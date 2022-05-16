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Мы не можем сказать "да", - Эрдоган о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии

ердоган

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пока не готов поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Anadolu.

Эрдоган не даст согласия принять в НАТО Финляндию и Швецию, поскольку они ввели санкции против Турции. Кроме того, турецкий лидер в очередной раз обвинил обе страны в поддержке "курдских террористов".

"Анкара не может согласовать вступление в НАТО стран, вводящих санкции против Турции. Ни одна из этих стран не имеет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", – заявил Эрдоган.

Читайте также: Турция против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, потому что они - "убежище для террористических организаций", - Эрдоган

Автор: 

НАТО (10177) Финляндия (991) Швеция (1020) Эрдоган Реджеп Тайип (927)


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Топ комментарии
+72
саме тому в НАТО одним з основним критеріїв вступу є демократичність країни. Турція і Угорщина давно не відповідають критеріям НАТО і намагаються врятувати путіна.
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16.05.2022 20:41 Ответить
+33
ЧМО двуликое. Тут он в НАТО, тут С400 у ***** покупает. Тут он Финляндию со Швецией блокирует, тут у США F16 клянчит.
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16.05.2022 20:43 Ответить
+30
пирдоган - чмо
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16.05.2022 20:43 Ответить
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Страница 2 из 2
Нужны прямые военные союзы с дружественными странами, а не колхоз
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Это уже есть.
НАТО натой, но бриты не забыли ни многовековое противостояние с Францией, ни борьбу за моря с Испанией, ни, тем более, весь 20-й век в войне с Германией.
И поэтому помимо бюрократически выродившегося блока НАТО существует реальный военный союз "Пять Глаз", Five Eyes, FVEY.
США, Англия, Канада, Австралия, Новая Зеландия.
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16.05.2022 21:34 Ответить
Вот, правда, наконец, хоть один человек объяснил реальность.
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16.05.2022 23:22 Ответить
С турками думаю все закончится хеппи-ендом. А вот с ******** мадярами посложнее. Эти гандоны не отвечают ни критериям НАТО ни ценностям ЕС
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16.05.2022 21:14 Ответить
ушлёпок , читай нормально мой пост. Или ты не согласен ,что мадяры срут всем и вся в ЕС и НАТО?
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16.05.2022 22:17 Ответить
Ой извините пожалуйста. с жаргонным словам недружен. еще раз простите удаляю свой коммент.
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16.05.2022 22:24 Ответить
Ердоган хоче показати свою значимість, можливо, більше своїм громадянам, ніж закордонним.
А ще він хоче f16 але з перламутровими гудзиками. Щось да отримає.
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16.05.2022 21:15 Ответить
якщо Швеція з Фінами, які у всіх в друзях, з таким скрипом пролазять в НАТО, то уявляю який "вой на болотах" буде стояти коли туди колись буде пристроюватись Україна...
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16.05.2022 21:25 Ответить
Не вважаю, що існування України поза НАТО це для нас якась трагедія. Краще для нас окремий союз з, наприклад, з Польщею, Великобританією та країнами Балтії, ніж бути в організації, якій можуть нав*язувати свої "хотєлки" якісь макрони, орбани, чи ердогани.
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16.05.2022 21:40 Ответить
Звичайно не трагедія. 600+ років Україну пижили в хвост і гриву всі кому не заманеться, ще 400 років можна потерпіти, а там хтось мегаядрьоною бомбою киздане і капець.
З НАТО проблема туди вступити. А коли ти вже там, то всілякі ***** ссати будуть доковирюватись. А ти сидиш такий на сраці рівно і до нових "абітурієнтів" політичні вимоги висуваєш.
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17.05.2022 10:14 Ответить
В Турции и Венгрии - диктаторские режимы. ЕС еще тот конгломерат с какашками.
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16.05.2022 21:32 Ответить
Военно-политическая организация, в которой при принятии решений любая гнида может применить вето, - не смешно ли это?
А что касается Турции, то она была принята в НАТО, когда там действовали светские принципы кемализма, а сама Турция посылала свои военные контингенты на Корейскую войну. Сейчас же в стране происходит откат к исламизму и проповедуется ностальгия по великолепию Османской империи.
В том политическом состоянии, в котором Турция пребыват сейчас, она бы не была бы принята в НАТО принципиально.
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16.05.2022 21:34 Ответить
Уважаемый, уже писал, откатитесь назад и посмотрите причины принятия Турции в НАТО. Одна из причин ситуация в мире и авиабаза inserlick. Все! Это было удобное расположение SAC и немного TAC.
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16.05.2022 23:29 Ответить
Пусть делает всё для своей страны, но как ни член НАТО. Успокойся кацапчёнок.
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17.05.2022 03:21 Ответить
можете кидать тапками, но я даже рад. С каких х* швеция и финляндия в течении 3х месяцев пролазит в НАТО на нашем горбу??? 3 мес. назад они даже не думали про НАТО. А мы волаем много лет, и слышим 1 волынку, что двери НАТО открыты...Их берут, нас- нет. И не надо про коррупцию тут чесать...там такие страны в том НАТО, что мама не горюй. И все ОК.
Просто НАТО сс*т россии

