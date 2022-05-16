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Новости Санкции против России
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В ЕС не смогли финализовать шестой пакет санкций против РФ, - Боррель

ес,граница

ЕС не удалось прийти к консенсусу и финализировать шестой пакет санкций против РФ.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы продолжим вводить санкции против России, чтобы сделать цену вторжения неподъемной для Кремля. Мы продолжаем дискуссии. К сожалению, сегодня было невозможно достичь соглашения, чтобы финализировать шестой пакет санкций. Вопрос вернется в Комитет постоянных представителей, и послы продолжат дискуссии. Мы остаемся с теми же сложностями - относительно единодушия по эмбарго на нефть", - сказал Боррель на пресс-конференции по результатам Совета по иностранным делам в Брюсселе в понедельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пусть Путин сам найдет способ "сохранить лицо", – Кулеба

россия (96442) санкции (11580) Евросоюз (17341) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+36
Через срану Угорщину. Будьте ви прокряті, мадяри!
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16.05.2022 21:20 Ответить
+20
Может венгрию уже с ЕС и НАТО выгоните в шею. Как вообще можно кремлевских агентов держать в офисе НАТО?
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16.05.2022 21:22 Ответить
+16
Что путин и добиваеться, это орган не дружний, один орбан решает как им жить
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16.05.2022 21:21 Ответить
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Через срану Угорщину. Будьте ви прокряті, мадяри!
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16.05.2022 21:20 Ответить
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16.05.2022 21:21 Ответить
тем кто сдал мариуполь не снятся десятки тысяч убитых-замученых?а зэ власть как вам спится кровавые покойники не приходят?
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16.05.2022 21:26 Ответить
там даже не само разминирование важно-а то что на протяжении 8 лет РФ строила в Крыму военные базы и переганяла туда сотни и сотни танков и тысячи другой механизированной военной техники (все это имущество летать и плавать не может-т.е. ехать оно может только в Украину через перешеек и чонгар ) и это 8 лет НИКТО НЕ ВИДЕЛ и не строил укрепрайон на перешейке .
Это относится и к Алексеевичу(немного) и особо к ЗЕ-ленапарту(в основном)
А разминирование -это просто финал,хотя орки и на такое не 100 процентов надеялись,судя по машинам с аппаратами постановки помех радиофугасам в каждой колонне.
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16.05.2022 21:52 Ответить
Что путин и добиваеться, это орган не дружний, один орбан решает как им жить
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16.05.2022 21:21 Ответить
Может венгрию уже с ЕС и НАТО выгоните в шею. Как вообще можно кремлевских агентов держать в офисе НАТО?
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16.05.2022 21:22 Ответить
Это так не работает.
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17.05.2022 01:20 Ответить
Дохрєна у москви союзників в ЄС. Просто якісь ган..ни.
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16.05.2022 21:22 Ответить
Достатньо утримувати одного в ЄС і одногов НАТО.І тоді -паралізовані всі інститути влади,крім російської.Це він(путін) купив заранше,і тому зараз може воювати з тим ким захоче.
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16.05.2022 21:39 Ответить
Бункерний просто вголос ухахатується і своїми коротенькими ніжками від насолоди теліпає
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16.05.2022 21:23 Ответить
Пока президент Таджикистана поехал на саммит ОДКБ к путину, в самом Таджикистане начались беспорядки, стычки с военными, есть неподтвержденная информация о первых жертвах

Ранее в Таджикистане состоялся резкий всплеск цен на продовольственные товары, национальная валюта сильно обесценилась, а кризис в россии и отсутствие работы и зарплат вынуждает сейчас многих возвращаться домой без работы, денег и переводов, что также увеличивает социальную напряженность.

