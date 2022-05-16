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В ЕС готовы начать работать над седьмым пакетом санкций против РФ, - Кулеба

рф,єс,євросоюз,санкції

Страны Евросоюза готовы приступить к работе над седьмым пакетом санкций против РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я ценю все страны-члены ЕС, которые сегодня выразили свою готовность начать работать над седьмым пакетом санкций в момент, когда шестой пакет будет принят. Это вдохновляет. Был ясный сигнал поддержки Украины", - сказал глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пусть Путин сам найдет способ "сохранить лицо", - Кулеба

санкции (11569) Евросоюз (17337) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
А можна сразу над 15-м? Минуя долгие прилюдии
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16.05.2022 19:27 Ответить
+4
без ембарго на енергоносії, можна і над 70-м пакетом працювати, тільки це все досраки.
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16.05.2022 19:38 Ответить
+1
а що там з шостим пакетом? Де нафтогазове ембарго?
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16.05.2022 19:39 Ответить
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А можна сразу над 15-м? Минуя долгие прилюдии
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16.05.2022 19:27 Ответить
а в шостому нафтове ембарго є?
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16.05.2022 19:31 Ответить
без ембарго на енергоносії, можна і над 70-м пакетом працювати, тільки це все досраки.
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16.05.2022 19:38 Ответить
так і я ж про то
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16.05.2022 19:46 Ответить
а що там з шостим пакетом? Де нафтогазове ембарго?
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16.05.2022 19:39 Ответить
Ось газове : https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/evrosoyuz-smyagchil-pozitsiyu-po-rossijskomu-gazu-italyanskaya-kompaniya-eni-otkroet-schet-v-rublyah.htm
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16.05.2022 20:24 Ответить
Може шостий хай спочатку введуть?
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16.05.2022 19:51 Ответить
У сьомому пакеті обов'язково має бути виключення Угорщини із членів ЄС. Довічно.
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16.05.2022 20:04 Ответить
У 8 Туреччини з НАТО.
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16.05.2022 21:04 Ответить
Шестой заблокирован пакет, а уже седьмой готовят
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16.05.2022 21:08 Ответить
Без эмбарго на энергоносители с пакета атб больше толку, чем с 6 и 7 пакета вместе
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16.05.2022 21:34 Ответить
Європейські санкції в народі називаються "ТЯГНУТИ КОТА ЗА ХВІСТ"
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17.05.2022 05:19 Ответить
 
 