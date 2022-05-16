Нет рациональных аргументов против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС, – глава МИД Кулеба

Нет рациональных аргументов против вхождения Украины в проект интеграции Украины в ЕС через предоставление ей статуса кандидата.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проблема, которую все еще надо решить, это предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Мы также это обсудили. Я заверил членов ЕС, что мы находимcя в уникальном политическом моменте, когда общественное мнение и в Украине, и странах-членах ЕС рекордно высокое в пользу дальнейшей европейской интеграции Украины. Мы не говорим о немедленном членстве, но мы считаем, что нет рациональных аргументов против вхождения Украины в проект интеграции Украины в ЕС, предоставив ей статус кандидата в ЕС", - сказал Кулеба СМИ после участия в заседании Совета по иностранным делам в Брюсселе в понедельник.

Он подчеркнул, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата.

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"Я знаю страны, которые выступают решительно за принятие этого решения. И я знаю те, которые все еще следят за развитием событий и примут решение ближе к дате. Важно то, что три месяца назад мы даже не говорили об этом. А сегодня мы решаем, случится ли это в июне или позже. Это абсолютно другая динамика, и мы проведем время между сейчас и концом июня, саммитом Совета, работая со странами-членами, убеждая их", - пояснил Кулеба.