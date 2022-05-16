"Хочу ще почути твоє рідне слово...", - защитник Мариуполя Козацкий под звуки обстрела поет песню победителя Евровидения-2022 Kalush Orchestra "Стефанія". ВИДЕО
Защитник Мариуполя Дмитрий Козацкий на "Азовстали" поет под звуки обстрела песню победителя Евровидения-2022 Kalush Orchestra "Стефанія".
Как сообщает Цензор.НЕТ, Козацкий спел фрагмент песни и опубликовал его на своей странице в соцсети.
"Поздравил KALUSH ORCHESTRA с победой на Евровидении из самого сердца Мариуполя", - отмечает он.
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1) Знімає всі мінні загородження на кримському перешейку
2) Замість війського Стану вводить Надзвичайний Стан
3) Заганяє в Маріуполь додаткова війська
4) Допомагає російському війську зайти з Криму до Півдня України без проблем
5) Волає на весь світ що росіяне можуть підірвати Запорізьку АЕС
6) Волає на весь світ що росіяне знищуюють Маріуполь
7) Волає до всього світу щоб врятували захисників Маріуполя
8) Після того як російським військам не вдалось хоч щось захопити в Україні, Зе пропонує вигнати
їх з Півдня України