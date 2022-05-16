В Сумской области в бою с российской ДРГ погиб пограничник Александр Поповченко. ФОТО
Сегодня, 16 мая, в Сумской области, в бою с российской диверсионно-разведывательной группой погиб пограничник Александр Поповченко.
Об этом сообщает Глуховский городской совет, сообщает Цензор.НЕТ.
Главный сержант Александр Поповченко являлся инспектором пограничной службы второй категории. У него был 10-летний опыт службы в ГНСУ, в прошлом году уволился после окончания очередного контракта. После полномасштабного вторжения РФ по мобилизации был призван в отдел пограничной службы "Глухов".
Поповченко вместе с побратимами вступил в бой с ДРГ врага ранним утром 16 мая и получил смертельное ранение.
У 44-летнего Александра остались жена и двое детей.
Прощание с погибшим состоится завтра, 17 мая, в 11.00 возле Трех-Анастасиевского собора в Глухове.
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