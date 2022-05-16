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Новости Война
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В Киевской области нашли тело убитого российскими оккупантами жителя села Колонщина, - Нацполиция

В Киевской области полиция обнаружила тело убитого российскими оккупантами жителя села Колонщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

В Киевской области нашли тело убитого российскими оккупантами жителя села Колонщина, - Нацполиция 01

15 мая в лесополосе вблизи села Вышеград правоохранители обнаружили погибшего во время боевых действий. Тело мирного жителя находилось в кустах и ​​было чуть присыпано землей. По предварительным данным, мужчина погиб от пулевых ранений в спину.

Как выяснилось, 28-летний житель Колонщины с родителями проживал в селе Колонщина близ Макарова. Во время оккупации российскими войсками он пропал без вести.

В настоящее время тело мирного жителя направлено на судмедэкспертизу, где будет названа окончательная причина смерти.

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Киевская область (4238) Нацполиция (16603) жертвы (2119)


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16.05.2022 16:27 Ответить
Писали-писали, а написати, що чоловік був викрадений і застрелений в спину руснею - не написали.
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16.05.2022 16:31 Ответить
по-любому, надо их мирных хотябы 25 тысяч связать им руки и застрелить в бошку, может тогда до кого-то дойдет, что так делать было нельзя?
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16.05.2022 16:35 Ответить
Писав уже тобі - "Ідіот!" І зараз повторю! Чим ми тоді будемо відрізняться від кацапів? Вишиванкою і "тризубом" на рукаві?
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16.05.2022 17:54 Ответить
від москалів тільки й слід чекати що пострілів у спину
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16.05.2022 17:35 Ответить
 
 