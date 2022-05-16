В результате российского обстрела пгт Печенеги на Харьковщине погиб мирный житель, - ГСЧС. ФОТО
В результате обстрела российскими войсками пгт Печенеги (Чугуевский район Харьковской области) один человек погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.
"В 11:30 16 мая в результате вражеских обстрелов произошло четыре пожара в пгт Печенеги. Горели 2 хозяйственные постройки и летняя кухня на территории разных домовладений, а также кустарники на площади 400 кв.
По предварительным данным от осколочных ран погиб мужчина 1960 г.р. и еще один человек 1995 г.р. получил ранение.
Все пожары удалось полностью потушить в 13:20", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий16.05.2022 17:58 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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