Венгрия не соглашается на эмбарго на российскую нефть по сугубо экономическим причинам, - Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что возражения Венгрии о введении эмбарго на российскую нефть связаны с экономическими факторами, а не политическими.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Венгрия не выразила возражений в политическом плане, ее проблемы – экономические", – сказал Боррель на пресс-конференции.
Боррель объяснил, что Венгрию беспокоят два вопроса: во-первых, в случае отказа от российской нефти стране необходима новая инфраструктура и оборудование для получения и обработки нефти от других поставщиков. Кроме того, существует более долгоиграющая проблема: Будапешту в случае эмбарго придется покупать более дорогую нефть, и такие цены станут ударом по венгерской экономике.
Он также признал, что санкции оказывают негативное влияние как на Россию, так и на страны ЕС. "Санкции имеют цену. И мы узнали это не сегодня. Санкции наносят ущерб тем, против кого они введены, но и имеют сопутствующий эффект на тех, кто вводит санкции", - добавил Боррель.
"Но всем в Евросовете понятно, что мы должны избавиться от зависимости от нефти, газа и угля из России", - подчеркнул глава европейской дипломатии.
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Скільки там москва отримує грошей за день від ЕС-500 млн.дол?
че они продолжают выделываться
можно подумать у других проблем не будет
другие страны, тем более германия более зависима от нефти и газа
но как венгры, не шантажирует (покрайне мере сейчас)
х!йло вже наобіцяв своєму задоцілувальнику орбану купу бабла
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Транспортировка нефти в Венгрию идет по южной нитке МНП Дружба через Украину пропускной мощностью 7,9 млн т/год.
Ви уже "затрахали" усіх своїми "понтами"
Будь моя воля, ви б "спердолили" за рузькім корабльом з ЄС І НАТО
є шикарний варіант. Нехай ЄС побудує ім нову трубу, але всі дотації скасує. Назавжди.