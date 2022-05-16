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Новости Санкции против России
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Генсек ООН Гутерриш предложил ослабить санкции против РФ в части экспорта удобрений в обмен на экспорт зерна из Украины

гутерріш

Смягчить санкции по калийным удобрениям из России и Беларуси предложил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В обмен он хочет, чтобы Москва разблокировала возможность экспорта зерна из Украины через порты Черного моря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье Wall Street Journal.

Как сообщили источники, Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы возобновить экспорт зерновых из Украины на мировые рынки. Таким образом генсек ООН хочет предотвратить глобальный дефицит продовольствия.

По данным собеседников газеты, Гутерриш обратился в Москву с просьбой разрешить поставки украинского зерна. В обмен генсек ООН предложил смягчить санкции по экспорту калийных удобрений из России и Белоруссии.

Представительства Украины и России при ООН отказались от комментариев. Посольство Турции в США также не стало отвечать на вопросы издания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны G7 поддерживают идею передавать Украине арестованные российские активы, - Кулеба

зерно (1071) удобрения (53) Гутерриш Антониу (344)


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Топ комментарии
+78
Пішов на йух, старий пердун!
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16.05.2022 21:03 Ответить
+60
Йди ***** гандон!!!
Разом з трупом оон!
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16.05.2022 21:04 Ответить
+56
Конченая тварь. Лучше б в него та ракета попала в Киеве, чем в мирную журналистку...
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16.05.2022 21:05 Ответить
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Його навіть твариною важко назхвати тому що тварини поводять себе краще
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16.05.2022 22:06 Ответить
первый вывоз зерна должен идти с мариуполя! Только так, вывозить зерно будем в еврому с Азовстали (надеюсь понимающие поняли о чем я) В зерне можно спрятаться всем и выплыть в европу
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16.05.2022 22:08 Ответить
ПНХ, боже яке кончене.
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16.05.2022 22:08 Ответить
***** понимает только силу. оон импотентная организация, которая существует только для чиновников которые в ней пригрелись.
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16.05.2022 22:09 Ответить
Х,,,,я!!!! жодної зернини не отримає світ від України, поки кацапський окупант топтатиме нашу землю!!! ООН розігнати нахер!!!!!!!
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16.05.2022 22:10 Ответить
Дурний піп і дурна його молитва
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16.05.2022 22:43 Ответить
Ты совсем идиот? То есть, мы не будем заниматься торговлей и уничтожать свою экономику?
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16.05.2022 23:13 Ответить
Чёт подбешивет уже тот Гутериш..... А может дядя с твоим статусом нужно не просить а требовать, а если требования не будут выполнены привлечь флот НАТО к сопровождению зерновозов, это ведь не война будет, а вполне себе гуманитарная спецоперация. Импотентная организация с импотентными лидерами.....
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16.05.2022 22:17 Ответить
ну так, гуманітарний конвой.
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16.05.2022 22:33 Ответить
Иди и выросли себе зерна, мудак.
Особенно это касается тех стран, которые вместо продовольствия заняты покупкой вооружения.
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16.05.2022 22:19 Ответить
А давайте міняти зерно на стирилізацію густонаселених бідних африканців азіатів і арабів! І буде у них 1 вихід- працювати на землі! Чи заставляти їх вирощувати собі їжу це расизм? А гутериш?
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16.05.2022 22:31 Ответить
Колись Єгипетське царство і Карфаген постачали зерно всьому Середземноморю, в Межиріччі і Месопотаміі зерна теж було валом, голоди в азіі та Африці почались після народно визвольних революцій. А нахєра вйобувати з сапою чи на тракторі - пішов в ******** в партизани, дали калаша, пайку і пох. Оон пожаліє
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16.05.2022 22:49 Ответить
****** наступного разу запропонує створити український федеральний округ расєйської ********** на обмін...
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16.05.2022 22:35 Ответить
От бляха кончений! 🤬 А що завтра? Крим? Бучанські кати? Маріуполські нелюди? За кого ще будеш просити, пане Гуттереш?
Береш, падло дурне, створюєш гуманітарний конвой під егідою ООН в супроводі авіаносної ударної групи ВМС США і вивозиш з Одеси зерно. **** не ясно? 😠
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16.05.2022 22:37 Ответить
Гутереш, іди *****!
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16.05.2022 22:39 Ответить
#уя
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16.05.2022 22:57 Ответить
Рашка почала вскривати свої концерви. Ердоган, Орбан, Гутерріш та якийсь там американський сенатор-республіканець Пол, який своєю поправкою відстрочив лендліз.

Але Україна все рівно переможе. Україна - понад усе!
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16.05.2022 23:01 Ответить
Про які зменшені санкції, голодні не пробували просто працювати, цей шантаж уже давно потрібно завершити. Україна віддає своїх кращих синів і дочок за майбутнє, коли другі просто кучкуються для наркотиків,сексу і гульок. Це я про Африку і зі слів самих її жителів
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16.05.2022 23:03 Ответить
Фу-у-у!
Больше добавить нечего.
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16.05.2022 23:12 Ответить
Какой же у нас тупой народ.
Неужели вам кажется лучшим вариантом сидеть с заблокированными портами и разваливающейся экономикой, лишь бы кацапы не толкнули на рынок не самый важный свой экспортный товар?
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16.05.2022 23:16 Ответить
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17.05.2022 01:32 Ответить
Ні! Не треба нам це!
Ми зерно можемо експортувати через Європу. А санкції з росії знімати не треба!
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16.05.2022 23:53 Ответить
Санкцій проти росії і так недостатньо.
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16.05.2022 23:54 Ответить
Суть такая:с кацапов надо снять санкции,что бы они перестали стрелять,и чтобы оон смогло с Украины вывезти зерно.А на Украинцев плевать,пускай сами воюют,и голодают,и решают свои проблемы,а нас это не волнует,главное зерно.(гутериш мразь).
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17.05.2022 00:13 Ответить
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17.05.2022 01:22 Ответить
ООН ще не пропонувало просто здатися Україні? Щоб голоду не було... Да нам похер! Мы тут гинемо тысячами і нам похер здохне хтось від голоду чи ні.
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17.05.2022 03:21 Ответить
А чому ж послабити? Нагородити! І зброю ******* їм за це поставити! Пора українській диполматії ставити руба питання - або ООН виключає зі свого складу московію (як зробила Ліга Націй в 1939 за війну проти Фінляндії) аби ми виходими звідти, як з безглуздої організації
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17.05.2022 05:48 Ответить
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