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Украина против принятия шестого пакета санкций без эмбарго на российскую нефть, - Кулеба

газ,нафта

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что не верит, что шестой пакет санкций ЕС против России может быть принят без эмбарго на нефть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет. Я не верю, что шестой пакет может быть принят без эмбарго на нефть. Украина против принятия этого шестого пакета без эмбарго на нефть. Я верю, что эмбарго будет введено, единственный вопрос - когда и какой будет цена, которую ЕС заплатит ЕС, чтобы это произошло", - сказал Кулеба.

Читайте также: В ЕС готовы начать работать над седьмым пакетом санкций против РФ, - Кулеба

Автор: 

санкции (11569) эмбарго (226) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
Комунальний та бизнесовий транспорт мають паливо. А ви могли б і пішки трошки походить. Все ж війна. Треба чимось поступитись.
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16.05.2022 20:06 Ответить
+2
Нагадайте хтось Кулебі, що нафту, яку мад'яри отримують, іде по українському нафтопроводу., так що задай це питання Єрмако-Зеленському!
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16.05.2022 20:15 Ответить
+1
Ми вже ввели ембарго на нафтопродукти, вся країна стоїть в черзі на заправках, і кінця-краю цьому не видно. Європа не така дурна, щоб зараз, без попередньої підготовки ввести ембарго, наш приклад для них показовий. Так що не потрібно зайвих ілюзій щодо цього.
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16.05.2022 19:52 Ответить
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"Нам є, що втрачати. Якщо сьогодні йти на поступки, завтра не буде ні держави, ні нації. Залишається одне - наполегливо громити ворога, не віддаючи ні метра нашої землі", - начальник штабу - заступник командувача військ ОК "Схід", бригадний генерал Олександр Тарнавський.
https://www.youtube.com/watch?v=NWO6x-LVoec
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16.05.2022 19:48 Ответить
Ми вже ввели ембарго на нафтопродукти, вся країна стоїть в черзі на заправках, і кінця-краю цьому не видно. Європа не така дурна, щоб зараз, без попередньої підготовки ввести ембарго, наш приклад для них показовий. Так що не потрібно зайвих ілюзій щодо цього.
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16.05.2022 19:52 Ответить
Комунальний та бизнесовий транспорт мають паливо. А ви могли б і пішки трошки походить. Все ж війна. Треба чимось поступитись.
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16.05.2022 20:06 Ответить
верно. тогда пусть ходят все госструктуры тоже пешком. Кроме ЗСУ, Полиции, СБУ, скорой и общтранспорта. Ну и минимально комунальным. Но что то я не замечаю такого
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16.05.2022 21:29 Ответить
На жаль, я живу далеко від роботи, 10 кілометрів в одну сторону. Багато автобусів не їздять. Не маю особливої радості від того, що на 5 десятку років прийшлось згадати, що таке велосипед, і ще після цього ще і відпрацювати повний робочий день, і ще і дома потрібно хоч по мінімуму щось зробити, бо живу в селі, а працюю в місті. Це в столиці добре-вискочив на велосипед, і по гарному асфальту поїхав, а тут по польовим дорогам 10 км, а коли дощ, то по бруківці 15 км. Приємного мало.
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16.05.2022 22:11 Ответить
Давай ми тобою поступимось? Я маю кошти і маю термінові справи, від яких залежать долі і доходи людей! І замість пального, якого немає дефіциту в світі - ти мені пропонуєш ходити пішки? А може ще в зємлянку переїхати та топити кізяками раз "все ж війна"?

Поступитися треба єдиним - дебільною неспроможною владою!
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16.05.2022 22:33 Ответить
Цей період довгий. Зараз хають мадяр. Потім найдуть ще когось. Сюр
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16.05.2022 19:55 Ответить
Кулеба так что отменять санкции/? хватит скиглити - лучше себя в уряде коррупцию прекратите
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16.05.2022 19:58 Ответить
А как же они харчеваться будут?
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16.05.2022 20:09 Ответить
Без эмбарго на нефть и газ все остальные санкции будут иметь минимальное значение.
Есть альтернативы для поставок, пусть Европа думает.
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16.05.2022 20:01 Ответить
Нагадайте хтось Кулебі, що нафту, яку мад'яри отримують, іде по українському нафтопроводу., так що задай це питання Єрмако-Зеленському!
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16.05.2022 20:15 Ответить
А чому ніхто не пише,що Європа погодилась купувати газ за фублі?
https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/evrosoyuz-smyagchil-pozitsiyu-po-rossijskomu-gazu-italyanskaya-kompaniya-eni-otkroet-schet-v-rublyah.htm
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16.05.2022 20:19 Ответить
Та Господи) тоді його не буде цього пакету
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16.05.2022 21:16 Ответить
Германия и Франция торпедируют нефтяное эмбарго и поставки вооружения в Украину. Венгрия - шавка Уйла. ЕС вообще плохо попахивает своей продажность, озабоченностью и трусостью. Им благополучие важнее жизней людей. Если бы не англосаксы, миру был бы трендец.
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16.05.2022 22:01 Ответить
 
 