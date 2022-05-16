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Новости Война
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В Сумской области в бою с российской ДРГ погиб пограничник Александр Поповченко. ФОТО

Сегодня, 16 мая, в Сумской области, в бою с российской диверсионно-разведывательной группой погиб пограничник Александр Поповченко.

Об этом сообщает Глуховский городской совет, сообщает Цензор.НЕТ.

В Сумской области в бою с российской ДРГ погиб пограничник Александр Поповченко 01

Главный сержант Александр Поповченко являлся инспектором пограничной службы второй категории. У него был 10-летний опыт службы в ГНСУ, в прошлом году уволился после окончания очередного контракта. После полномасштабного вторжения РФ по мобилизации был призван в отдел пограничной службы "Глухов".

Поповченко вместе с побратимами вступил в бой с ДРГ врага ранним утром 16 мая и получил смертельное ранение.

У 44-летнего Александра остались жена и двое детей.

Также смотрите: В ГСЧС показали последствия массированных обстрелов Луганской области. ФОТО

Прощание с погибшим состоится завтра, 17 мая, в 11.00 возле Трех-Анастасиевского собора в Глухове.

пограничники (1589) Сумская область (3403) потери (4464)


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Топ комментарии
+46
Сумна новина для нас 😪😪😪
світла Пам'ять Герою Украіни !!
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16.05.2022 17:10 Ответить
+33
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16.05.2022 17:21 Ответить
+14
в звичайному режимі контролю зараз прикордонна смуга занадто небезпечна, ИМХО . Без попереднього хоча б мінування звичайним стрілецьким підрозділам там вештатись не на часі
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16.05.2022 17:24 Ответить
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Сумна новина для нас 😪😪😪
світла Пам'ять Герою Украіни !!
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16.05.2022 17:10 Ответить
Вже відмоболізований? Без тебе русню не зупинити, - таких фахівців, як ти, чекають на передньому краї.
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16.05.2022 17:40 Ответить
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16.05.2022 17:21 Ответить
в звичайному режимі контролю зараз прикордонна смуга занадто небезпечна, ИМХО . Без попереднього хоча б мінування звичайним стрілецьким підрозділам там вештатись не на часі
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16.05.2022 17:24 Ответить
діяти на упередження
відповідати пострілами на територію мордора, а не сидіти і чекати наступну дрг
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16.05.2022 17:26 Ответить
просто стрелять аби куда - это тупо, нужен беспилотник или еще что, чтобы попадать именно в минометы или что там еще стреляет..., подозреваю, что опять насаждается практика - ни в коем разе не отвечать...
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16.05.2022 17:32 Ответить
"еще что" - это множество АN\TPQ-49 и дежурные гаубичные батареи вдоль всей тридцатикилометровой приграничной полосы вдоль восстановленной границы Украины. А это еще плюс года два лендлиза.
Изготавливать контрбатарейные радары на "Искре" - это не дороги временные строить из юзикового щебня, политого пюреровским гудроном.
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16.05.2022 18:00 Ответить
провокації с ДРГ потрібні Пересиденту щоб заманювати ОДКБ в свій "операційний" блуд... Замінована смуга + снайперські групи + аеророзвідка з моніторингом ділянок кордону відіб"ють бажання в любої ДРГ спокушати долю і лишиться тільки россянцям продовжувати стріляти білоруських ветеринарів на риболовлі
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16.05.2022 17:39 Ответить
надо хаотично обстреливать их прикордонну 100 км зону
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16.05.2022 17:29 Ответить
Ідіот!
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16.05.2022 17:45 Ответить
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16.05.2022 18:03 Ответить
Хаотичні обстріли нічого не дають. Ну от зовсім нічого! Вражати потрібно виключно військові цілі та необхідні для війни комунікації. А ще у засоби ураження коштують нам дуже дорого і витрачати їх безцільно є ознакою глупості.
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16.05.2022 17:53 Ответить
нехай панікують, бавовна
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16.05.2022 18:02 Ответить
Да почему же не дадут? Мотивацию дадут оркам. И ***** даже не придется своих сограждан взрывать для этого. Только нам это зачем?
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16.05.2022 18:12 Ответить
впевнений була засідка , тому не треба розводити зраду
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16.05.2022 17:34 Ответить
Не вгадав. Орки валили з усього підряд, з мінометів, з кулеметів і під прикриттям заходили дрг. Прикордонники вступили в бій
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16.05.2022 21:26 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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16.05.2022 18:06 Ответить
Вечная Память
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16.05.2022 18:12 Ответить
Руськіє оркі кошмарять Сумщину кожен день!
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16.05.2022 19:06 Ответить
Світла пам'ять та щирі співчуття близьким та родині!
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16.05.2022 19:23 Ответить
 
 