В Киевской области нашли тело убитого российскими оккупантами жителя села Колонщина, - Нацполиция

В Киевской области полиция обнаружила тело убитого российскими оккупантами жителя села Колонщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

15 мая в лесополосе вблизи села Вышеград правоохранители обнаружили погибшего во время боевых действий. Тело мирного жителя находилось в кустах и ​​было чуть присыпано землей. По предварительным данным, мужчина погиб от пулевых ранений в спину.

Как выяснилось, 28-летний житель Колонщины с родителями проживал в селе Колонщина близ Макарова. Во время оккупации российскими войсками он пропал без вести.

В настоящее время тело мирного жителя направлено на судмедэкспертизу, где будет названа окончательная причина смерти.

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