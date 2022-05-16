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Новости Война
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Рашисты без остановки стреляют по Северодонецку, погибли по меньшей мере 10 человек, - Гайдай

сєверодонецьк

Российские оккупанты 16 мая продолжают обстреливать Северодонецк в Луганской области, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты без остановки лупят по Северодонецку. Повреждены дома, снова обстреляли больницу. По меньшей мере 10 погибших. Орки целый день ведут прицельный огонь по городу. Больше всего досталось медгородку, прилетело почти в каждый корпус Северодонецкой больницы", - говорится.

По словам Гайдая, при обстреле рашисты попали также в научно-производственное предприятие.

"Хаотично обстреляны многоэтажки в разных районах областного центра. По меньшей мере 10 человек погибли. Проверить местность пока крайне сложно из-за новых обстрелов. Настоятельно ПРОШУ: если Вы решили оставаться в городе - находитесь постоянно в укрытиях!" – подчеркнул глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ГСЧС показали последствия массированных обстрелов Луганской области. ФОТО

обстрел (28218) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6517)


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Топ комментарии
+8
Они не успокоятся, пока не сровняют с землей, надо адекватно отвечать по их территории для отрезвления.
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16.05.2022 18:24 Ответить
+2
В РФ немає мирного населення.
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16.05.2022 19:52 Ответить
+1
Карають за бажання привести росіский мір в Україну.
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16.05.2022 18:23 Ответить
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Карають за бажання привести росіский мір в Україну.
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16.05.2022 18:23 Ответить
За те, що ківти - лише вибухають. І ключі - не від міста, а від ціинтаря.
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16.05.2022 20:36 Ответить
Они не успокоятся, пока не сровняют с землей, надо адекватно отвечать по их территории для отрезвления.
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16.05.2022 18:24 Ответить
Разве что по военным целям. Или предлагаешь ВСУ стать убийцами мирного населения? Так себе идея...
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16.05.2022 18:48 Ответить
А російську інфраструктуру треба руйнувати?
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16.05.2022 18:57 Ответить
Авжеж, але на цьому етапі - силами ССО, а не ракетами. Для наших партнерів (і їхніх виборців) не має лишатись доказів що надана зброя використовується для знищення об'єктів на рф. Тому що рашисти підірвут школу, притягнуть туди шмат хаймарса, і для нас це буде величезна проблема.
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13.10.2022 01:09 Ответить
В РФ немає мирного населення.
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16.05.2022 19:52 Ответить
Ок, наприклад ЗСУ влучає у школу - які наслідки для нас? Спрогнозуй.
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13.10.2022 01:07 Ответить
так вони вже 8 років заявляють, що ми обстрілюємо цивільних і "дамбім бамбас". Так треба показати їм що таке ЗСУ бомбить, кров за кров. Бо вони нас ********, а ми сидимо і жаліємося як жервти
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12.10.2022 15:14 Ответить
Чудова ідея знищувати інфраструктурні об'єкти. Інша справа якщо влучають у дитячий садочок (або рашисти це роблять і скидають все на ЗСУ) - і усіякі червоні хрести піднімають вій що ми геноцид влаштували. Відповідно починаються затримки у постачанні зброї від партнерів, фінансування та купа проблем. Не все так просто.
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13.10.2022 01:06 Ответить
от жеж виродки лубянкоголові..
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16.05.2022 20:30 Ответить
 
 