США и Канада одобрили необходимые законодательные акты по выплате репараций Россией Украине, - ОП

Украина уже начала работу в направлении подготовки к выплате Россией репараций за нанесенный ущерб, но юридически этот процесс будет непростым.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире информационного телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Абсолютно реально, такі механізми існують у світі, це не новина. Ми знаємо, що до деяких країн такі механізми застосовувались. Те, що це буде непросто зробити юридично, - правда, але Україна вже почала роботу на цьому напрямку", - відповів він на запитання, наскільки реально буде добитися від Росії репарацій.

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Жолква подчеркнул, что все большее число стран заявляют о том, что российские активы должны быть не просто заморожены, а использованы на восстановление Украины.

По его словам, это сложная, кропотливая работа, которая в большинстве стран требует принятия соответствующих законодательных актов.

"США, Канада уже одобрили такие акты, остальные работают над этим", - заметил замруководителя ОП.

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