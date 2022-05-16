Оккупанты во второй раз за сегодня обстреляли Черниговщину с территории РФ, - ОК "Північ"
Оккупанты вторично обстреляли пограничные населенные пункты на Черниговщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".
Как отмечается, около 12:00 с территории Российской Федерации наблюдателями зафиксирован еще один обстрел в сторону населенного пункта Николаевка. Всего с 9:20 до 12:10 зафиксировали около трех десятков взрывов.
"Примерно в 12:20 со стороны РФ зафиксировали 7 взрывов ("приходов") в районе населенного пункта Гремяч. Предварительно – работал миномет. Потерь среди личного состава нет", – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+12 Олег Шафрай
показать весь комментарий16.05.2022 14:07 Ответить Ссылка
+8 Вячеслав #508718
показать весь комментарий16.05.2022 14:43 Ответить Ссылка
+6 damian kireev #516357
показать весь комментарий16.05.2022 14:37 Ответить Ссылка
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Тогда дежурный минометчик, получив через три секунды координаты "выхода", отправит прямо туда по координатам один ответный 80-тимллиметровый привет прямо через 20 секунд.
Если этого всего не получается, то пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...
Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.
Так от, найбільша мрія - вранці побачити фотки та відео якого-небудь палаючого оркоміста (звичайно, найбажанішою є мааааац-ква), щоб розвалені снарядами будинки, щоб в сльозах, соплях і крові метушились орки, щоб повсюду орківські кров, кишки і так далі. Щиро сподіваюся, що героїчна армія України обов'язково зробить всім нам такий подарунок! Бо має ж бути в цьому світі хоч на грам справедливості?