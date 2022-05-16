Зеленский и директор МВФ Георгиева обсудили потребности в финансовой поддержке экономики Украины
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжил диалог с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Обсудили потребности в финансовой поддержке экономики Украины. МВФ – наш важный партнер. Рассчитываем на дальнейшую плодотворную совместную работу по поддержке финансовой устойчивости Украины", - говорится в сообщении.
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Тобто мвф уже не нах ?
Далі буде сіквел.
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