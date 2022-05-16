Мы не можем сказать "да", - Эрдоган о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пока не готов поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Anadolu.

Эрдоган не даст согласия принять в НАТО Финляндию и Швецию, поскольку они ввели санкции против Турции. Кроме того, турецкий лидер в очередной раз обвинил обе страны в поддержке "курдских террористов".

"Анкара не может согласовать вступление в НАТО стран, вводящих санкции против Турции. Ни одна из этих стран не имеет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", – заявил Эрдоган.

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