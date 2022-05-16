Главы МИД Швеции и Финляндии едут в Турцию: будут обсуждать заявки на членство в НАТО

Главы МИД Швеции Анн Линде и Финляндии Пекка Хаависто отправятся в Турцию для обсуждения заявок своих стран на членство в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

Дипломаты проведут переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

Накануне Анн Линде анонсировала скорый визит в Турцию шведской делегации с целью консультаций по вопросу присоединения королевства к Североатлантическому альянсу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин угрожает "ответной реакцией" на расширение военной инфраструктуры НАТО на территориях, которые войдут в альянс