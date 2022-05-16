Главы МИД Швеции и Финляндии едут в Турцию: будут обсуждать заявки на членство в НАТО
Главы МИД Швеции Анн Линде и Финляндии Пекка Хаависто отправятся в Турцию для обсуждения заявок своих стран на членство в НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.
Дипломаты проведут переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.
Накануне Анн Линде анонсировала скорый визит в Турцию шведской делегации с целью консультаций по вопросу присоединения королевства к Североатлантическому альянсу
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+5 Михаил Дужик #512165
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+4 Paul Foxen
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"Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО, это невозможно, пусть не обижаются - Реджеп ***** Эрдоган.
«Прежде всего, мы не скажем «да» за вступление в НАТО, организацию по безопасности, тем, кто вводит санкции против Турции. Потому что тогда НАТО перестает быть организацией по безопасности. Мы не можем сказать «да». Нас не могут снова ужалить там, где нас ужалили раньше
Они [делегации Финляндии и Швеции] приедут в Турцию в понедельник. Они приедут нас уговаривать, извините, им не на что рассчитывать.
Швеция - это рассадник для террористов. У Швеции и Финляндии нет четкой позиции против терроризма».
Или все не помнят -чего западный мир наложил санкции на Турцию?
❗️Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО, это невозможно, пусть не обижаются - Реджеп ***** Эрдоган.
«Прежде всего, мы не скажем «да» за вступление в НАТО, организацию по безопасности, тем, кто вводит санкции против Турции. Потому что тогда НАТО перестает быть организацией по безопасности. Мы не можем сказать «да». Нас не могут снова ужалить там, где нас ужалили раньше
Они [делегации Финляндии и Швеции] приедут в Турцию в понедельник. Они приедут нас уговаривать, извините, им не на что рассчитывать.
Швеция - это рассадник для террористов. У Швеции и Финляндии нет четкой позиции против терроризма».
Скорее всего придумают новый формат для Финляндии и Швеции, де юре они не будут в НАТО, а де факто будет все то же самое, как будто они в НАТО, но официально не будут считаться частью НАТО
Но нынешний хозяин Нато к сожалению не такой ,как был в те времена ,и врядли имеет такое влияние на Турцию ,как во времена Кеннеди
А путинская росея доказала всем своей войной против Украины, что это пустышка, мыльный пузырь, который, лопнув, может разве, разве что забрызгать.
А ещё вспомнилось, как Тре крунур рубалось на льду с московитами - уважаю!