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Новости Агрессия России против Украины Война
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США и Канада одобрили необходимые законодательные акты по выплате репараций Россией Украине, - ОП

игорь,жовква
Фото: bituk.media

Украина уже начала работу в направлении подготовки к выплате Россией репараций за нанесенный ущерб, но юридически этот процесс будет непростым.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире информационного телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Абсолютно реально, такі механізми існують у світі, це не новина. Ми знаємо, що до деяких країн такі механізми застосовувались. Те, що це буде непросто зробити юридично, - правда, але Україна вже почала роботу на цьому напрямку", - відповів він на запитання, наскільки реально буде добитися від Росії репарацій.

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Жолква подчеркнул, что все большее число стран заявляют о том, что российские активы должны быть не просто заморожены, а использованы на восстановление Украины.

По его словам, это сложная, кропотливая работа, которая в большинстве стран требует принятия соответствующих законодательных актов.

"США, Канада уже одобрили такие акты, остальные работают над этим", - заметил замруководителя ОП.

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Канада (2113) россия (96442) США (27331) Жовква Игорь (152) репарации (34)


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Топ комментарии
+7
Азовсталь. Повідомляється, що поранених українських бійців обміняли на рашистських військовополонених.

Деталі будуть озвучені під час вечірнього звернення президента Зеленського. Чекаємо.

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
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16.05.2022 21:50 Ответить
+5
Ой ОПа, а як справи з активами рашистів в самій Україні? Заводи, Київстар, УПЦ МП тощо.
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16.05.2022 21:53 Ответить
+5
США та Канада мають надати наглядача за використанням цих коштів!
Бо знову всякі Коломойські з Ахметовими собі кишені і свої рахунки в швейцарських банках баблом наб"ють !
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16.05.2022 22:14 Ответить
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Азовсталь. Повідомляється, що поранених українських бійців обміняли на рашистських військовополонених.

Деталі будуть озвучені під час вечірнього звернення президента Зеленського. Чекаємо.

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
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16.05.2022 21:50 Ответить
пишут что обмен уже произошел.
наших раненых на орков.
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16.05.2022 22:04 Ответить
если наших отвезли в Новоазовск, то какой это обмен？ Это блин плен.
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16.05.2022 22:31 Ответить
Ой ОПа, а як справи з активами рашистів в самій Україні? Заводи, Київстар, УПЦ МП тощо.
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16.05.2022 21:53 Ответить
Це як з сбушними зрадниками Херсона - питання не на часі.
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16.05.2022 22:00 Ответить
А Водафон не рашистський? Пiд чим контролем?
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16.05.2022 22:10 Ответить
Азербайджанців, але деруть за свій гімнозв'язок як кацапи
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16.05.2022 22:13 Ответить
Предлагаю в качестве репараций зачесть сразу всю Парашу.
Украина даст Штатам и Канаде на сдачу, если что-то останется.
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16.05.2022 22:03 Ответить
А кацапов в рабы или на мясо?
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16.05.2022 22:16 Ответить
на персональний вибыр, кому раби, кому на добрива
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16.05.2022 22:28 Ответить
Рабы они никакие. Лучше на компост, т.к. мясо каZZапа воняет немытой козлиной.
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17.05.2022 06:44 Ответить
США та Канада мають надати наглядача за використанням цих коштів!
Бо знову всякі Коломойські з Ахметовими собі кишені і свої рахунки в швейцарських банках баблом наб"ють !
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16.05.2022 22:14 Ответить
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17.05.2022 01:18 Ответить
 
 