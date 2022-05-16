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Новости Война
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Путин угрожает "ответной реакцией" на расширение военной инфраструктуры НАТО на территориях, которые войдут в альянс

путин,путін

Расширение военной инфраструктуры НАТО на территориях государств, которые войдут в эту структуру, вызовет ответную реакцию от России.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается расширения (НАТО), в том числе за счет новых членов альянса – Финляндии, Швеции. В России, хотел бы вас проинформировать, нет проблем с этими государствами. И потому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает" , – заявил Путин в понедельник на встрече глав государств-членов ОДКБ.

"Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет - мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создавать", - сказал Путин.

Президент России отметил, что расширение НАТО – это проблема, "которая, по моему мнению, создается абсолютно искусственно, поскольку делается это в пользу США" и НАТО используют как инструмент внешней политики по существу одной страны.

"Это все усиливает и без того непростую международную обстановку в области безопасности", - заявил Путин.

Смотрите: Вспомнил провал россиян в 1939 году: финский генерал жестко ответил на угрозы РФ по вступлению страны в НАТО. ФОТО

"Вообще проблема создается на голом месте, но соответствующим образом на это и будем реагировать", - сказал Путин.

"Кроме этой расширенной политики, Североатлантический альянс еще и выходит за пределы своего географического назначения, за пределы Евроатлантики, пытается все активнее и активнее включаться в международные вопросы и контролировать международную ситуацию с точки зрения безопасности и влиять на них, и не наилучшим образом, в других регионах мира", - подчеркнул президент РФ.

НАТО (10176) путин владимир (31651) россия (96420) угрозы (854) Финляндия (991) членство в НАТО (1548) Швеция (1020)


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Топ комментарии
+68
НРАВИТСЯ-НЕ НРАВИТСЯ ,НАТО РАЗШИРЯЕТСЯ !!!
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16.05.2022 15:43 Ответить
+41
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16.05.2022 15:52 Ответить
+24
Совсем плох плешивый импотент старик Кабаев.
Вова, уже скоро, да да, очень скоро, ты посмотришь в глаза старухе с косой. И там, Вова, у Создателя, порешать не получиться.
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16.05.2022 15:44 Ответить
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НРАВИТСЯ-НЕ НРАВИТСЯ ,НАТО РАЗШИРЯЕТСЯ !!!
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16.05.2022 15:43 Ответить
Нравится - не нравится, а ⭕чко у Пыни сужается когда НАТО расширяется!
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16.05.2022 15:53 Ответить
наконец-то !

пыня, назад, это не спецоперация, а провокация !
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16.05.2022 17:52 Ответить
кажись Вову попустили или накололи наркотиков и энергетиков чтобы варнякал
Вова ***** не поймет НАТО расширяется потому что соседи Е@@НУТЫЕ...... ЭТО ВСЕ О ********* ВОВА-- О ТЕБЕ... ТВОЕЙ ВЛАСТИ... ТВОИХ УБИЙЦАХ НАСИЛЬНИКАХ ВОРАХ ПЕДОФИЛАХ УЕ@КАХ КОТОРЫЕ ТИПА БУЛА КЛЮЧЕВОЕ БУЛА 2 АРМИЯ МЫРУ..твоих попах служащих Демону твоих заскоках в голове...перестань пугать соседей и весь мир на планете-- а то мы такие е@@анутые а как е@@нем... естественно с вами даже пардон по нужде большой...и то будут в разных Вселенных...
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16.05.2022 17:30 Ответить
******** гонят уже ******** к Финляндии...
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16.05.2022 16:14 Ответить
Фінський генерал відповів на погрози путіна щодо вступу Фінляндії до НАТО:
«Запрошуємо вас приєднатися до 200 000 росіян, які вже знаходяться у Фінляндії закопаними в землю на кілька метрів після вашої останньої спроби у 1939 році». https://t.me/operativnoZSU/24517 https://t.me/operativnoZSU/24517

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16.05.2022 17:24 Ответить
скавчання облізлого окурка
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16.05.2022 17:43 Ответить
погрожуй ерекцією кабаєвій.вона втішиться.
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16.05.2022 15:44 Ответить
вона вже сказала, що не мала з ним ніяких тісних стосунків.
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16.05.2022 15:44 Ответить
он как дубровский с машенькой, сношается с ней через дупло ))
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16.05.2022 15:47 Ответить
віртуально ))
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16.05.2022 16:02 Ответить
Тоді який їй зиск дітей приховувати , як приховувати , хто їх батько ?!
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16.05.2022 15:59 Ответить
ну может там біло что то типа :

