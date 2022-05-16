В ЕС готовы начать работать над седьмым пакетом санкций против РФ, - Кулеба

Страны Евросоюза готовы приступить к работе над седьмым пакетом санкций против РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я ценю все страны-члены ЕС, которые сегодня выразили свою готовность начать работать над седьмым пакетом санкций в момент, когда шестой пакет будет принят. Это вдохновляет. Был ясный сигнал поддержки Украины", - сказал глава МИД.

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