Нет рациональных аргументов против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС, – глава МИД Кулеба
Нет рациональных аргументов против вхождения Украины в проект интеграции Украины в ЕС через предоставление ей статуса кандидата.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Проблема, которую все еще надо решить, это предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Мы также это обсудили. Я заверил членов ЕС, что мы находимcя в уникальном политическом моменте, когда общественное мнение и в Украине, и странах-членах ЕС рекордно высокое в пользу дальнейшей европейской интеграции Украины. Мы не говорим о немедленном членстве, но мы считаем, что нет рациональных аргументов против вхождения Украины в проект интеграции Украины в ЕС, предоставив ей статус кандидата в ЕС", - сказал Кулеба СМИ после участия в заседании Совета по иностранным делам в Брюсселе в понедельник.
Он подчеркнул, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата.
"Я знаю страны, которые выступают решительно за принятие этого решения. И я знаю те, которые все еще следят за развитием событий и примут решение ближе к дате. Важно то, что три месяца назад мы даже не говорили об этом. А сегодня мы решаем, случится ли это в июне или позже. Это абсолютно другая динамика, и мы проведем время между сейчас и концом июня, саммитом Совета, работая со странами-членами, убеждая их", - пояснил Кулеба.
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это дорога гарах, комары, жара, продуктов нигде не продают , туалетов нет
ВОПРОС - ВЫ , чтотрасширить не можете КП на несколько ячеек.
Пограничники и таможенники никуда не спешат .
у меня вопрос - за 30 лет в Украине не построено ни одного автозавода , в отличии от Словакии.
кончацте издеваться над украинцами - дайте под жопу всем службам !!!!
Вы хотите как в ЕС- так откройте украинцам КП ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ НЕДОРОГИХ АВТО!!! А то вся Европа смеётся с такой организации чи саботажа закона про льготную растаможкум