Генсек ООН Гутерриш предложил ослабить санкции против РФ в части экспорта удобрений в обмен на экспорт зерна из Украины
Смягчить санкции по калийным удобрениям из России и Беларуси предложил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В обмен он хочет, чтобы Москва разблокировала возможность экспорта зерна из Украины через порты Черного моря.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье Wall Street Journal.
Как сообщили источники, Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы возобновить экспорт зерновых из Украины на мировые рынки. Таким образом генсек ООН хочет предотвратить глобальный дефицит продовольствия.
По данным собеседников газеты, Гутерриш обратился в Москву с просьбой разрешить поставки украинского зерна. В обмен генсек ООН предложил смягчить санкции по экспорту калийных удобрений из России и Белоруссии.
Представительства Украины и России при ООН отказались от комментариев. Посольство Турции в США также не стало отвечать на вопросы издания.
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Особенно это касается тех стран, которые вместо продовольствия заняты покупкой вооружения.
Береш, падло дурне, створюєш гуманітарний конвой під егідою ООН в супроводі авіаносної ударної групи ВМС США і вивозиш з Одеси зерно. **** не ясно? 😠
Але Україна все рівно переможе. Україна - понад усе!
Больше добавить нечего.
Неужели вам кажется лучшим вариантом сидеть с заблокированными портами и разваливающейся экономикой, лишь бы кацапы не толкнули на рынок не самый важный свой экспортный товар?
Ми зерно можемо експортувати через Європу. А санкції з росії знімати не треба!