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Новости Война
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В результате российского обстрела пгт Печенеги на Харьковщине погиб мирный житель, - ГСЧС. ФОТО

В результате обстрела российскими войсками пгт Печенеги (Чугуевский район Харьковской области) один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В результате российского обстрела пгт Печенеги на Харьковщине погиб мирный житель, - ГСЧС 01

"В 11:30 16 мая в результате вражеских обстрелов произошло четыре пожара в пгт Печенеги. Горели 2 хозяйственные постройки и летняя кухня на территории разных домовладений, а также кустарники на площади 400 кв.

По предварительным данным от осколочных ран погиб мужчина 1960 г.р. и еще один человек 1995 г.р. получил ранение.

В результате российского обстрела пгт Печенеги на Харьковщине погиб мирный житель, - ГСЧС 02

Все пожары удалось полностью потушить в 13:20", - говорится в сообщении.

обстрел (28205) Харьковщина (5577) жертвы (2119) ГСЧС (5051)


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16.05.2022 17:58 Ответить
 
 