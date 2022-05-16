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Новости Санкции против России
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Арестованы активы российского олигарха Фридмана в "Альфа-банке" более чем на 12,4 млрд грн, - Венедиктова

фридман

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об аресте активов российского олигарха Михаила Фридмана в "Альфа-банке" на сумму более 12,4 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу генпрокурора в фейсбуке.

"Это ценные бумаги кипрских компаний аффилированных с бизнесменом, которые были на счетах в банке. Ранее также по ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора были арестованы 469 млн грн средств со счетов в "Альфа-банке", которые уже готовились к выводу в Россию. При этом с легализацией особо не "заморачивались". Например, оформили мнимую сделку, по которой за космическую сумму приобрели фирму с копеечным уставным капиталом", - написала Венедиктова.

По словам главы Генпрокуратуры, движение средств в российском направлении началось за пару недель до войны и активизировалось с началом полномасштабного вторжения. Фридман и подконтрольные ему бизнесмены использовали банк и кипрские компании, чтобы вывести средства из-под возможных санкций и других принудительных мер.

"Однако были пойманы за руку во время легализации активов на 1,1 млрд прокуратурой, БЭБ и ДСР Нацполиции во взаимодействии с Госфинмониторингом, Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Государственной налоговой службой Украины", - говорится в сообщении.

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Автор: 

санкции (11569) Альфа-банк (45) Венедиктова Ирина (726) Михаил Фридман (22)


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Топ комментарии
+8
Абрамович завдяки Зеленському швидко розпродує бізнес і никає.
Мене цікавить Беня, коли до нього черга дійде у наших правоохоронних органів. І розумію, поки президент не зміниться, Беня теж не доторканий.
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16.05.2022 18:50 Ответить
+6
Посмотрим сколько прокуратура реальных денег в бюджет передаст
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16.05.2022 18:31 Ответить
+5
Ніскільки, Садовий і зелені цього не допустять, заарештовані і конфісковані різні речі.
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16.05.2022 18:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Кредити можна вже не платити?)
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16.05.2022 18:30 Ответить
А Київстар? Він один коштує не менше 2 мільярдів доларів... І такий мобільний оператор має бути тільки власністю держави і приносити їй прибуток і гарантувати безпеку. І арешт це ще не конфіскація. Скільки ще має пройти часу аби почалася справжня конфіскація у москальні всього награбованого за 30 років?
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16.05.2022 20:41 Ответить
та більшість олігархів вони залежні від рашки це гаманці кремля. якщо добре загуглити , можна багато цікавої інфи прочитати -який у них бізнес в Україні ..є цікавий сайт здається генштабь інфо якось так . тільки більшість наших людей цікавились бухлом , дивились рагульські серіали типу свати , битва екстрасенсів
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16.05.2022 21:30 Ответить
Посмотрим сколько прокуратура реальных денег в бюджет передаст
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16.05.2022 18:31 Ответить
Ніскільки, Садовий і зелені цього не допустять, заарештовані і конфісковані різні речі.
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16.05.2022 18:39 Ответить
А Абрамовічя?
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16.05.2022 18:43 Ответить
Абрамович завдяки Зеленському швидко розпродує бізнес і никає.
Мене цікавить Беня, коли до нього черга дійде у наших правоохоронних органів. І розумію, поки президент не зміниться, Беня теж не доторканий.
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16.05.2022 18:50 Ответить
Щось мені здається що зелена прокурорша знайшла копійки. Значну частину вже вивели в офшори за відкат зеленим.
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16.05.2022 19:31 Ответить
закрити нахрен цю кацапську помойку...кредити не повертати
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16.05.2022 19:40 Ответить
арешт це не конфіскація і не націоналізація , Венедиктова просто як завжди звикла пустозвонити, пердіти своїми губами
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16.05.2022 19:43 Ответить
Арешт коштів,це просто супер.Тепер венеділтова жде,переговників,на побалакати на сумму кешу(відката).
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16.05.2022 19:48 Ответить
А Форвард банк коли арештуєте ?
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16.05.2022 21:19 Ответить
***** садовому
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16.05.2022 21:38 Ответить
а мокшанський київстар?
Головна організація: Альфа-Груп,
Власник VEON - колишня VimpelCom ( ВымпелКом)
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16.05.2022 23:21 Ответить
Не пройшло і 3-х місяців... Поки він 90% вивів
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17.05.2022 05:51 Ответить
горе то какое человечку... как пришли, так и ушли....
на булочку с маслом хватит, и на карибах еще оттянуться в закромах осталось
Только Божий Суд найдет и покарает всех грешников, это уже скоро
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17.05.2022 07:06 Ответить
І яким чином це перешкодить альфа-банку під керівництвом кремльовського ставленика призначеного ОП продовжувати диверсійну діяльність?
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17.05.2022 09:51 Ответить
 
 