https://www.meme-arsenal.com/memes/2026ded8194cfd7f1c811a7cf56d80cf.jpg
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16.05.2022 16:02 Ответить
Держави НАТО і Рашка
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16.05.2022 16:25 Ответить
Увы, в данном случае грозить не чем. Ну, разве, что дружбан Си, пару бамбуковых палочек для еды вышлет.
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16.05.2022 15:45 Ответить
вермешелину в уретру пусть вставит, что бы зафиксировать свою вялую гармошку )))
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16.05.2022 15:47 Ответить
💤💤💤🥁🩲👙🩳🩲👙🩳🚽🚽🚽
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16.05.2022 16:02 Ответить
Реакція буде хімічною - утворення газу з характерним смородом в нутрощах, і виділення його через задній прохід з характерним звуком
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16.05.2022 18:12 Ответить
Совсем плох плешивый импотент старик Кабаев.
Вова, уже скоро, да да, очень скоро, ты посмотришь в глаза старухе с косой. И там, Вова, у Создателя, порешать не получиться.
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16.05.2022 15:44 Ответить
Та вже немає чим пгрожувати.
Ну заірже лавров голосніше, ну манька ще до більшої синюшності нап'ється і Що з того ?
Налякаєте НАТУ голим попом ?
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16.05.2022 15:46 Ответить
ерекцією
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16.05.2022 15:46 Ответить
Та він вже сам за стіл тримаєтьсвя
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16.05.2022 15:48 Ответить
Какая нах реакция в отсутсвие эрекции???!!!
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16.05.2022 15:50 Ответить
"откель грозить ты будеш шведу?" (ас. пушкин якутский всадник) )))
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16.05.2022 15:52 Ответить
а фінляндія - красавіца в 1940-му?
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16.05.2022 16:00 Ответить
Ну дык эта..Сосняком по откосам кудрявится
Пограничный скупой кругозор.
Принимают Суоми - красавицу....
короче в Североатлантический альянс её забирают из под бока кровожадного бешенного агрессора. ***** пусть от злобы и бессилия клацает зубами.Ну кабаеву может вь@бать,да и то-она помоложе-может и ответить.
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16.05.2022 16:30 Ответить
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16.05.2022 15:52 Ответить
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16.05.2022 17:49 Ответить
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16.05.2022 15:52 Ответить
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16.05.2022 16:01 Ответить
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16.05.2022 16:21 Ответить
Нащо ви приліпили цитату,яку БОРіс ніколи не міг сказати?! Не уподобляйтесь кацапам з їхніми фейками. Порівняння чудове, але з огляду на толерантність Заходу, жодний політик не може так сміливо висловлюватисьТому приберіть геть свою картинку. Краще ці слова припишіть собі і ми вам пошлемо 👏👏👏
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16.05.2022 16:31 Ответить
Ой, держіть мене семеро, а то як вирвуся!
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16.05.2022 15:53 Ответить
ну,для начала можно утопить еще какой-нить крейсер,а если не поможет - повторить успех русского оружия под Белогоровкой..
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16.05.2022 15:55 Ответить
И что предложит расея? Ещё пару-тройку «специальных военных операций»? А кишка не тонка ли будет? Как бы пупок не развязался..
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16.05.2022 15:55 Ответить
Воронежу вже похер на ці заяви, бо треба готуватися до референдуму.
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16.05.2022 15:55 Ответить
Да нахер нам ещё тот Воронеж? Кормить голодранцев?
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16.05.2022 16:00 Ответить
Свинособачу не розумію, буряте.
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16.05.2022 16:03 Ответить
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16.05.2022 15:56 Ответить
Каже, що в нього нема проблем зі шведами і фінами?
Та він же хрюкав, що в нього нема проблем з українцями; що в нього проблеми з націоналістами...
Нє, ну, те, що нині дві третини українців є націоналістами - його не обходило...
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16.05.2022 15:59 Ответить
Якийсь маразм продукують кремлівські, все змішалось у виступі - і коні, і упряж,телеги осями зкліщились. А якщо інфрастуруктуру будуть розширювати, то.... "все харашо, прекрасная маркиза ... " Любимая песня рузге на зломі імперії.
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16.05.2022 16:01 Ответить
ну как то так примерно :

Ехали танкисты дружно
В гости к дедушке Панасу,
Ехали, крутя педали,
И играли на гармошке.
В это время появилось
Два китайских самолёта,
На дровах они летели,
И поэтому дымились!
Всё, нашей Родине кабздец!

Нарушителей воздушных
Встретил в небе дед Панас!
Весело крутя пропеллер,
Он догнал врагов противных.
Всё, нашей Родине кабздец!

