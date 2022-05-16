США и Канада одобрили необходимые законодательные акты по выплате репараций Россией Украине, - ОП
Украина уже начала работу в направлении подготовки к выплате Россией репараций за нанесенный ущерб, но юридически этот процесс будет непростым.
Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире информационного телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Абсолютно реально, такі механізми існують у світі, це не новина. Ми знаємо, що до деяких країн такі механізми застосовувались. Те, що це буде непросто зробити юридично, - правда, але Україна вже почала роботу на цьому напрямку", - відповів він на запитання, наскільки реально буде добитися від Росії репарацій.
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Жолква подчеркнул, что все большее число стран заявляют о том, что российские активы должны быть не просто заморожены, а использованы на восстановление Украины.
По его словам, это сложная, кропотливая работа, которая в большинстве стран требует принятия соответствующих законодательных актов.
"США, Канада уже одобрили такие акты, остальные работают над этим", - заметил замруководителя ОП.
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Деталі будуть озвучені під час вечірнього звернення президента Зеленського. Чекаємо.
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наших раненых на орков.
Украина даст Штатам и Канаде на сдачу, если что-то останется.
Бо знову всякі Коломойські з Ахметовими собі кишені і свої рахунки в швейцарських банках баблом наб"ють !