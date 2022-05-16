Кулеба призвал ЕС взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из пострадавших регионов Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с европейским комиссаром по экономике Паоло Джентилони призвал ЕС взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из регионов Украины, пострадавших от войны.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Встретился с комиссаром Паоло Джентилони. В рамках реализации инициативы Владимира Зеленского я предложил ЕС взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из пострадавших от войны регионов Украины. ЕС также поддержит восстановление экономики Украины, дальнейшую интеграцию товаров и услуг в Единый рынок ЕС", – отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания готова взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области после войны, - Зеленский