И то что поехали дипломаты с курдами решать. Интересно посмотреть на евр. ценности! ведь швеция/финляндия их такими не считала. А сейчас что - сольют? вытурят со страны? депортируют эрдогану за свое членство?? грязь и скотство.
НАТО должны принять сразу 3 страны, их, и - нас. И без всякой торговли.
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16.05.2022 21:34 Ответить
ЗЄЛЯ ... Цим все сказано.
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16.05.2022 21:57 Ответить
Вот серьезно? Вообще то у них армия соответствует параметрам НАТО, более того Швеция производитель оружия номер один в ЕС. У нас что то есть подобное??? Ну и Финны тоже не далеко ушли. Украина???????
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16.05.2022 23:33 Ответить
вот серьезно? а наше ЗСУ чему соотвтетсвует??! да они Боги по сравнению с швецией и финляндией!!!
при чем здесь производство оружия вообще?? что было у нас - разбомбили. Дальше что??
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17.05.2022 17:06 Ответить
Німеччина з радістю приме курдів їх тут десятки тисяч.
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17.05.2022 00:17 Ответить
Меле шо попало.
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16.05.2022 21:36 Ответить
Та куди він діниться. Галя просто балувана, отримає цукерки, та й погодиться.
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16.05.2022 21:38 Ответить
Мировая безопасность сломалась. Несите другую. Кроме шуток, пора серьезно подумать о том, что бы очистить и переформатировать НАТО, ЕС и ООН от всех прокацапских шавок и дурацких законов, когда одна страна может ветировать большинство.
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16.05.2022 21:51 Ответить
Ердоган ******,бо не буде Наташ...Що ж...Будеш свою Фатіму тойтаво...
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16.05.2022 21:53 Ответить
Торг пошёл...
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16.05.2022 21:57 Ответить
Жодна з цих країн не має чіткою та недвозначної позиції щодо терористичних організацій", - заявив Ердоган. яка позиція турка щодо рашиста , країни світового спонсора тероризму теж відома.Разом з окупантом України продавати український хліб , котрий рашисти вкрали і вивозили через Босфор з дозволу турка,
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16.05.2022 22:07 Ответить
Поки при владі Ердоган, або поки Туреччина буде контролювати Босфор....будуть всі їздити ручку цілувати туркам....фу огидно. Те падло 1й шантажист планети.
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16.05.2022 22:15 Ответить
Турция будет контролировать Босфор всегда. из-за закрытия Босфора российские корабли остались вне черного моря.
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16.05.2022 22:27 Ответить
Алень, мокша вывезла через ваш пролив Наше зерно!
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16.05.2022 22:53 Ответить
Прокацапські курди для Туречинни це як скалка у дупі.
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16.05.2022 22:25 Ответить
Что ты несёшь, болезный? Какие они прокацапские? Такие прокацапские, что их поддерживали США?
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16.05.2022 23:07 Ответить
Тссс! Они обое их поддерживали.
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16.05.2022 23:10 Ответить
Едоган підчепив якусь інфекцію від пуйла ....
Але не робить висновків ....
