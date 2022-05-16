Родные заблокированных на "Азовстали" воинов призывают Эрдогана сделать все возможное для спасения украинских Героев: Они находятся в аду

Жены и матери украинских военных, которые защищают Мариуполь от российских оккупантов, призывают президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сделать все возможное, чтобы помочь их мужьям и сыновьям, которые находятся на территории металлургического комбината "Азовсталь" в осажденном Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Кольцо вокруг "Азовстали" сжалось. Дальше тянуть нельзя. Мы возлагаем нашу последнюю надежду и верим в то, что объединив усилия Турции, в лице президента Эрдогана, Китая, в лице его лидера Си Цзиньпина, и самого Господа Бога, можно помочь спасти "Азовсталь" и людей, которые там находятся на грани жизни и смерти. Они находятся в аду. Им каждый день наносят новые раны", - сказала жена одного из бойцов полка "Азов" во время пресс-конференции в Стамбуле в понедельник.

По ее словам, у защитников Мариуполя нет медикаментов, в которых они остро нуждаются из-за большого количества ранений.

"Уважаемый господин Эрдоган! Помогите, умоляем вас. Объедините усилия, обратитесь к Си Цзиньпину и вместе с Господом Богом сделайте это - спасите "Азовсталь". Станьте носителями мира, помогите. Ведь этот поступок достойна Нобелевской премии мира", - сказала она.

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