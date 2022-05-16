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Новости Война
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Среди украинских беженцев свыше 51% составляли жители востока и юга Украины, - опрос Центра Разумкова

Среди граждан Украины, которые в начале российской агрессии выехали из Украины в связи с военными действиями и сейчас возвращаются в страну, преобладают женщины (87%, равно как женщины составляли большую часть выезжавших из страны в начале войны).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Отмечается, что те граждане Украины, которые имеют несовершеннолетних детей, пока реже возвращаются в Украину (или некоторые из них оставляют детей на других родственников, а возвращаются в страну сами).

Среди выезжавших более половины составляли жители Востока и Юга страны (51,5%) и центральных областей (45%, в том числе 31% - жители Киева и Киевской области), и только 4% - жители западных областей. Среди возвращающихся подавляющее большинство (69%) составляют жители центральных областей – преимущественно это жители Киева (35%) и Киевской области (17%). 12% возвращающихся – жители Восточного региона, 9% – Южного региона, 10,5% – Западного региона.

"73% опрошенных ответили, что по возвращении в Украину планируют поселиться в той же области, где проживали до войны, 26% – что планируют поселиться в другой области (преимущественно это жители Восточного региона).

Те, кто планирует поселиться в другой области, а не в той, где проживали до войны, чаще называют области Западного региона (15% всех опрошенных) или Киев или Киевскую область (7%)", - отмечают в Центре Разумкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 66% европейцев согласны, что Украина должна вступить в ЕС. Против венгры, - опрос.

Также среди возвращающихся большинство (53%) ответили, что дома говорят преимущественно на русском языке, 43% - на украинском, 1% - на другом языке. Но также большинство (72%) опрошенных считают родным украинский язык, 16% – русский, 1% – другой язык.

79% респондентов ответили, что работали до войны. Среди тех, кто до войны имел работу, 49% уверены, что по возвращении будут работать там же, где и работали раньше, еще 28% надеются на это, 7% надеются найти другую работу, а 16% еще не знают, где будут работать и удастся ли им найти работу.

В то же время, действия руководства Украины во время российской агрессии 80% респондентов оценивают положительно, только 2% - отрицательно (18% затруднились оценить).

47% опрошенных считают достаточной помощь международного сообщества Украине, 36% считают, что помощь и поддержка Украины со стороны других стран должна быть больше. Тогда как во второй половине марта среди выезжавших из Украины считали ее достаточной 35%, считали недостаточной 43%.

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова в Закарпатской области. С 11 апреля по 6 мая 2022 года было опрошено 105 респондентов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почти 80% украинских беженцев планируют вернуться в Украину после окончания войны, - опрос Центра Разумкова

беженцы (1659) опрос (2870) Центр Разумкова (229)


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Топ комментарии
+6
З 11 квітня по 6 травня опитано 105 респондентів, по 4 на добу. Шалена і дуже потрібна робота.
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16.05.2022 18:09 Ответить
+3
Все відповідно до Оманських домовленостей!
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16.05.2022 17:59 Ответить
+3
Це серйозне питання. Бачимо, що велика кількість біженців зі Сходу планує оселитися у західних областях України.
Відповідно, для них треба буде запроваджувати мовні курси, або готувати перекладачів.
Адже цих людей не можна залишати напризволяще.
Бо в іншому разі уже на Прикарпатті можуть початися воплі про "утєснєнія русскоязичних" і "путєн, ввєді".

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16.05.2022 18:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це серйозне питання. Бачимо, що велика кількість біженців зі Сходу планує оселитися у західних областях України.
Відповідно, для них треба буде запроваджувати мовні курси, або готувати перекладачів.
Адже цих людей не можна залишати напризволяще.
Бо в іншому разі уже на Прикарпатті можуть початися воплі про "утєснєнія русскоязичних" і "путєн, ввєді".

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16.05.2022 18:25 Ответить
на хрен им Закарпатье? они в Европе будут оселяться те кто по-моложе
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16.05.2022 19:55 Ответить
26% - що планують поселитися в іншій області (переважно це жителі Східного регіону).

