Делаем все, чтобы Путин встретил упорное сопротивление на международном уровне, - Минфин США

Соединенные Штаты решительно настроены на то, чтобы привлечь Россию к ответственности за войну против Украины.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает Цензор.НЕТ.

"Постоянные атаки Путина на Украину требуют, чтобы мы подумали о том, что мы можем сделать, чтобы противостоять жестокости. В течение почти трех месяцев этой неоправданной войны польский народ был образцом того, как активизироваться, чтобы помочь в трудное время", - отметила она, находясь в Варшаве.

"Мы в Министерстве финансов также делаем все возможное, чтобы жестокая война Путина встретила упорное сопротивление на международном уровне. Соединенные Штаты и более 30 наших партнеров применили беспрецедентные меры финансового давления на Российскую Федерацию и ее руководство. Мы тверды в своей решимости привлечь Россию к ответственности и укрепить украинский народ", - добавила Йеллен.

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