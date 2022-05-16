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Новости Война
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Фонд Бутусова вместе с фондом TAPS при содействии главы штаба обороны Днепра Корбана закупил для защитников Украины 52 квадрокоптера

корбан,бутусов

Фонд Юрия Бутусова вместе с фондом TAPS при содействии руководителя штаба Совета обороны Днепра Геннадия Корбана и организации компании Девиро закупил для защитников Украины 52 квадрокоптера.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Дроны будут переданы боевым подразделениям из состава 24-й, 30-й, 58-й, 79-й, 92-й, 93-й бригад, первой бригады специального назначения имени Богуна, четвертой бригады быстрого реагирования Нацгвардии, батальона ТРО Днепра Азов, 128-й бригады ТРО, батальона "Скала" ОК Схід, добровольческого батальона "Карпатская сечь".

"Квадрокоптеры – это одно из ключевых средств ведения разведки, потребность в них на фронте постоянно увеличиваются, их нужно снабжать фронтом тысячами. Все поставки квадрокоптеров осуществляются исключительно за счет волонтеров и на народные средства", - пишет Бутусов.

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Он отметил, что сейчас фонд работает над закупкой гораздо большего количества квадрокоптеров и других видов дронов.

фонд (145) Бутусов Юрий (4390) дроны (4201)


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Топ комментарии
+19
Молодець Бутусов.
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16.05.2022 14:20 Ответить
+17
Дякую редактору сайту Бутусову і всім читачам, які долучились до збору коштів ! Разом до перемоги !
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16.05.2022 14:24 Ответить
+11
Респект!
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16.05.2022 14:28 Ответить
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Молодець Бутусов.
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16.05.2022 14:20 Ответить
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16.05.2022 14:21 Ответить
Вот это круто!
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16.05.2022 14:21 Ответить
Дякую редактору сайту Бутусову і всім читачам, які долучились до збору коштів ! Разом до перемоги !
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16.05.2022 14:24 Ответить
Интересно а фонд Коломойского сколько и чего закупил?...
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16.05.2022 14:26 Ответить
Ніфіга собі...
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16.05.2022 14:26 Ответить
Респект!
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16.05.2022 14:28 Ответить
Дуже гарна справа-респект...
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16.05.2022 14:32 Ответить
Слава Богу!
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16.05.2022 14:43 Ответить
це на секундочку більше 6 млн гривень
рівень 👍🏼
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16.05.2022 14:44 Ответить
гарне число - 52 !
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16.05.2022 14:52 Ответить
Грошей не шкода, але є невелике прохання до адмінів, дивіться хоть трохи чію рекламу розміщюете. Особливо зверху в рамочці. Пробував замовити взуття, передзвонюють, ну у мене Get premium встановленний, на номері 12 тегів : шахраї, зловмисники, найобка і т.п.
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16.05.2022 14:57 Ответить
Юрію Бутусову щира подяка за його нелегку роботу і РЕСПЕКТ 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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16.05.2022 14:59 Ответить
Дякую Бутусову і всім хто як я, підтримає наших воїнів!!!

Хочу наголосити, що Фонд Бутусова - 100% надійний спосіб підтримати армію та наблизити перемогу України!
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16.05.2022 15:58 Ответить
Велика подяка всім хто допомогає пацанам на фронті. І Бутусову і бабці яка віддає свої гроші з пенсії хоч і маленькі але з краплини море получается
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16.05.2022 16:05 Ответить
Молодцi, i Бутусов i Корбан. Да усi молодцi, хто нашiм воякам допомогаэ. Усi , кому не байдуже.
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16.05.2022 18:47 Ответить
 
 