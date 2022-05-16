Кулеба призвал ЕС взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из пострадавших регионов Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с европейским комиссаром по экономике Паоло Джентилони призвал ЕС взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из регионов Украины, пострадавших от войны.
Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Встретился с комиссаром Паоло Джентилони. В рамках реализации инициативы Владимира Зеленского я предложил ЕС взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из пострадавших от войны регионов Украины. ЕС также поддержит восстановление экономики Украины, дальнейшую интеграцию товаров и услуг в Единый рынок ЕС", – отметил Кулеба.
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У него с кукушатней вообще не порядок.
Эти деньги плательщиков налогов,как вы думаете,как многие
станут к Украине относится?
Потом ещё всплывёт обязательно,что
деньги разворовуют
Это могут быть деньги фирм ,хотящих себя отмыть от сотрудничества с агрессором (по типу ТALES-продававшей подсанкционной РФ тепловизоры и др. военную технику ,этот перечень очень может быть большим,есть там и швейцарские фирмы ).
Вариантов восстановления очень много -да и не все деньги идут от налогоплательщиков (думаю успех многих стран больше зависит от финансовых муток,чем от реальных денег налогоплательщиков)
Он к фирмам как раз не обращался,к частникам тоже,а к стране.
А в стране деньги только налогоплательщиков
Посмотрю я как безработный или на минималке или маленькой пенсией
огромный привет Украине передаст
Что-то попахивает нехорошо. Не нравится мне это.
И кстати, что это за один из регионов? Киев?
А в ЕС ведь все лохи,деньги на деревьях растут. Беженцы тоже абсолютно бесплатно для ЕС обходятся