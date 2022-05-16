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Нет рациональных аргументов против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС, – глава МИД Кулеба

єс,європарламент

Нет рациональных аргументов против вхождения Украины в проект интеграции Украины в ЕС через предоставление ей статуса кандидата.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проблема, которую все еще надо решить, это предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Мы также это обсудили. Я заверил членов ЕС, что мы находимcя в уникальном политическом моменте, когда общественное мнение и в Украине, и странах-членах ЕС рекордно высокое в пользу дальнейшей европейской интеграции Украины. Мы не говорим о немедленном членстве, но мы считаем, что нет рациональных аргументов против вхождения Украины в проект интеграции Украины в ЕС, предоставив ей статус кандидата в ЕС", - сказал Кулеба СМИ после участия в заседании Совета по иностранным делам в Брюсселе в понедельник.

Он подчеркнул, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата.

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"Я знаю страны, которые выступают решительно за принятие этого решения. И я знаю те, которые все еще следят за развитием событий и примут решение ближе к дате. Важно то, что три месяца назад мы даже не говорили об этом. А сегодня мы решаем, случится ли это в июне или позже. Это абсолютно другая динамика, и мы проведем время между сейчас и концом июня, саммитом Совета, работая со странами-членами, убеждая их", - пояснил Кулеба.

членство в ЕС (1078) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+14
беня. очень рациональный аргумент. вовк, портнов, зеленский. Сколько их, этих аргументов. И не сосчитать...
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16.05.2022 19:56 Ответить
+13
есть прчины - БРЕХЛИВАЯ ВОРОВСКАЯ власть каломойского-зеленского
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16.05.2022 19:56 Ответить
+8
То есть Коррупция воровство планетарного масштабу кумовство, Ермаки Геращенки Даниловы это "рационально"? В США нет срока давности по коррупции, электрический стул в Техасе, но в Украине это "не рационально" Нет ребятки, за вами прийдет не прапорщик с милиции, а ФБР. Потому что красть во время войны это особая должна быть статья.
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16.05.2022 20:06 Ответить
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беня. очень рациональный аргумент. вовк, портнов, зеленский. Сколько их, этих аргументов. И не сосчитать...
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16.05.2022 19:56 Ответить
есть прчины - БРЕХЛИВАЯ ВОРОВСКАЯ власть каломойского-зеленского
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16.05.2022 19:56 Ответить
Свинарчуки выкупили все клистроны и средства наведения танков у кацапов - теперь из 10 кацапских танков заводится один! А твой зелёный жабёнок все это время веселит кацапов деильными сериалами про глупых хохлов
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18.05.2022 11:44 Ответить
Але на нещастя, є Німеччина, Угорщина, Австрія, Франція...
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16.05.2022 19:56 Ответить
'є,не виконане домашнє довоєнне завдання,нагадають обов*язково після війни
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16.05.2022 19:57 Ответить
То есть Коррупция воровство планетарного масштабу кумовство, Ермаки Геращенки Даниловы это "рационально"? В США нет срока давности по коррупции, электрический стул в Техасе, но в Украине это "не рационально" Нет ребятки, за вами прийдет не прапорщик с милиции, а ФБР. Потому что красть во время войны это особая должна быть статья.
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16.05.2022 20:06 Ответить
кулєба, назви хоть одного раціонального в ОП.
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16.05.2022 20:14 Ответить
шуфрич все порішає, так що без паніки
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16.05.2022 20:29 Ответить
Сгнившие насквозь от коррупции все государственные структуры вместе с чиновничьей армией - это конечно для Кулебы не "рациональный аргумент". Он же сам часть этих структур.
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16.05.2022 20:33 Ответить
Ой,Кулеба,не сміши мої капці! Там аргументів проти вагон і маленький візок
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16.05.2022 20:44 Ответить
Короче, Кулеба. Стоит моя знакомая 8 дней на переходе ****- Малый Березовец . 8 дней !!!!

это дорога гарах, комары, жара, продуктов нигде не продают , туалетов нет
ВОПРОС - ВЫ , чтотрасширить не можете КП на несколько ячеек.

Пограничники и таможенники никуда не спешат .
у меня вопрос - за 30 лет в Украине не построено ни одного автозавода , в отличии от Словакии.

кончацте издеваться над украинцами - дайте под жопу всем службам !!!!
Вы хотите как в ЕС- так откройте украинцам КП ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ НЕДОРОГИХ АВТО!!! А то вся Европа смеётся с такой организации чи саботажа закона про льготную растаможкум
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16.05.2022 20:57 Ответить
Так а чего вы там стоите 8 дней - пойдите да снесите этот КПП к уям - тогда сразу зачешутся!
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18.05.2022 11:46 Ответить
 
 