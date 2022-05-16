Венгрия не соглашается на эмбарго на российскую нефть по сугубо экономическим причинам, - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что возражения Венгрии о введении эмбарго на российскую нефть связаны с экономическими факторами, а не политическими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Венгрия не выразила возражений в политическом плане, ее проблемы – экономические", – сказал Боррель на пресс-конференции.

Боррель объяснил, что Венгрию беспокоят два вопроса: во-первых, в случае отказа от российской нефти стране необходима новая инфраструктура и оборудование для получения и обработки нефти от других поставщиков. Кроме того, существует более долгоиграющая проблема: Будапешту в случае эмбарго придется покупать более дорогую нефть, и такие цены станут ударом по венгерской экономике.

Он также признал, что санкции оказывают негативное влияние как на Россию, так и на страны ЕС. "Санкции имеют цену. И мы узнали это не сегодня. Санкции наносят ущерб тем, против кого они введены, но и имеют сопутствующий эффект на тех, кто вводит санкции", - добавил Боррель.

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"Но всем в Евросовете понятно, что мы должны избавиться от зависимости от нефти, газа и угля из России", - подчеркнул глава европейской дипломатии.