В Киевской области нашли тело убитого российскими оккупантами жителя села Колонщина, - Нацполиция
В Киевской области полиция обнаружила тело убитого российскими оккупантами жителя села Колонщина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
15 мая в лесополосе вблизи села Вышеград правоохранители обнаружили погибшего во время боевых действий. Тело мирного жителя находилось в кустах и было чуть присыпано землей. По предварительным данным, мужчина погиб от пулевых ранений в спину.
Как выяснилось, 28-летний житель Колонщины с родителями проживал в селе Колонщина близ Макарова. Во время оккупации российскими войсками он пропал без вести.
В настоящее время тело мирного жителя направлено на судмедэкспертизу, где будет названа окончательная причина смерти.
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