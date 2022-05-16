Мы не можем сказать "да", - Эрдоган о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пока не готов поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Anadolu.
Эрдоган не даст согласия принять в НАТО Финляндию и Швецию, поскольку они ввели санкции против Турции. Кроме того, турецкий лидер в очередной раз обвинил обе страны в поддержке "курдских террористов".
"Анкара не может согласовать вступление в НАТО стран, вводящих санкции против Турции. Ни одна из этих стран не имеет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", – заявил Эрдоган.
Топ комментарии
+72 Ustym Karmaliuk
показать весь комментарий16.05.2022 20:41 Ответить Ссылка
+33 Чукча не читатель.
показать весь комментарий16.05.2022 20:43 Ответить Ссылка
+30 Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий16.05.2022 20:43 Ответить Ссылка
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Это уже есть.
НАТО натой, но бриты не забыли ни многовековое противостояние с Францией, ни борьбу за моря с Испанией, ни, тем более, весь 20-й век в войне с Германией.
И поэтому помимо бюрократически выродившегося блока НАТО существует реальный военный союз "Пять Глаз", Five Eyes, FVEY.
США, Англия, Канада, Австралия, Новая Зеландия.
А ще він хоче f16 але з перламутровими гудзиками. Щось да отримає.
З НАТО проблема туди вступити. А коли ти вже там, то всілякі ***** ссати будуть доковирюватись. А ти сидиш такий на сраці рівно і до нових "абітурієнтів" політичні вимоги висуваєш.
А что касается Турции, то она была принята в НАТО, когда там действовали светские принципы кемализма, а сама Турция посылала свои военные контингенты на Корейскую войну. Сейчас же в стране происходит откат к исламизму и проповедуется ностальгия по великолепию Османской империи.
В том политическом состоянии, в котором Турция пребыват сейчас, она бы не была бы принята в НАТО принципиально.
Просто НАТО сс*т россии
И то что поехали дипломаты с курдами решать. Интересно посмотреть на евр. ценности! ведь швеция/финляндия их такими не считала. А сейчас что - сольют? вытурят со страны? депортируют эрдогану за свое членство?? грязь и скотство.
НАТО должны принять сразу 3 страны, их, и - нас. И без всякой торговли.
при чем здесь производство оружия вообще?? что было у нас - разбомбили. Дальше что??
Але не робить висновків ....
Диктатори, такі як пуйло, погано закінчують ....
Каддафі, Саддам Хусейн ...
Зараз Ассад і путлер на підході ....
А там і по великого халіфа прийдуть ....
Навіть в Турції далеко не всім Ердоган до вподоби .....
Но блокировать вступление в НАТО двух стран, которые полностью соответствуют всем требованиям альянса, особенно в такое время- это не дело. Если у Эрдогана есть проблемы с северянами- они должны решаться только между ними. Но явно не за счёт европейской и мировой безопасности