Генерал в трусах зелёных
Собирал гашиш на грядках,
Но, увидев битву в небе,
Дал свисток, команду "К бою!"
Сразу пять подводных лодок,
Ластами гребя активно,
Ломанулися в атаку.
Все!
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16.05.2022 16:05 Ответить
Нах... -це туди Так і передайте ***** недолугому.
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16.05.2022 16:02 Ответить
То есть, Финляндия и Швеция России и не страшны, даже если они и будут членами НАТО. А вот Украина ну прям составляет смертельную угрозу оркам даже если она и не член НАТО. Вот орковское быдло все равно верит пуйлу, что они напали на Украину из-за страха перед альянсом? Хотя, думаю, им и не нужна причина. Они же блеют, типа, пахан сказал, мы верим, что так надо.
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16.05.2022 16:03 Ответить
Ти кому, *****, погрожуєш, ***** ти задрочене, га ???
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16.05.2022 16:05 Ответить
Кине лугандонський "спецназ" чмонєй в кєдах на штурм Хельсінкі? Чи диванні батальйони з мацкви і лєнінграда?

Москали, как эпично вы обосрались!!!
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16.05.2022 16:06 Ответить
ні, ДНРівців курощупа, брати Рек'явік )))))
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16.05.2022 16:08 Ответить
"Що стосується розширення (НАТО), зокрема за рахунок нових членів альянсу - Фінляндії, Швеції. У Росії, хотів би вас поінформувати, немає проблем із цими державами" - нас іпут, але на пів шишечки, і це не рахується
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16.05.2022 16:07 Ответить
Й це каже той , чиї орки не змогли пройти ТРО Баштанки . Не могли захопити Мар"їнку ....
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16.05.2022 16:08 Ответить
Погрожує...
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16.05.2022 16:13 Ответить
Кива?!! Це ти??? Ти забув поголитися?
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16.05.2022 18:22 Ответить
Немає чим тобі, кабаєв пуйлович, відповідати. Вся твоя роздута в телевізорі ніби друга армія в світі здихає в степах України і виявилося, що вона не те, що не друга, а навіть і не двадцята, а така собі відстала орда, хіба що по кількості десь займає
якесь місце. Не лякай більше нікого і не пускай соплі і воплі, тебе ніхто не боїться, тебе скоро і татари мокрими трусами будуть гнати з Татарстану.
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16.05.2022 16:22 Ответить
Вот дурачок, сам же подтолкнул нейтральные страны в блок НАТО. Причинно-следственные связи не самая сильная сторона путина...
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16.05.2022 16:23 Ответить
Чернобаевкой... Или подлодкой Курск...
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16.05.2022 16:24 Ответить
НАТО шириться - россійська жопа звужуїться...
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16.05.2022 16:26 Ответить
каЦАПИ погрожують:
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16.05.2022 16:33 Ответить
реакція ***** і расєйського народу буде цоцнути *******
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16.05.2022 16:33 Ответить
Скоро и Беларусь, Казахстан сбежит в НАТО, ты же путин сам это хочешь. Старайся у тебя получится
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16.05.2022 16:39 Ответить
ДАВНО ПОРА. КАЗАХСТАН САМАЯ УДОБНАЯ ТОЧКА МИРА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВСЕХ И ВСЯ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.05.2022 17:29 Ответить
Дадуда. Воронежу приготовиться.
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16.05.2022 17:16 Ответить
А як же 'они все здохнут а кацапы в рай"?
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16.05.2022 17:23 Ответить
Як воно заїбало вже своїми погрозами
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16.05.2022 17:28 Ответить
в бункері там криша їде
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16.05.2022 17:45 Ответить
Зараз злякаюся... Ось зараз... Ось ще трошки... Ну, зараз я точно злякаюся!.. Ні, щось сьогодні не виходить. путліку, спробуй завтра ще раз налякати!
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16.05.2022 17:50 Ответить
Бідний Воронеж!
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16.05.2022 17:53 Ответить
V otvet na vstuplenije Finlandii i Shvecii v NATO ***** zhidko obdristaetsja v shtani i provonjaet vesj bunker.
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16.05.2022 18:11 Ответить
От фіни молодці ,вони зробили правильні висновки з фіно-російської війни та добре підготувалися,їхні збройні сили та країна повністю адаптовані до членства у альянсі.https://newsyou.info/2022/05/misto-bombosxovishh-pidzemnix-cerkov-muze%d1%97v-i-teatriv-yak-gelsinki-gotuvali-do-mozhlivo%d1%97-vijni-z-rosiyeyu-foto#:~:text=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%C2%A0%3E%C2%A0%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6-,%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%2C%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%97%D0%B2%20%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%3A%20%D0%AF%D0%BA%20%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%96%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E%20(%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E),-%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%2C%C2%A0%C2%A0%C2%A016%3A44 https://newsyou.info/2022/05/misto-bombosxovishh-pidzemnix-cerkov-muze%d1%97v-i-teatriv-yak-gelsinki-gotuvali-do-mozhlivo%d1%97-vijni-z-rosiyeyu-foto
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16.05.2022 19:02 Ответить
Даже если Турция будет против, Финляндия получит всё необходимое оружие как и Украина. Так что шашечки финны дорисуют после войны.
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16.05.2022 21:40 Ответить
 
 