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Украина против принятия шестого пакета санкций без эмбарго на российскую нефть, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что не верит, что шестой пакет санкций ЕС против России может быть принят без эмбарго на нефть.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нет. Я не верю, что шестой пакет может быть принят без эмбарго на нефть. Украина против принятия этого шестого пакета без эмбарго на нефть. Я верю, что эмбарго будет введено, единственный вопрос - когда и какой будет цена, которую ЕС заплатит ЕС, чтобы это произошло", - сказал Кулеба.
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+4 Михаил Дужик #512165
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+2 Evgen Karpenko
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Поступитися треба єдиним - дебільною неспроможною владою!
Есть альтернативы для поставок, пусть Европа думает.
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