Диктатори, такі як пуйло, погано закінчують ....
Каддафі, Саддам Хусейн ...
Зараз Ассад і путлер на підході ....
А там і по великого халіфа прийдуть ....
Навіть в Турції далеко не всім Ердоган до вподоби .....
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16.05.2022 23:08 Ответить
Фрау Меркель и Шредер светочи демократии. Борцы с коррупцией😄
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16.05.2022 23:11 Ответить
ЄС 50 років турків за ніс водив довкола "відкритих дверей" вступу в ЄС . Тепер турки "віддячують" тою ж монетою .
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16.05.2022 23:14 Ответить
Хитро отделанный османец!,ни как не предок великого Султана!,позор вам Турки!!!
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16.05.2022 23:25 Ответить
Объективно, Турция важнее для НАТО, чем фины и шведы вместе взятые. Это контроль и Черного моря и Ближнего Востока.
Но блокировать вступление в НАТО двух стран, которые полностью соответствуют всем требованиям альянса, особенно в такое время- это не дело. Если у Эрдогана есть проблемы с северянами- они должны решаться только между ними. Но явно не за счёт европейской и мировой безопасности
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16.05.2022 23:28 Ответить
Да все просто, скоро лето, а туркам нужны туристы, из Украины точно не приедут, вот они оленей и удовлетворяют, туркам же не тяжело и на скандинавов им плевать. Если бы не Байрактары, то и Украине стоило бы забить на Турцию как на союзника - санкции то на кацапов они никакие не наложили, да и со всем НАТО срутся, даже с США. На самом деле Турции не место ни в НАТО ни в ЕС.
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17.05.2022 00:06 Ответить
З часів Риму нічого не придумали. Повна демократія, а армією усією командує консул. Але на рік.
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17.05.2022 00:59 Ответить
ВОТ ОНА ШЛЮХА ЭРДОГАН !?)
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17.05.2022 04:11 Ответить
ТВОИ ДЕТИ УМРУТ ОН НАЗЕМНОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ !!! БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ !!!
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17.05.2022 04:12 Ответить
ИСКЛЮЧАЙТЕ ТУРЦИЮ И ВЕНГРИЮ ИЗ НАТО !!! ОНИ ВРУТ !!! УКРАИНА ГОТОВА ИХ УБИТЬ !!!
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17.05.2022 04:13 Ответить
ЭРДОГАН ШВАЛЬ -0 Я ТВОЮ ВСЮ СЕМЬЮ ВО ВСЕ ДЫРЫ *** !!! И СЪЕМ ТВОЕГО ПРАВНУКА !)
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17.05.2022 04:15 Ответить
ИСКЛЮЧИТЕ ВЕНГРИЮ И ТУРЦИЮ ЯДЕРНЫМИ УДАРАМИ !)
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17.05.2022 06:26 Ответить
Викинути уйобків з НАТО (підстав більш ніж достатньо), заборонити постачання військових технологій, і років через п'ять ці вилупки будуть думати як зберегти власні території, а не про свої імперські амбіції.
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17.05.2022 10:00 Ответить
Євросоюзу і НАТО пора міняти принципи прийняття рішень. Не можуть міжнародні утворення залежати від позиції однієї країни. Це нонсенс.
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17.05.2022 10:35 Ответить
Курдов по всему Миру около 40 млн человек...это по факту целая Украина...Эрдоганыч отдай курдам пол рабZeйки путлера где нибудь в Сибири...
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19.05.2022 13:02 Ответить
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