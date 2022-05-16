Фонд Бутусова вместе с фондом TAPS при содействии главы штаба обороны Днепра Корбана закупил для защитников Украины 52 квадрокоптера
Фонд Юрия Бутусова вместе с фондом TAPS при содействии руководителя штаба Совета обороны Днепра Геннадия Корбана и организации компании Девиро закупил для защитников Украины 52 квадрокоптера.
Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Дроны будут переданы боевым подразделениям из состава 24-й, 30-й, 58-й, 79-й, 92-й, 93-й бригад, первой бригады специального назначения имени Богуна, четвертой бригады быстрого реагирования Нацгвардии, батальона ТРО Днепра Азов, 128-й бригады ТРО, батальона "Скала" ОК Схід, добровольческого батальона "Карпатская сечь".
"Квадрокоптеры – это одно из ключевых средств ведения разведки, потребность в них на фронте постоянно увеличиваются, их нужно снабжать фронтом тысячами. Все поставки квадрокоптеров осуществляются исключительно за счет волонтеров и на народные средства", - пишет Бутусов.
Он отметил, что сейчас фонд работает над закупкой гораздо большего количества квадрокоптеров и других видов дронов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
рівень 👍🏼
Хочу наголосити, що Фонд Бутусова - 100% надійний спосіб підтримати армію та наблизити перемогу України!