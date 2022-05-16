Шуфрич покинул Украину через КПП на Буковине: Нардеп объяснил это необходимостью провести медобследование ребенку (обновлено)
Нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинул территорию Украины через КПП "Порубное" на Буковине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Молодой буковинец", об этом заявил глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук.
Никаких подробностей Сергей Осачук не сообщил, лишь отметил, что у него есть информация, что Шуфрич пересек границу через КПП "Порубное".
Руководитель ОВА также обратил внимание на то, что ряд местных депутатов ОПЗЖ скрываются от мобилизации.
В комментарии УНИАН нардеп сообщил: "Я уехал за границу, чтобы посетить семью в связи с необходимостью провести медобследование одного из трех детей, которые у меня малолетние... И 23 числа (мая. – Ред.) я уже буду в Украине" .
Шуфрич также уточнил, что уехал из Украины 13 мая. В то же время он не рассказал, в какой именно стране находится.
"Я нахожусь в двух странах Евросоюза... Между двумя странами. Я посещаю две страны Евросоюза", - отметил парламентарий.
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Тут прощание с отечеством по форме номер пять было прервано появлением нескольких вооруженных фигур, в которых Шуфрич признал румынских пограничников. Великий комбинатор с достоинством поклонился и внятно произнес специально заученную фразу:
- Траяску Романиа Маре!
Он ласково заглянул в лица пограничников, едва видные в полутьме. Ему показалось, что пограничники улыбаются.
- Да здравствует великая Румыния! - повторил Нестор по-русски. - Я старый профессор, бежавший из украинского СБУ! Ей-богу, еле вырвался! Приветствую в вашем лице…
Один из пограничников приблизился к Нестору вплотную и молча снял с него меховую тиару. Нестор потянулся за своим головным убором, но пограничник так же молча отпихнул его руку назад.
- Но! - сказал командор добродушно. - Но, но! Без рук! Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан! [...]
- Бранзулетка! - взвизгнул погран-офицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду.
- Бранзулетка! - закричали остальные, бросаясь на Нестор [...]
- Ах, такое отношение! - пронзительно запел Нестор, дико озираясь.
Был момент, когда он стоял, прислонившись к дереву, и обрушивал сверкающее блюдо на головы нападающих. Был момент, когда у него с шеи рвали орден Золотого Руна и командор по-лошадиному мотал головой. Был также момент, когда он, высоко подняв архиерейский крест с надписью "Во имя отца и святаго духа", истерически выкрикивал:
- Эксплуататоры депутатского народа! Пауки! Приспешники капитала! Гады!
При этом изо рта у него бежали розовые слюни. [...]
- Сигуранца проклятая! - закричал Нестор, поднимая босую ногу. - Паразиты!
Офицер медленно вытащил пистолет и оттянул назад ствол. Великий комбинатор понял, что интервью окончилось. Сгибаясь, он заковылял назад, к украинскому берегу."
А т.к. у человека наверное есть хоть капля патриотизма и совести, он нашел в себе мужество сообщить об этом.
Я бы на его месте убился об стенку. Просто мерзость.
@Punisher_Cat
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https://twitter.com/Punisher_Cat/status/1526222183873257472 58 мин
Шуфрич не сбежал! Его про#бали!
По его словам, Шуфрич делал фотографии позиций. На снимках, которые опубликовал Бирюков, видно, что представители батальона обмотали вокруг его глаз черный пакет со скотчем и надели на руки наручники. Вместе с парламентарием был ещё один мужчина, но его личность не удалось определить.
В результате первичного допроса тероборона передала их Службе безопасности Украины. Как уточнил Бирюков, у законодателя обнаружили оружие со спиленными номерами.
Зэлик продолжает крышевать предателей и гундяйскую агентуру.
Шуфрич дал деру из Украины, вернее ему помогли дать деру из Украины. Кремлевский слуга, предатель и коллаборант пересек КПП на Буковине. Он же уже был в надежных руках СБУ, СНБО, разведки и контрразведки). Шуфрич бежал, Кива бежал, Наумов бежал, Портнов бежал, часть опзж бежал. Как же им удается сбегать во время войны, один за другим прямо из под носа у слуги народа? Интересно, когда и где Медведчука и Мураева с Новинским готовят на "переброску"?
успішно драпанули з України !!
Це зрозуміло , принаймні , багатьом украінцям , так як про злочини цих
збоченців , влада добре знала і іх це зовсім не бентежило , так як це одна банда 😡
Я вважаю, що всіх, хто допустив, треба просто ***** поставить до стінки і к ****** розстрілять.
З сім'ями.
Всіх, *****, від судді до погранця.
Просто заїбали, з оцим "ніхто не в курсі, ніхто не виноватий, воно само, я просто тут сижу".
За що тільки Люди щодня вмирають... це не країна, це повний *******, даже при янику такого розгуляя не було!
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