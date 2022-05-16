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Новости Война
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Родные заблокированных на "Азовстали" воинов призывают Эрдогана сделать все возможное для спасения украинских Героев: Они находятся в аду

азовсталь,азов,поранені

Жены и матери украинских военных, которые защищают Мариуполь от российских оккупантов, призывают президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сделать все возможное, чтобы помочь их мужьям и сыновьям, которые находятся на территории металлургического комбината "Азовсталь" в осажденном Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Кольцо вокруг "Азовстали" сжалось. Дальше тянуть нельзя. Мы возлагаем нашу последнюю надежду и верим в то, что объединив усилия Турции, в лице президента Эрдогана, Китая, в лице его лидера Си Цзиньпина, и самого Господа Бога, можно помочь спасти "Азовсталь" и людей, которые там находятся на грани жизни и смерти. Они находятся в аду. Им каждый день наносят новые раны", - сказала жена одного из бойцов полка "Азов" во время пресс-конференции в Стамбуле в понедельник.

По ее словам, у защитников Мариуполя нет медикаментов, в которых они остро нуждаются из-за большого количества ранений.

"Уважаемый господин Эрдоган! Помогите, умоляем вас. Объедините усилия, обратитесь к Си Цзиньпину и вместе с Господом Богом сделайте это - спасите "Азовсталь". Станьте носителями мира, помогите. Ведь этот поступок достойна Нобелевской премии мира", - сказала она.

Читайте: Сообщение о выходе защитников "Азовстали" с белым флагом – это фейк, – советник мэра Мариуполя Андрющенко

армия (8506) Мариуполь (5734) Эрдоган Реджеп Тайип (927) Азов (810) Азовсталь (380) 36 отдельная бригада морской пехоты (208)


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‼️Внимание. Мариуполь. Для распространения‼️

россия в Мариуполе готовит самую большую подделку «свидетельств свидетелей» о том, что Мариуполь был уничтожен украинскими военными. Свидетельства будут подготовлены жителями Мариуполя, которые остались в городе, в письменной форме.

Для проведения такой операции российские оккупанты объявили начало регистрации на компенсацию за уничтоженное жилье и/или потерю члена семьи. За жилье - 500 тыс. рублей (ориентировочно 6 тыс. долларов США), за погибшего члена семьи - 3 млн. рублей. (ориентировочно 33 тыс. долларов США)
Регистрация заявлений на компенсацию проводят в помещении школы №9. Однако при представлении собственноручно составленного письменного заявления мариупольцы должны обязательно отметить, что имущество «было уничтожено украинскими военными», а близкие «убиты украинской армией». В случае отсутствия/отказа такой отметки оккупанты сообщают, что никакая компенсация произведена не будет. Учитывая психологическое давление и состояние информационной блокады, мариупольцы в надежде подают заявления с соответствующими примечаниями.
В итоге россия получает десятки тысяч собственноручно составленных письменных «свидетельств» о «зверствах украинской армии».

Которые должны использоваться для влияния на международное мнение, в т.ч. с широкой оглаской через пропагандистские медиа-каналы, продолжающие свою деятельность на территории стран ЕС.

В реальности проведение подобной компенсации не возможно. Только на выполнение этих обещаний мариупольцам россия должна потратить не менее 2,5 млрд долларов США. Что в текущем состоянии экономики россии невозможно.
https://t.me/tanya_adams/2863
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16.05.2022 15:23 Ответить
Запад по-прежнему не хочет выходить из зоны комфорта - мнение 16 мая, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/05/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bd%d0%b5-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d0%b7.html#comments Комментарии: 1



Весь мир ПРОСИТ выродка Владимира Путина, чьи войска насилуют и убивают детей в Украине, чтобы он смилостивился и дал коридор для защитников Мариуполя. Ничто так не характеризует слабоволие современных лидеров, как эти унизительные мольбы, обращенные к чудовищу, сброд которого мог бы быть физически уничтожен в течение недели, если бы упомянутая выше воля к этому - была.

