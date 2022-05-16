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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Востоке 16 мая отбиты 8 атак, уничтожено до 178 оккупантов, 5 танков, 11 единиц бронетехники, 3 РСЗО, 1 беспилотник, - ОТГ "Схід"

схід,оту

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "В частности, 16 мая, российские фашистские войска совершили 8 атак. Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами. Потери врага составляют: личного состава – до 178; танков – 5; БМП – 7; БТР – 2; ББМ – 2; РСЗО – 3; артиллерийских систем – 1; минометов – 2; АТТ – 5; БПЛА – 1".

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потери (4464) ВСУ (6736)


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Треба ввести статистику збору металобрухту по вазі. Попередньо звільнивши від смажених кишків.
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16.05.2022 21:28 Ответить
Скоро вам всім буде гаплик. Не вмієте воювати, а ще фінам загрожуєте. Забули як вони прикопали 225 тис орків в 39му? Чекають і зараз вас у гості. Вам срака!!!
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16.05.2022 21:28 Ответить
Наблюдаю картину , Казахстан , Таджикистан и Армения скорее всего отказались участвовать в войне путина и у них резко началась революция на улицах.
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16.05.2022 21:29 Ответить
Підкажіть, у загальну кількість знищеної живої сили, входять "грибочки" з ордло?
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16.05.2022 21:29 Ответить
Не добіжать.
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16.05.2022 21:43 Ответить
якщо 16 шт броні розхерачили, і до 200 орків - то це означає, що орки атакують. Судячи з інфи "" - то це може означати, що орки наступають саме з Ізюму.
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16.05.2022 22:12 Ответить
 
 