Зеленский и директор МВФ Георгиева обсудили потребности в финансовой поддержке экономики Украины

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжил диалог с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Обсудили потребности в финансовой поддержке экономики Украины. МВФ – наш важный партнер. Рассчитываем на дальнейшую плодотворную совместную работу по поддержке финансовой устойчивости Украины", - говорится в сообщении.

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