Рашисты без остановки стреляют по Северодонецку, погибли по меньшей мере 10 человек, - Гайдай

Российские оккупанты 16 мая продолжают обстреливать Северодонецк в Луганской области, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты без остановки лупят по Северодонецку. Повреждены дома, снова обстреляли больницу. По меньшей мере 10 погибших. Орки целый день ведут прицельный огонь по городу. Больше всего досталось медгородку, прилетело почти в каждый корпус Северодонецкой больницы", - говорится.

По словам Гайдая, при обстреле рашисты попали также в научно-производственное предприятие.

"Хаотично обстреляны многоэтажки в разных районах областного центра. По меньшей мере 10 человек погибли. Проверить местность пока крайне сложно из-за новых обстрелов. Настоятельно ПРОШУ: если Вы решили оставаться в городе - находитесь постоянно в укрытиях!" – подчеркнул глава ОВА.

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