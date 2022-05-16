В течение дня зафиксировано 8 обстрелов с территории РФ приграничных районов Черниговщины и Сумщины, - МВД
Сегодня в течение дня произошло восемь обстрелов с территории РФ приграничных районов Черниговской и Сумской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Один из обстрелов участка отдела пограничной службы "Семеновка" Черниговского пограничного отряда длился более двух часов.
Также, как сообщалось, в Сумской области около 5 часов утра россияне, чтобы помочь диверсионным группам пробраться в Украину, открыли огонь из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов. Пограничники дали бой диверсантам и заставили отступить за пределы государственного рубежа Украины.
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+3 Історик Воєнрук
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+3 saper
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+2 Палиця Василь
показать весь комментарий16.05.2022 21:20 Ответить Ссылка
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та так щоб місцеві гнали своїх вояк сраним віником в бурятію, якутію...