Оккупанты убили 9 гражданских в Донецкой области, шесть человек получили ранения, - ОВА

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Донецкую область. В результате 16 мая погибли девять гражданских.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"За 16 мая россияне убили 9 мирных жителей Донбасса: 3 в Лимане, 2 в Авдеевке, 1 в Марьинке, Клиновом, Дробышевом и Екатериновке. Еще 6 человек получили ранения.

Удалось уточнить информацию об одном раненом в Старой Николаевке. Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 2 гражданским, раненым в Луганской области.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил он.

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