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Новости Война
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"Хочу ще почути твоє рідне слово...", - защитник Мариуполя Козацкий под звуки обстрела поет песню победителя Евровидения-2022 Kalush Orchestra "Стефанія". ВИДЕО

Защитник Мариуполя Дмитрий Козацкий на "Азовстали" поет под звуки обстрела песню победителя Евровидения-2022 Kalush Orchestra "Стефанія".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Козацкий спел фрагмент песни и опубликовал его на своей странице в соцсети.

"Поздравил KALUSH ORCHESTRA с победой на Евровидении из самого сердца Мариуполя", - отмечает он.

Также смотрите: Нацгвардейцы спели песню "Стефания". ВИДЕО

Евровидение (780) Мариуполь (5734) Азовсталь (380)


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Допоможи Боже вибратися з того пекла реальним Героям.
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16.05.2022 15:26 Ответить
Які ще сили молити врятувати Маріуполь та його Героїв ?!!
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16.05.2022 15:27 Ответить
І світ і Бог і Небеса почуйте наші голоса, допоможіть звільнити наших Воїнів.....
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16.05.2022 15:29 Ответить
Господи, Матінко Богородице, допоможіть
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16.05.2022 16:15 Ответить
Живіть хлопці.
Ви маєте витримати.
Нехай Бог вас береже.
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16.05.2022 18:12 Ответить
Алгоритм дій Зе президента :

1) Знімає всі мінні загородження на кримському перешейку
2) Замість війського Стану вводить Надзвичайний Стан
3) Заганяє в Маріуполь додаткова війська
4) Допомагає російському війську зайти з Криму до Півдня України без проблем
5) Волає на весь світ що росіяне можуть підірвати Запорізьку АЕС
6) Волає на весь світ що росіяне знищуюють Маріуполь
7) Волає до всього світу щоб врятували захисників Маріуполя
8) Після того як російським військам не вдалось хоч щось захопити в Україні, Зе пропонує вигнати
їх з Півдня України
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16.05.2022 22:15 Ответить
 
 