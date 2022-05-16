Путин угрожает "ответной реакцией" на расширение военной инфраструктуры НАТО на территориях, которые войдут в альянс
Расширение военной инфраструктуры НАТО на территориях государств, которые войдут в эту структуру, вызовет ответную реакцию от России.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Что касается расширения (НАТО), в том числе за счет новых членов альянса – Финляндии, Швеции. В России, хотел бы вас проинформировать, нет проблем с этими государствами. И потому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает" , – заявил Путин в понедельник на встрече глав государств-членов ОДКБ.
"Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет - мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создавать", - сказал Путин.
Президент России отметил, что расширение НАТО – это проблема, "которая, по моему мнению, создается абсолютно искусственно, поскольку делается это в пользу США" и НАТО используют как инструмент внешней политики по существу одной страны.
"Это все усиливает и без того непростую международную обстановку в области безопасности", - заявил Путин.
"Вообще проблема создается на голом месте, но соответствующим образом на это и будем реагировать", - сказал Путин.
"Кроме этой расширенной политики, Североатлантический альянс еще и выходит за пределы своего географического назначения, за пределы Евроатлантики, пытается все активнее и активнее включаться в международные вопросы и контролировать международную ситуацию с точки зрения безопасности и влиять на них, и не наилучшим образом, в других регионах мира", - подчеркнул президент РФ.
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пыня, назад, это не спецоперация, а провокация !
Вова ***** не поймет НАТО расширяется потому что соседи Е@@НУТЫЕ...... ЭТО ВСЕ О ********* ВОВА-- О ТЕБЕ... ТВОЕЙ ВЛАСТИ... ТВОИХ УБИЙЦАХ НАСИЛЬНИКАХ ВОРАХ ПЕДОФИЛАХ УЕ@КАХ КОТОРЫЕ ТИПА БУЛА КЛЮЧЕВОЕ БУЛА 2 АРМИЯ МЫРУ..твоих попах служащих Демону твоих заскоках в голове...перестань пугать соседей и весь мир на планете-- а то мы такие е@@анутые а как е@@нем... естественно с вами даже пардон по нужде большой...и то будут в разных Вселенных...
«Запрошуємо вас приєднатися до 200 000 росіян, які вже знаходяться у Фінляндії закопаними в землю на кілька метрів після вашої останньої спроби у 1939 році». https://t.me/operativnoZSU/24517 https://t.me/operativnoZSU/24517
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Вова, уже скоро, да да, очень скоро, ты посмотришь в глаза старухе с косой. И там, Вова, у Создателя, порешать не получиться.
Ну заірже лавров голосніше, ну манька ще до більшої синюшності нап'ється і Що з того ?
Налякаєте НАТУ голим попом ?
Пограничный скупой кругозор.
Принимают Суоми - красавицу....
короче в Североатлантический альянс её забирают из под бока кровожадного бешенного агрессора. ***** пусть от злобы и бессилия клацает зубами.Ну кабаеву может вь@бать,да и то-она помоложе-может и ответить.
Та він же хрюкав, що в нього нема проблем з українцями; що в нього проблеми з націоналістами...
Нє, ну, те, що нині дві третини українців є націоналістами - його не обходило...
Ехали танкисты дружно
В гости к дедушке Панасу,
Ехали, крутя педали,
И играли на гармошке.
В это время появилось
Два китайских самолёта,
На дровах они летели,
И поэтому дымились!
Всё, нашей Родине кабздец!
Нарушителей воздушных
Встретил в небе дед Панас!
Весело крутя пропеллер,
Он догнал врагов противных.
Всё, нашей Родине кабздец!
Генерал в трусах зелёных
Собирал гашиш на грядках,
Но, увидев битву в небе,
Дал свисток, команду "К бою!"
Сразу пять подводных лодок,
Ластами гребя активно,
Ломанулися в атаку.
Все!
Москали, как эпично вы обосрались!!!
якесь місце. Не лякай більше нікого і не пускай соплі і воплі, тебе ніхто не боїться, тебе скоро і татари мокрими трусами будуть гнати з Татарстану.