Такое мнение https://www.facebook.com/aleksandrkushnar высказал в Фейсбуке известный российский журналист и публицист Александр Кушнарь.

У НАТО есть все возможности для того, чтобы не ПРОСИТЬ Путина, а сделать так, чтобы просил ОН - о пощаде.

В тему - https://www.economics-prorok.com/2022/05/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4.html Путин провел репетицию своего последнего слова на Мариупольском процессе - Пионтковский

Задумайтесь, до чего мы дожили: жены бойцов батальона «Азов» говорят о том, что их мужья готовятся к последнему бою, а окружающий мир бессильно вздыхает со словами «Путин не соглашается на предложения!» Эта беззубость тем более поражает на фоне того, с какой скоростью то же НАТО, которое недавно отказывало Украине в членстве, принимает сейчас в свои ряды Финляндию с Швецией и даже дает им гарантии промежуточной безопасности, совершенно не боясь «разозлить» Владимира Путина.

Так ответьте мне: если его нельзя разозлить ни Финляндией и Швецией в НАТО, если его нельзя разозлить ленд-лизом для Украины и если его нельзя разозлить сообщениями американских СМИ о помощи разведки США в уничтожении русских генералов, то почему его можно разозлить тем, что Пентагон объявит сектор вокруг Мариуполя и эвакуационный путь из него защищенными зонами, где в случае, если упадет хоть один русский снаряд, то всё это сборище путинских убийц будет ликвидировано точечными ударами с моря и воздуха?

В тему - https://www.economics-prorok.com/2022/04/%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD.html Именно на Зеленском лежит ответственность за Мариуполь - Бутусов

Ответ здесь только один: Запад по-прежнему не хочет выходить из зоны комфорта.

Так уж и быть, даст Украине столько оружия, чтобы она сломала Россию, но рисковать самим?

Зачем, если можно пойти по пути наименьшего сопротивления и опереться на горстку людей, готовых пить техническую воду, спать по два часа в день и штурмовать десятикратно превосходящего врага «Джавелинами», который в ответ сбрасывает противобункерные и прочие запрещенные снаряды?

Такова логика Запада, и это логика пресыщенных мещан.

К счастью, общий сдвиг все же наметился, но до цели, которая состоит в возвращении к приоритету гуманизма над «валовым внутренним продуктом», нашему «цивилизованному мирку» еще неимоверно далеко.
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16.05.2022 15:29 Ответить
Не чеши,никто путина не о чем не просил,а тем более о милости.
Минус 20 Рублей за высер.
Никто не будет просить за военных у террориста.
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16.05.2022 15:38 Ответить
они для этого и остались
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16.05.2022 15:31 Ответить
У них свой президент есть,че они туда
поперлись?
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16.05.2022 15:35 Ответить
рашист ще до війни повідомим Ердогана і про війну в Україні і про "Азов" і скоріш всього отримав завірення від нього, що він не збирається ніяким чином втручатися у цю війну,чи надавати Україні якусь суттєву допомогу .
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16.05.2022 16:33 Ответить
Не знаю, чем может помочь Эрдоган - больше 70 лет средствами незаметного проникновения и отхода занималась Северная Корея для попадания диверсантов на Юг и эвакуации их оттуда, как по воде, так и по воздуху и по суше.- давно надо было Украпине закупить их у нее через "прокладки". Не буду рассказывать об этих технологиях - орки и их ручные крысы из ЛуГандона просматривают этот сайт - там вложена вся восточная фантазия для решения задачи "экстракции"втечение 70 лет. Боюсь, время, которого было 2,5 месяца, заканчивается.
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16.05.2022 17:37 Ответить
эрдоган сыклю с мощной армией еще и в нато...просто кумыса тебе за щеки..не те уже эмиры османских династий
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16.05.2022 20:31 Ответить
 
 