Арестованы активы российского олигарха Фридмана в "Альфа-банке" более чем на 12,4 млрд грн, - Венедиктова
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об аресте активов российского олигарха Михаила Фридмана в "Альфа-банке" на сумму более 12,4 млрд грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу генпрокурора в фейсбуке.
"Это ценные бумаги кипрских компаний аффилированных с бизнесменом, которые были на счетах в банке. Ранее также по ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора были арестованы 469 млн грн средств со счетов в "Альфа-банке", которые уже готовились к выводу в Россию. При этом с легализацией особо не "заморачивались". Например, оформили мнимую сделку, по которой за космическую сумму приобрели фирму с копеечным уставным капиталом", - написала Венедиктова.
По словам главы Генпрокуратуры, движение средств в российском направлении началось за пару недель до войны и активизировалось с началом полномасштабного вторжения. Фридман и подконтрольные ему бизнесмены использовали банк и кипрские компании, чтобы вывести средства из-под возможных санкций и других принудительных мер.
"Однако были пойманы за руку во время легализации активов на 1,1 млрд прокуратурой, БЭБ и ДСР Нацполиции во взаимодействии с Госфинмониторингом, Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Государственной налоговой службой Украины", - говорится в сообщении.
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Мене цікавить Беня, коли до нього черга дійде у наших правоохоронних органів. І розумію, поки президент не зміниться, Беня теж не доторканий.
Головна організація: Альфа-Груп,
Власник VEON - колишня VimpelCom ( ВымпелКом)
на булочку с маслом хватит, и на карибах еще оттянуться в закромах осталось
Только Божий Суд найдет и покарает всех грешников, это уже скоро