В ЕС не смогли финализовать шестой пакет санкций против РФ, - Боррель

ЕС не удалось прийти к консенсусу и финализировать шестой пакет санкций против РФ.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы продолжим вводить санкции против России, чтобы сделать цену вторжения неподъемной для Кремля. Мы продолжаем дискуссии. К сожалению, сегодня было невозможно достичь соглашения, чтобы финализировать шестой пакет санкций. Вопрос вернется в Комитет постоянных представителей, и послы продолжат дискуссии. Мы остаемся с теми же сложностями - относительно единодушия по эмбарго на нефть", - сказал Боррель на пресс-конференции по результатам Совета по иностранным делам в Брюсселе в понедельник.

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