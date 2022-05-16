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Шуфрич покинул Украину через КПП на Буковине: Нардеп объяснил это необходимостью провести медобследование ребенку (обновлено)

шуфрич

Нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинул территорию Украины через КПП "Порубное" на Буковине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Молодой буковинец", об этом заявил глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук.

Никаких подробностей Сергей Осачук не сообщил, лишь отметил, что у него есть информация, что Шуфрич пересек границу через КПП "Порубное".

Руководитель ОВА также обратил внимание на то, что ряд местных депутатов ОПЗЖ скрываются от мобилизации.

В комментарии УНИАН нардеп сообщил: "Я уехал за границу, чтобы посетить семью в связи с необходимостью провести медобследование одного из трех детей, которые у меня малолетние... И 23 числа (мая. – Ред.) я уже буду в Украине" .

Шуфрич также уточнил, что уехал из Украины 13 мая. В то же время он не рассказал, в какой именно стране находится.

"Я нахожусь в двух странах Евросоюза... Между двумя странами. Я посещаю две страны Евросоюза", - отметил парламентарий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Если вы еще будете шляться по нашим блокпостам, то вас будут просто убивать", - Данилов – в ОПЗЖ после задержания Шуфрича. ВИДЕО

Буковина (901) Шуфрич Нестор (954) Осачук Сергей (116)


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Топ комментарии
+93
А хто окрім свої зелених міг дозволити.
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16.05.2022 18:17 Ответить
+74
военнообязанный депутат носитель гостайны со спец допуском к секретам.....

алле, Безуглая, ст.лейтенант Баканов !
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16.05.2022 18:20 Ответить
+61
А хто дозволив ?
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16.05.2022 18:15 Ответить
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16.05.2022 18:46 Ответить
Що "мудрій нарід" обрав у 2019 - те й має!
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16.05.2022 18:46 Ответить
Тіпа до 2019 такого гівна не було )))
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16.05.2022 18:51 Ответить
А до 2014 ? Те саме
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16.05.2022 18:54 Ответить
Скоро Медведчук уедет
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16.05.2022 18:50 Ответить
Емігрант, пішов на Румунію, по слідах Остапа Бендера, з бранзулєтками на шиї.


Тут прощание с отечеством по форме номер пять было прервано появлением нескольких вооруженных фигур, в которых Шуфрич признал румынских пограничников. Великий комбинатор с достоинством поклонился и внятно произнес специально заученную фразу:
- Траяску Романиа Маре!
Он ласково заглянул в лица пограничников, едва видные в полутьме. Ему показалось, что пограничники улыбаются.
- Да здравствует великая Румыния! - повторил Нестор по-русски. - Я старый профессор, бежавший из украинского СБУ! Ей-богу, еле вырвался! Приветствую в вашем лице…
Один из пограничников приблизился к Нестору вплотную и молча снял с него меховую тиару. Нестор потянулся за своим головным убором, но пограничник так же молча отпихнул его руку назад.
- Но! - сказал командор добродушно. - Но, но! Без рук! Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан! [...]
- Бранзулетка! - взвизгнул погран-офицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду.
- Бранзулетка! - закричали остальные, бросаясь на Нестор [...]
- Ах, такое отношение! - пронзительно запел Нестор, дико озираясь.
Был момент, когда он стоял, прислонившись к дереву, и обрушивал сверкающее блюдо на головы нападающих. Был момент, когда у него с шеи рвали орден Золотого Руна и командор по-лошадиному мотал головой. Был также момент, когда он, высоко подняв архиерейский крест с надписью "Во имя отца и святаго духа", истерически выкрикивал:
- Эксплуататоры депутатского народа! Пауки! Приспешники капитала! Гады!
При этом изо рта у него бежали розовые слюни. [...]
- Сигуранца проклятая! - закричал Нестор, поднимая босую ногу. - Паразиты!
Офицер медленно вытащил пистолет и оттянул назад ствол. Великий комбинатор понял, что интервью окончилось. Сгибаясь, он заковылял назад, к украинскому берегу."
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16.05.2022 18:55 Ответить
А хто ж тепер цього козла буде пи.,.дити.
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16.05.2022 18:57 Ответить
Пройшов через ЗЕЛЕНИЙ коридор ...
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16.05.2022 18:58 Ответить
Т.к. очільник Чернівецької ОВА Сергій Осачук - обычный зелёный назначенец, он сообщил об этом без "единой подробности". Мало ли кто там с кем договаривался - чтобы крайним не оказаться.
А т.к. у человека наверное есть хоть капля патриотизма и совести, он нашел в себе мужество сообщить об этом.
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16.05.2022 19:04 Ответить
vot imenno po etomu (v ******* vremja) etih ne nada zaderzhivatj - ih nado STRELJATJ na meste......
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16.05.2022 19:12 Ответить
нас*ал в этой стране, нагадил, наворовал и в тяжелое время дал деру. Это так морально, так высокодоуховно, как раз достойно звания нардепа...
Я бы на его месте убился об стенку. Просто мерзость.
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16.05.2022 19:15 Ответить
Яка своя країна? Україна для Шуфрича це країна тимчасового проживання та заробляння бабла. А Батьківщина у нього та ж що і у Ромки Абрамовича та Бені з Коломиї. А то орки з масковщини під шумок ненароком ще й прибють
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16.05.2022 22:51 Ответить
А можно и я свалю? Жить то хоцца
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16.05.2022 19:16 Ответить
нет . кацапы должны сдохнуть....
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16.05.2022 22:46 Ответить
А тепер риторичне й саме, мабуть дурне питання: - А чому ми досі не в ЕС та НАТО?*?? Ну чому?! Яке ви маєте право не пускати нас туди?!!!!
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16.05.2022 19:19 Ответить
А діствітьельна ? ПАЧЬЕМУ !!!?
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16.05.2022 20:05 Ответить
Alex Petrov

