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Новости Война
2 006 10

В течение дня зафиксировано 8 обстрелов с территории РФ приграничных районов Черниговщины и Сумщины, - МВД

сумщина

Сегодня в течение дня произошло восемь обстрелов с территории РФ приграничных районов Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Один из обстрелов участка отдела пограничной службы "Семеновка" Черниговского пограничного отряда длился более двух часов.

Также, как сообщалось, в Сумской области около 5 часов утра россияне, чтобы помочь диверсионным группам пробраться в Украину, открыли огонь из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов. Пограничники дали бой диверсантам и заставили отступить за пределы государственного рубежа Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Сумской области в бою с российской ДРГ погиб пограничник Александр Поповченко. ФОТО

Автор: 

МВД (9331) обстрел (28218) Сумская область (3406) Черниговщина (1486)


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Топ комментарии
+3
Щось це все починає нагадувати минулі 8 років...
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16.05.2022 21:23 Ответить
+3
прийшла пора знищувати їх на їхній території, поки не знищимо спокою не буде
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16.05.2022 21:53 Ответить
+2
******* їх обісрану територію у відповідь!
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16.05.2022 21:20 Ответить
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******* їх обісрану територію у відповідь!
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16.05.2022 21:20 Ответить
Щось це все починає нагадувати минулі 8 років...
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16.05.2022 21:23 Ответить
суки. Оттягивают л/с на задачи ДПСУ.
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16.05.2022 21:23 Ответить
Ще черга дійде. Буде їм пи...да.
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16.05.2022 21:24 Ответить
А що зараз заважає поставити 3 "града" біля кордону з брянською областю і 3 біля кордону з курською і херачити у відповідь?
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16.05.2022 21:34 Ответить
А не следует ли им дать так просраться, чтобы неповадно было? Пусть один раз, но не экономя снаряды и мины или даже ракеты, сравнять там километров на 30 от границы все нафиг с землей!!!
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16.05.2022 21:35 Ответить
Выделить одну гаубицу и две сотни снарядов, всего лишь на пару часов.
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16.05.2022 21:36 Ответить
прийшла пора знищувати їх на їхній території, поки не знищимо спокою не буде
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16.05.2022 21:53 Ответить
а обраточку послати не пробували???
та так щоб місцеві гнали своїх вояк сраним віником в бурятію, якутію...
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16.05.2022 22:34 Ответить
 
 