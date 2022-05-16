Среди украинских беженцев свыше 51% составляли жители востока и юга Украины, - опрос Центра Разумкова
Среди граждан Украины, которые в начале российской агрессии выехали из Украины в связи с военными действиями и сейчас возвращаются в страну, преобладают женщины (87%, равно как женщины составляли большую часть выезжавших из страны в начале войны).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
Отмечается, что те граждане Украины, которые имеют несовершеннолетних детей, пока реже возвращаются в Украину (или некоторые из них оставляют детей на других родственников, а возвращаются в страну сами).
Среди выезжавших более половины составляли жители Востока и Юга страны (51,5%) и центральных областей (45%, в том числе 31% - жители Киева и Киевской области), и только 4% - жители западных областей. Среди возвращающихся подавляющее большинство (69%) составляют жители центральных областей – преимущественно это жители Киева (35%) и Киевской области (17%). 12% возвращающихся – жители Восточного региона, 9% – Южного региона, 10,5% – Западного региона.
"73% опрошенных ответили, что по возвращении в Украину планируют поселиться в той же области, где проживали до войны, 26% – что планируют поселиться в другой области (преимущественно это жители Восточного региона).
Те, кто планирует поселиться в другой области, а не в той, где проживали до войны, чаще называют области Западного региона (15% всех опрошенных) или Киев или Киевскую область (7%)", - отмечают в Центре Разумкова.
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Также среди возвращающихся большинство (53%) ответили, что дома говорят преимущественно на русском языке, 43% - на украинском, 1% - на другом языке. Но также большинство (72%) опрошенных считают родным украинский язык, 16% – русский, 1% – другой язык.
79% респондентов ответили, что работали до войны. Среди тех, кто до войны имел работу, 49% уверены, что по возвращении будут работать там же, где и работали раньше, еще 28% надеются на это, 7% надеются найти другую работу, а 16% еще не знают, где будут работать и удастся ли им найти работу.
В то же время, действия руководства Украины во время российской агрессии 80% респондентов оценивают положительно, только 2% - отрицательно (18% затруднились оценить).
47% опрошенных считают достаточной помощь международного сообщества Украине, 36% считают, что помощь и поддержка Украины со стороны других стран должна быть больше. Тогда как во второй половине марта среди выезжавших из Украины считали ее достаточной 35%, считали недостаточной 43%.
Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова в Закарпатской области. С 11 апреля по 6 мая 2022 года было опрошено 105 респондентов.
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Відповідно, для них треба буде запроваджувати мовні курси, або готувати перекладачів.
Адже цих людей не можна залишати напризволяще.
Бо в іншому разі уже на Прикарпатті можуть початися воплі про "утєснєнія русскоязичних" і "путєн, ввєді".
Ті, хто планує поселитися в іншій області, а не тій, в якій проживали до війни, частіше називають області Західного регіону (15% усіх опитаних) Джерело:
Женщины несут плакаты и скандируют лозунги, протестуя против убийства шахтеров южноафриканской полицией в четверг возле южноафриканской шахты в Рустенбурге, в 100 км к северо-западу от Йоханнесбурга, 17 августа 2012 года. Южноафриканская полиция была вынуждена открыть огонь, чтобы защитить себя от нападения вооруженных демонстрантов на шахте Марикана, и 34 протестующих были убиты, заявила в пятницу комиссар полиции Риа Пхиега. Она сообщила на пресс-конференции, что 78 человек были ранены и 259 арестованы в результате насилия в четверг.
- Вы на ПМЖ?
- На ППЖ.
- А что это?
- Пока путин жив
Ключове у опитувані і для чого воно проводилося.
З 51,5% хто виїжджав і повернутися може хіба до руїн та могил рідних, близьких і знайомих, котрі не встигли спатися евакуацією 80% оцінюють позитивно "дії державного керівництва"?
Ті, хто проводив "опитування" або повні дебіли, або дебіли які важають дебілами майбутній електорат.
У новині йдеться про відверту фальш, хоча вона подається як опитування, при тім що участь взяло аж 105 осіб з декількох мільйонів біженців. 51.5% яких з регіонів з найбільшими руйнуваннями і жертвами серед цивільного населення.
Цікаво, хто бачить логіку у наведених даних що з цього 51 відсотку (якщо враховуємо лиш їх) який втратив своїх близьких і майно через дії влади, 80% ці дії схвалює?
палестинцівукраїнців у Новохозарії - головна задача покладена на путіна кіссінджерівськими глобалістами.
Серед тих, хто повертається 10,5% - Західного регіону.