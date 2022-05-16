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В ЕС не смогли финализовать шестой пакет санкций против РФ, - Боррель
ЕС не удалось прийти к консенсусу и финализировать шестой пакет санкций против РФ.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы продолжим вводить санкции против России, чтобы сделать цену вторжения неподъемной для Кремля. Мы продолжаем дискуссии. К сожалению, сегодня было невозможно достичь соглашения, чтобы финализировать шестой пакет санкций. Вопрос вернется в Комитет постоянных представителей, и послы продолжат дискуссии. Мы остаемся с теми же сложностями - относительно единодушия по эмбарго на нефть", - сказал Боррель на пресс-конференции по результатам Совета по иностранным делам в Брюсселе в понедельник.
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+36 Ustym Karmaliuk
показать весь комментарий16.05.2022 21:20 Ответить Ссылка
+20 Valter Valter
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+16 Сергій Хоменко #496223
показать весь комментарий16.05.2022 21:21 Ответить Ссылка
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Это относится и к Алексеевичу(немного) и особо к ЗЕ-ленапарту(в основном)
А разминирование -это просто финал,хотя орки и на такое не 100 процентов надеялись,судя по машинам с аппаратами постановки помех радиофугасам в каждой колонне.
Ранее в Таджикистане состоялся резкий всплеск цен на продовольственные товары, национальная валюта сильно обесценилась, а кризис в россии и отсутствие работы и зарплат вынуждает сейчас многих возвращаться домой без работы, денег и переводов, что также увеличивает социальную напряженность.
"Это такой же геноцид памирского народа со стороны властей Таджикистана, который против этого диктаторского режима, примерно как в Украине, просто на вас напала чужая страна, а нас убивает наша же власть за то, что мы не прогнулись под неё".
https://t.me/kievreal1/21708
https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/evrosoyuz-smyagchil-pozitsiyu-po-rossijskomu-gazu-italyanskaya-kompaniya-eni-otkroet-schet-v-rublyah.htm
россия обстреливает "все шо бачит",
вот и попала в трубу, а это вдруг оказалась "Дружба" и ремонт провести не представляется возможным ... исключительно для Орбана.
Прекращение транзита нефти и газа из РФ через Украину решило бы проблему европейского запрета на импорт энергоресурсов из России, сказал 16 мая глава МИД Литвы Габрюэлюс Ландсбергис.
А Угорщині ще воно аукнеться.