"Это такой же геноцид памирского народа со стороны властей Таджикистана, который против этого диктаторского режима, примерно как в Украине, просто на вас напала чужая страна, а нас убивает наша же власть за то, что мы не прогнулись под неё".
https://t.me/kievreal1/21708
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16.05.2022 21:44 Ответить
Там зара таліби зайдуть и буде порядок))
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16.05.2022 21:46 Ответить
особенно "повезет" таджикским женщинам -а то совсем "распоясались"
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16.05.2022 21:54 Ответить
Нікчеми.
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16.05.2022 21:24 Ответить
Бабло пахоже апять пабєждаєт в барьбе со злом...
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16.05.2022 21:24 Ответить
***, у них до сих пір "полуфинал" смердюча Європа
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16.05.2022 21:25 Ответить
хто б мав сумнів
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16.05.2022 21:25 Ответить
Евросоюз смягчил позицию по российскому газу. Итальянская компания Eni откроет счет в рублях
https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/evrosoyuz-smyagchil-pozitsiyu-po-rossijskomu-gazu-italyanskaya-kompaniya-eni-otkroet-schet-v-rublyah.htm
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16.05.2022 21:26 Ответить
Генсек ООН Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из РФ и Беларуси в обмен на пропуск судов с зерном из Украины
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16.05.2022 21:41 Ответить
Купа жалюгідних 3.14дарасів, хоч зброю давайте, та ж німетчина тільки б**** обіцяє, скажіть прямо - не дамо, і не морочіть голови. Купа країн знала про напад, угорці, цімці, французи знали точно і про це стовідсотково з ****** розмовляли, тому в перші дні кацапи й намагалися захоплювати "культурно" й не робити злочинів на камеру. Мовчазна згода й договорняки. Світ 3.14дарасів.
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16.05.2022 21:26 Ответить
ай черт, ну ыщё чуть-чуть подождать, блд какой-то, на передовую этих мудоплясов
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16.05.2022 21:32 Ответить
Vengry byli protiv,drugyx nebylo
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16.05.2022 21:33 Ответить
пришло время решительных действий, война ...,
россия обстреливает "все шо бачит",
вот и попала в трубу, а это вдруг оказалась "Дружба" и ремонт провести не представляется возможным ... исключительно для Орбана.
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16.05.2022 21:36 Ответить
Господа венгры хотят поторговаться, им в дчтся жирные откаты
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16.05.2022 21:37 Ответить
ЄС - публічний дім старих європейських шлюх, котрих трахає рашистський насильник і окупант України ,куйло, своїм членом Орбаном.
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16.05.2022 21:38 Ответить
Вєнгр куплений для блокування санкцій,турок-для блокування вступу в НАТО.Хто куплений для злива Херсона?
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16.05.2022 21:44 Ответить
ЄС воно таке, ****** усім мозк, а фіналізувати не мож
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16.05.2022 21:45 Ответить
Глава МИД Литвы требует от Украины прекратить транзит российского газа и нефти.
Прекращение транзита нефти и газа из РФ через Украину решило бы проблему европейского запрета на импорт энергоресурсов из России, сказал 16 мая глава МИД Литвы Габрюэлюс Ландсбергис.
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16.05.2022 21:47 Ответить
газа точно не прекратит,нефть идет через белоруссию
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16.05.2022 21:55 Ответить
Если предложат прекратить транзит все страны ЕС кроме венгрии, то можно и прекратить. А если недовольных будет много, то нельзя.
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16.05.2022 22:34 Ответить
Гандоны жирножопые! Не удавилось бы Украиной *****, сейчас бы на Сахалин ваши граждане ехали! Твари.
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16.05.2022 21:48 Ответить
Мадь"яр це той сами турок. А шо ви хотіли...
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16.05.2022 21:48 Ответить
Бачу, що Ес, нато,оон мертві організації
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16.05.2022 22:02 Ответить
Та пішли вони всі *****. У нас є круті союзники, такі як: США, Велика Британія, Польша, страни Балтики, з ними ми переможемо та зробимо свої союзи, котрі будуть крутіше за все це недієздатне гівно.

А Угорщині ще воно аукнеться.
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16.05.2022 23:06 Ответить
Честно говоря, я с самого начала разговоров о шестом пакете не верил в успех, и мне казалось что рановато. Но хорошо что старались, подняли давление ***** и его шайке.
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17.05.2022 01:22 Ответить
 
 