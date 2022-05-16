Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 16.05.2022

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 16.05.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 82 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник продолжает проведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия врага были сосредоточены на Донецком направлении. На Слобожанском направлении противник пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от города Харьков и предотвратить их выход на Государственную границу Украины. Ведет подготовку к наступательным действиям силами подразделений, сосредоточенных в районе Изюма.

Усилия авиации противника сосредоточены на поражении объектов в Восточной операционной зоне и промышленных объектах в глубине территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На Слобожанском направлении враг усиливает группировку войск подразделениями специального назначения и противовоздушной обороны.

На Харьковском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Враг пытался вести боевые действия в направлении населенного пункта Терновая, успеха не имел.

На Славянском направлении противник силами подразделений из состава 20-й общевойсковой армии осуществляет доукомплектование и восполнение потерь, пытается восстановить наступление.

В результате огневого поражения Силами обороны вражеских складов, размещавшихся в городе Изюм, уничтожен значительный запас боеприпасов.

На Донецком направлении противник проводил огненное поражение подразделений наших войск из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и при помощи авиации.

На Лиманском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Шандриголово. На направлении населенного пункта Лиман в результате боевых действий успеха не имеет, пытается усилить группировку своих войск.

На Северодонецком направлении оккупанты вели бои в районе населенного пункта Боровское, понесли потери.

На Авдеевском направлении враг действовал в направлении населенного пункта Сухая Балка. Совершил обстрелы отдельных позиций Сил обороны кассетными боеприпасами.

На Бахмутском направлении противник ведет боевые действия в районах населенных пунктов Тошковка и Пилипчатино. В районе Горского российские оккупанты понесли потери и отошли.

На Кураховском направлении враг наступал в районе Марьинки и Новомихайловки, успеха не имел.

В Мариуполе главные усилия противник сосредоточил на блокировании и поражении наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Продолжает массированные артиллерийские и авиационные удары.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий враг не вел. Совершал огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка, Новоселка, Малая Токмачка и Новоандреевка. Нанес авиационный удар по населенному пункту Малиновка. Принимает меры по логистическому обеспечению войск.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не проводил, осуществлял обстрелы гражданской инфраструктуры из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Шевченково и Нововоронцовка.

Силы обороны Украины произвели огневое поражение полевого склада боеприпасов противника в районе населённого пункта Давидов Брод.

На территории Приднестровского региона Молдовы обстановка осталась без существенных изменений. Личный состав подразделений оперативной группы российских войск продолжает находиться в состоянии повышенной боевой готовности. В регионе не исключается осуществление провокаций российской стороной.

Корабли черноморского флота российской федерации в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведке и огневой поддержке на приморском направлении.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба.