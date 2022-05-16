Шуфрич покинул Украину через КПП на Буковине: Нардеп объяснил это необходимостью провести медобследование ребенку (обновлено)

Нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинул территорию Украины через КПП "Порубное" на Буковине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Молодой буковинец", об этом заявил глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук.

Никаких подробностей Сергей Осачук не сообщил, лишь отметил, что у него есть информация, что Шуфрич пересек границу через КПП "Порубное".

Руководитель ОВА также обратил внимание на то, что ряд местных депутатов ОПЗЖ скрываются от мобилизации.

В комментарии УНИАН нардеп сообщил: "Я уехал за границу, чтобы посетить семью в связи с необходимостью провести медобследование одного из трех детей, которые у меня малолетние... И 23 числа (мая. – Ред.) я уже буду в Украине" .

Шуфрич также уточнил, что уехал из Украины 13 мая. В то же время он не рассказал, в какой именно стране находится.

"Я нахожусь в двух странах Евросоюза... Между двумя странами. Я посещаю две страны Евросоюза", - отметил парламентарий.

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