Путин угрожает "ответной реакцией" на расширение военной инфраструктуры НАТО на территориях, которые войдут в альянс

Расширение военной инфраструктуры НАТО на территориях государств, которые войдут в эту структуру, вызовет ответную реакцию от России.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается расширения (НАТО), в том числе за счет новых членов альянса – Финляндии, Швеции. В России, хотел бы вас проинформировать, нет проблем с этими государствами. И потому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает" , – заявил Путин в понедельник на встрече глав государств-членов ОДКБ.

"Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет - мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создавать", - сказал Путин.

Президент России отметил, что расширение НАТО – это проблема, "которая, по моему мнению, создается абсолютно искусственно, поскольку делается это в пользу США" и НАТО используют как инструмент внешней политики по существу одной страны.

"Это все усиливает и без того непростую международную обстановку в области безопасности", - заявил Путин.

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"Вообще проблема создается на голом месте, но соответствующим образом на это и будем реагировать", - сказал Путин.

"Кроме этой расширенной политики, Североатлантический альянс еще и выходит за пределы своего географического назначения, за пределы Евроатлантики, пытается все активнее и активнее включаться в международные вопросы и контролировать международную ситуацию с точки зрения безопасности и влиять на них, и не наилучшим образом, в других регионах мира", - подчеркнул президент РФ.