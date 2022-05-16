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Новости Война
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Кулеба призвал ЕС взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из пострадавших регионов Украины

руїни

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с европейским комиссаром по экономике Паоло Джентилони призвал ЕС взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из регионов Украины, пострадавших от войны.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Встретился с комиссаром Паоло Джентилони. В рамках реализации инициативы Владимира Зеленского я предложил ЕС взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из пострадавших от войны регионов Украины. ЕС также поддержит восстановление экономики Украины, дальнейшую интеграцию товаров и услуг в Единый рынок ЕС", – отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания готова взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области после войны, - Зеленский

Зеленский Владимир (21064) строительство (2001) Евросоюз (17337) Кулеба Дмитрий (2880) Джентилони Паоло (8)


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А шо ЕС его разбомбил?
У него с кукушатней вообще не порядок.
Эти деньги плательщиков налогов,как вы думаете,как многие
станут к Украине относится?
Потом ещё всплывёт обязательно,что
деньги разворовуют
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16.05.2022 17:00 Ответить
восстановление может быть по разному,а не обязательно как думает большинство населения-это могут быть кредиты,разные преференции ,создание благотворительного фонда восстановления.
Это могут быть деньги фирм ,хотящих себя отмыть от сотрудничества с агрессором (по типу ТALES-продававшей подсанкционной РФ тепловизоры и др. военную технику ,этот перечень очень может быть большим,есть там и швейцарские фирмы ).
Вариантов восстановления очень много -да и не все деньги идут от налогоплательщиков (думаю успех многих стран больше зависит от финансовых муток,чем от реальных денег налогоплательщиков)
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16.05.2022 18:06 Ответить
А откуда тогда деньги идут если не от налогоплательщиков,с неба сыпятся?
Он к фирмам как раз не обращался,к частникам тоже,а к стране.
А в стране деньги только налогоплательщиков
Посмотрю я как безработный или на минималке или маленькой пенсией
огромный привет Украине передаст
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16.05.2022 18:22 Ответить
не тупи бот деньги будут кацапские которые арестованные или заблокированные
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16.05.2022 19:53 Ответить
Репара́ции (от лат. reparatio «восстановление») - форма материальной ответственности субъекта международного права за ущерб, причиненный в результате совершенного им международного правонарушения другому субъекту международного права, в частности, возмещение государством ущерба, причинённого им государствам, подвергшимся нападению. Объём и характер репараций должны определяться в соответствии с нанесённым материальным ущербом.
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16.05.2022 17:12 Ответить
з ініциативи віслюка бідний кулеба...
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16.05.2022 17:12 Ответить
> На виконання ініціативи Володимира Зеленського я запропонував ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного з регіонів України,

Что-то попахивает нехорошо. Не нравится мне это.

И кстати, что это за один из регионов? Киев?
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16.05.2022 17:16 Ответить
Кулеба требует репараций от ЕС
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16.05.2022 17:41 Ответить
Но там где он требовать должен,ему такую репарацию дадут,шо до утра не доживёт. Отведает Новичка.
А в ЕС ведь все лохи,деньги на деревьях растут. Беженцы тоже абсолютно бесплатно для ЕС обходятся
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16.05.2022 18:25 Ответить
 
 