На Востоке 16 мая отбиты 8 атак, уничтожено до 178 оккупантов, 5 танков, 11 единиц бронетехники, 3 РСЗО, 1 беспилотник, - ОТГ "Схід"
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке ОТГ "Схід".
В сообщении отмечается: "В частности, 16 мая, российские фашистские войска совершили 8 атак. Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами. Потери врага составляют: личного состава – до 178; танков – 5; БМП – 7; БТР – 2; ББМ – 2; РСЗО – 3; артиллерийских систем – 1; минометов – 2; АТТ – 5; БПЛА – 1".
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оззи
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