@Punisher_Cat

·
https://twitter.com/Punisher_Cat/status/1526222183873257472 58 мин

Шуфрич не сбежал! Его про#бали!
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16.05.2022 19:24 Ответить
И почему этому пророссийскому ******** Шуфричу всегда всё сходит с рукк!!...Вам не кажется это очень странным?? То за фото блокпоста в Киеве ему ничего не сделали. Хотя бы какой то штраф насчитали бы!! теперь этот выкидыш Януковича шуфрич, по заграницам свободно шастает. И почему именно шуфричу надо ехать за границу с ребёнком??А что мамы у ребёнка нет??? ..Это очередной разводняк украинского народа!!... То ворюга Суркис провозит свободно через границу 80 млн дол и много золотых вещей и 23 пары дорогих часов !! И Суркисам ничего не слелалаи!! Даже не заставили вернуть награбленное и перевезенное за границу не законно!! Теперь У этого дятла шуфрича очередной понос!!... Суки !!превратили границу и таможню в собственную кормушку!! скорее бы вас всех ****** вышвырнули бы от государственных кормушек!!!
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16.05.2022 19:26 Ответить
Потому что при владі в Україні масковскі кансєрви і диверсанти. Своїх падєльнікав і слуг крємля вони не чіпають
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17.05.2022 08:08 Ответить
У него детей вроде бы дохрена, таких пропускают по закону.
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16.05.2022 19:33 Ответить
"кормящая мать"
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16.05.2022 19:46 Ответить
Да мне срать на эту скотыняку, но большая часть комментов с обвинением сбу, погранцов, Зеленского и Папы Римского. Закон есть что многодетные отцы имеют право покидать Украину? Есть. Вот и весь смысл коммента.
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16.05.2022 19:52 Ответить
Але закон як дишло і приймають його такі шуфрики під себе. А нам дебілам папріколу, хоть паржом. Ну-ну.
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16.05.2022 20:03 Ответить
Лише малолітніх і неповнолітніх дітей
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17.05.2022 08:11 Ответить
двое
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16.05.2022 19:53 Ответить
сбу ви найкращі
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16.05.2022 19:37 Ответить
Бо вони кошерні,а ви гої,от і все.
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16.05.2022 19:39 Ответить
Да и хер с ним. Назад не пускать рашиста!
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16.05.2022 19:50 Ответить
Киевскому батальону территориальной обороны удалось задержать народного депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Нестора Шуфрича, информирует советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков в Facebook.
По его словам, Шуфрич делал фотографии позиций. На снимках, которые опубликовал Бирюков, видно, что представители батальона обмотали вокруг его глаз черный пакет со скотчем и надели на руки наручники. Вместе с парламентарием был ещё один мужчина, но его личность не удалось определить.
В результате первичного допроса тероборона передала их Службе безопасности Украины. Как уточнил Бирюков, у законодателя обнаружили оружие со спиленными номерами.
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16.05.2022 20:22 Ответить
Чому Шуфрич не сидить з Медведчуком?
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16.05.2022 20:02 Ответить
Краще брудні гроші взяти, ніж підстрелити виродка. Соромно за таких дєльців. Як всі ці тварюки і цього разу не понесуть відповідальності, це буде прикладом, що все безнаказанно і роби, що хочеш.
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16.05.2022 20:13 Ответить
фраернулися на таком лохе внатуре зять у прокуратуре сабака лаяла на дядю фраера...век шавухи не жувать...обвел вокруг пальца ищи в поле ветра народная молдавская поговорка
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16.05.2022 20:15 Ответить
прикордонникам Буковини сувору догану і на Ізюм послать ...Пригрілись там дивлюсь на кордоні з ЕС
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16.05.2022 20:16 Ответить
не ликвидировали, не посадили, а потом отпустили за границу.
Зэлик продолжает крышевать предателей и гундяйскую агентуру.
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16.05.2022 20:17 Ответить
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2

