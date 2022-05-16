В Сумской области в бою с российской ДРГ погиб пограничник Александр Поповченко. ФОТО

Сегодня, 16 мая, в Сумской области, в бою с российской диверсионно-разведывательной группой погиб пограничник Александр Поповченко.

Об этом сообщает Глуховский городской совет, сообщает Цензор.НЕТ.

Главный сержант Александр Поповченко являлся инспектором пограничной службы второй категории. У него был 10-летний опыт службы в ГНСУ, в прошлом году уволился после окончания очередного контракта. После полномасштабного вторжения РФ по мобилизации был призван в отдел пограничной службы "Глухов".

Поповченко вместе с побратимами вступил в бой с ДРГ врага ранним утром 16 мая и получил смертельное ранение.

У 44-летнего Александра остались жена и двое детей.

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Прощание с погибшим состоится завтра, 17 мая, в 11.00 возле Трех-Анастасиевского собора в Глухове.