Ті, хто планує поселитися в іншій області, а не тій, в якій проживали до війни, частіше називають області Західного регіону (15% усіх опитаних) Джерело:
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16.05.2022 20:49 Ответить
Що за африканський флеш-моб? Змусив посміхнутись - вперше за сьогодні. ☺
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16.05.2022 20:20 Ответить
Оригінал фото:



Женщины несут плакаты и скандируют лозунги, протестуя против убийства шахтеров южноафриканской полицией в четверг возле южноафриканской шахты в Рустенбурге, в 100 км к северо-западу от Йоханнесбурга, 17 августа 2012 года. Южноафриканская полиция была вынуждена открыть огонь, чтобы защитить себя от нападения вооруженных демонстрантов на шахте Марикана, и 34 протестующих были убиты, заявила в пятницу комиссар полиции Риа Пхиега. Она сообщила на пресс-конференции, что 78 человек были ранены и 259 арестованы в результате насилия в четверг.
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16.05.2022 21:12 Ответить
Все відповідно до Оманських домовленостей!
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16.05.2022 17:59 Ответить
разумков проснулся, а ты где?
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16.05.2022 18:03 Ответить
Свежий анекдот из Европы:
- Вы на ПМЖ?
- На ППЖ.
- А что это?
- Пока путин жив
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16.05.2022 18:08 Ответить
З 11 квітня по 6 травня опитано 105 респондентів, по 4 на добу. Шалена і дуже потрібна робота.
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16.05.2022 18:09 Ответить
йулька опитала б в 4 рази швидше, але дорожче )))
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16.05.2022 18:17 Ответить
Опрошено 105 человек, как-то не серьёзно)
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16.05.2022 18:10 Ответить
От ці питання про РОСІЙСЬКУ це підгрунтя для впровадження її як другої державної, той хто спробує це зробити - самогубець.
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16.05.2022 18:12 Ответить
"дії державного керівництва України під час російської агресії 80% респондентів оцінюють позитивно, лише 2% - негативно (18% не змогли оцінити). "

Ключове у опитувані і для чого воно проводилося.
З 51,5% хто виїжджав і повернутися може хіба до руїн та могил рідних, близьких і знайомих, котрі не встигли спатися евакуацією 80% оцінюють позитивно "дії державного керівництва"?
Ті, хто проводив "опитування" або повні дебіли, або дебіли які важають дебілами майбутній електорат.
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16.05.2022 18:27 Ответить
це ті 20 відсотків опзж.і не тільки..і ми будемо ходити поруч з ними ,після війни.ось така реальність
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16.05.2022 20:04 Ответить
Якийсь відсоток ментального сміття знайдеться навіть і у найдосконалішому суспільстві.
У новині йдеться про відверту фальш, хоча вона подається як опитування, при тім що участь взяло аж 105 осіб з декількох мільйонів біженців. 51.5% яких з регіонів з найбільшими руйнуваннями і жертвами серед цивільного населення.
Цікаво, хто бачить логіку у наведених даних що з цього 51 відсотку (якщо враховуємо лиш їх) який втратив своїх близьких і майно через дії влади, 80% ці дії схвалює?
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16.05.2022 20:30 Ответить
Бред, опросили 105 чел. Должны опросить пару тысяч, минимум.
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16.05.2022 18:51 Ответить
Я не знаю, як в інших країнах, але в Польщі оце самі ці руськомовні бєжєнці опозорили всю Україну своєю поведінкою. Поляки, дивлячись на них, думали - у вас там війна, чи свято, що ви так весело і п'яно себе ведете надурника.
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16.05.2022 19:04 Ответить
В деяких поляків навіть існує подив, - що біженці в основному не з України, а з кацапстану.
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16.05.2022 19:23 Ответить
там купа з лднр..повтікало .влаштувались на роботи і не тільки в Польщу..ви напевно думали що всі українці. і всі вболівають і боряться за Україну.на жаль реальність виявилась зовсім іншою
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16.05.2022 20:06 Ответить
Виселення і винищення палестинців українців у Новохозарії - головна задача покладена на путіна кіссінджерівськими глобалістами.
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16.05.2022 19:10 Ответить
Факт что в первые недели после 24 февраля тысячи *пострадавших от бомбежек* жителей прикарпатья и закарпатья, пользуясь близостью к границе, ломанули занимать хорошие места в приличных гостниницах Чехии, Австрии, Германии, Голландии, выделенные властями этих стран для РЕАЛЬНЫХ беженцев. Все, кто не успел после них, вынуждены были селиться в школах, хостелах, в частных домах часто даже за свои деньги. При этом *пострадавшие от войны* жители при и Закарпатья не забыли сдать свои квартиры за космические деньги Реальным беженцам с востока Украины. И как вам спится, львовяне, ужгородчане, мукачевцы и другие радушные западенцы?
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16.05.2022 19:34 Ответить
Серед тих, хто виїжджав лише 4% - жителі західних областей
Серед тих, хто повертається 10,5% - Західного регіону.
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16.05.2022 19:59 Ответить
Боюся, що після спілкування зі східним та південним українським ватним бидлом європейці не будуть за вступ України до ЄС
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17.05.2022 09:48 Ответить
 
 