.2022 14:37 Ответить
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С этим надо что-то делать. Почему не отвечает наша арта? Приказ не стрелять?
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16.05.2022 14:07 Ответить
Потому как война формально не объявлена - ни ими, ни нами. ИМХО, есть для юридическая проблема обстреливать запоребрик. А они - сволочи, им можно. Пусть юристы подробнее и аккуратнее расскажут.
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16.05.2022 14:11 Ответить
Юридична проблема?...як до того на Донбасі?
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16.05.2022 14:38 Ответить
Та у мене вже пальці болять - розказувать! Бл*дь - одні "стратиги" і "правники-міжнародники"! Всі все знають, у всьому розбираються, а коли починаєш щось пояснювать - то або "зрадник", або "кацап"!
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16.05.2022 14:41 Ответить
бред собачий - наши не отвечают потому что трус зеленский не отдает приказ
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16.05.2022 14:43 Ответить
Отвечаю, что надо делать: собираете средства стопицот тысяч американских рублей, и покупаете пограничной заставе "Грем'яч" контрбатарейный радар AN\TPQ-49 и один комплект БПЛА "Фурия". Потом убеждаете нового командующего ТрО генерала Танцюру создать миномётное подразделение в составе Гремячской ТрО, обучить их работе с AN\TPQ-49 и комплексом "Фурия",и придать это подразделение ТрО в подчинение командиру заставы. Ну и конечно снабдить подразделение парой БМ-37 с б/к и обеспечить достойное денежное довольствие для содержания семей, ибо они уже не смогут работать ни на гремячских полях, ни на гремячском РОПе.
Тогда дежурный минометчик, получив через три секунды координаты "выхода", отправит прямо туда по координатам один ответный 80-тимллиметровый привет прямо через 20 секунд.
Если этого всего не получается, то пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...

Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.
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16.05.2022 15:56 Ответить
К чему это нытьё ? " Повысить " рейтинг и поддержку нашей власти ?
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16.05.2022 14:11 Ответить
"А в ответ тиши
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16.05.2022 14:15 Ответить
У меня в связи с этими обстрелами только один вопрос ,а почему в ответ не обстреливаем территориб раши ведь это уже возможно
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16.05.2022 14:37 Ответить
потому что из бункера не поступает приказ
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16.05.2022 14:44 Ответить
Лучше всего отправить дроны -камикадзе,мол мы не при делах и следов никаких.
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16.05.2022 15:38 Ответить
Ага сумщина ,чернігівщина обстріли будуть наростати і руйнування теж.Треба так довбонути щоб більше не хотілося стріляти.
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16.05.2022 16:15 Ответить
Як мабудь і більшість постуючих на Цензорі, мрію лише про одне. Встаю щодня о 5:30, бо треба збиратись на роботу. Прокидаюсь і 10 хвилин дивлюсь новини, що відбулося за ніч.

Так от, найбільша мрія - вранці побачити фотки та відео якого-небудь палаючого оркоміста (звичайно, найбажанішою є мааааац-ква), щоб розвалені снарядами будинки, щоб в сльозах, соплях і крові метушились орки, щоб повсюду орківські кров, кишки і так далі. Щиро сподіваюся, що героїчна армія України обов'язково зробить всім нам такий подарунок! Бо має ж бути в цьому світі хоч на грам справедливості?
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16.05.2022 16:35 Ответить
Я так само...
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16.05.2022 17:53 Ответить
ОК "Північ", здається, зовсім не ОК.
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16.05.2022 16:55 Ответить
Кто-то убедил зелю, что территория мордора-священна и неприкосновенна. А то путин нападет
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16.05.2022 17:15 Ответить
 
 