В результате российского обстрела пгт Печенеги на Харьковщине погиб мирный житель, - ГСЧС. ФОТО

В результате обстрела российскими войсками пгт Печенеги (Чугуевский район Харьковской области) один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"В 11:30 16 мая в результате вражеских обстрелов произошло четыре пожара в пгт Печенеги. Горели 2 хозяйственные постройки и летняя кухня на территории разных домовладений, а также кустарники на площади 400 кв.

По предварительным данным от осколочных ран погиб мужчина 1960 г.р. и еще один человек 1995 г.р. получил ранение.

Все пожары удалось полностью потушить в 13:20", - говорится в сообщении.