Шуфрич дал деру из Украины, вернее ему помогли дать деру из Украины. Кремлевский слуга, предатель и коллаборант пересек КПП на Буковине. Он же уже был в надежных руках СБУ, СНБО, разведки и контрразведки). Шуфрич бежал, Кива бежал, Наумов бежал, Портнов бежал, часть опзж бежал. Как же им удается сбегать во время войны, один за другим прямо из под носа у слуги народа? Интересно, когда и где Медведчука и Мураева с Новинским готовят на "переброску"?
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16.05.2022 20:20 Ответить
Перерахованим покидькам дали зелене світло для того, щоби вони
успішно драпанули з України !!
Це зрозуміло , принаймні , багатьом украінцям , так як про злочини цих
збоченців , влада добре знала і іх це зовсім не бентежило , так як це одна банда 😡
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16.05.2022 20:27 Ответить
Дебіли ***...
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16.05.2022 20:24 Ответить
Судя по телодвижениям Шуфрича либо Медведчук не сдаёт своих соучастников в подрывной деятельности, либо как говорили про попередников - нет политической воли ?
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16.05.2022 20:25 Ответить
шуфрич не буде битий N днів...
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16.05.2022 20:55 Ответить
цього виродка судити потрібно з конфіскацією
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16.05.2022 21:25 Ответить
Це звичайно повний *******.
Я вважаю, що всіх, хто допустив, треба просто ***** поставить до стінки і к ****** розстрілять.
З сім'ями.
Всіх, *****, від судді до погранця.
Просто заїбали, з оцим "ніхто не в курсі, ніхто не виноватий, воно само, я просто тут сижу".
За що тільки Люди щодня вмирають... це не країна, це повний *******, даже при янику такого розгуляя не було!
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16.05.2022 21:29 Ответить
Ласкаво просимо у великий ісраїль,де для гоїв закони та податки,право здохнути,а для кошерних богомобраних жидів гроші,надра,влада та безкарність

...
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16.05.2022 23:23 Ответить
Лишить статуса депутата. Неприкосновенности. Подать в международный розыск. Найти и отправить в штрафбат.
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16.05.2022 21:36 Ответить
Шуфрич "НЕПИЗЖЕНИЙ" 87 ДНІВ!!!
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16.05.2022 21:41 Ответить
Кондом той, хто його випустив!
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16.05.2022 22:43 Ответить
А шо.... В Украине мочу нельзя сделать?
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16.05.2022 23:52 Ответить
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