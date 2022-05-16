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Новости Война
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Делаем все, чтобы Путин встретил упорное сопротивление на международном уровне, - Минфин США

єллен

Соединенные Штаты решительно настроены на то, чтобы привлечь Россию к ответственности за войну против Украины.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает Цензор.НЕТ.

"Постоянные атаки Путина на Украину требуют, чтобы мы подумали о том, что мы можем сделать, чтобы противостоять жестокости. В течение почти трех месяцев этой неоправданной войны польский народ был образцом того, как активизироваться, чтобы помочь в трудное время", - отметила она, находясь в Варшаве.

"Мы в Министерстве финансов также делаем все возможное, чтобы жестокая война Путина встретила упорное сопротивление на международном уровне. Соединенные Штаты и более 30 наших партнеров применили беспрецедентные меры финансового давления на Российскую Федерацию и ее руководство. Мы тверды в своей решимости привлечь Россию к ответственности и укрепить украинский народ", - добавила Йеллен.

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США (27331)


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16.05.2022 19:41 Ответить
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16.05.2022 19:44 Ответить
В Москве новый пожар.

Горит крыша бизнес-центра DM Tower на юге города.
https://t.me/charter97_org/73119
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16.05.2022 19:58 Ответить
Заблокуйте надходження до москви нафтодоларів тоді ефект настане набагато швидше!
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16.05.2022 19:45 Ответить
Має бути демонтаж москальщини.
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16.05.2022 19:50 Ответить
дякуємо, Америка!
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16.05.2022 20:03 Ответить
Було б набагато краще,якби ви зрробили так,щоб путєн (*****),здох.
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16.05.2022 21:33 Ответить
 
 