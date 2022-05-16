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Новости Санкции против России Война
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Сербия должна присоединиться к санкциям против РФ, если хочет вступить в ЕС, - Боррель

сербія

Сербия должна присоединиться к санкциям против России, если хочет вступать в Европейский Союз.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, в ЕС приветствуют и ценят стратегические и мужественные решения тех стран-партнеров из региона Западных Балкан, которые полностью согласовали свою внешнюю политику с санкционной политикой Евросоюза против России.

В то же время это сделали не все страны Западных Балкан, но большинство из них.

"И министры выразили свое четкое ожидание от партнеров как будущих стран-членов быть преданным европейским ценностям и европейской внешней политике. Те, кто этого еще не сделал, и Сербия одна из них, должны как только смогут ускорить свою согласованность и воплотить санкции", - подчеркнул Боррель.

Он добавил, что в ЕС ожидают, что страны-партнеры полностью согласуют свою политику с зарубежной политикой Евросоюза.

"Для меня как для высокого представителя четко понятно и для многих моих коллег из Совета ЕС по иностранным делам, что сохранять близкие связи с режимом Путина больше не является совместимым с построением общего будущего с Европейским Союзом. Оба дела в одно и то же время не являются совместимыми. Сегодня быть нейтральным в связи с войной в Украине - это ложная идея. Одна страна совершила вторжение в другую. И ставить их на одно место - это быть неспособным отличать нападающего от того, на кого напали", - подчеркнул Боррель.

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Автор: 

санкции (11580) Сербия (402) членство в ЕС (1078) Евросоюз (17341) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+33
Накуя там ще сербів хворих на імперіалізм??Вам мало угорців??
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16.05.2022 21:54 Ответить
+18
А не простіше не приймати це гівно в ЄС?
Чи дуже кортить створити собі чергову проблему?
Серби, це балканськи кацапи: ніхто мене не переконає, що там щось змінилося з часів минулої війни!
Це як була зграя вбивць, садистів та гвалтівників, так і лишилась!
Злочинців тримають у буцегарні, а не у власному будинку.
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16.05.2022 21:58 Ответить
+17
Полукасапы должны выбрать или цивилизация или ху.ло.
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16.05.2022 21:55 Ответить
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Сербія хоче і рибку з'їсти, і на бутилку сісти.
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16.05.2022 21:54 Ответить
Накуя там ще сербів хворих на імперіалізм??Вам мало угорців??
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16.05.2022 21:54 Ответить
Полукасапы должны выбрать или цивилизация или ху.ло.
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16.05.2022 21:55 Ответить
Ага, нахріна вона там? Буде ціла ватна коаліція.
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16.05.2022 21:55 Ответить
и накой Украине этот новый ссср, после войны нужен союз с Великобританией...
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17.05.2022 09:35 Ответить
А не простіше не приймати це гівно в ЄС?
Чи дуже кортить створити собі чергову проблему?
Серби, це балканськи кацапи: ніхто мене не переконає, що там щось змінилося з часів минулої війни!
Це як була зграя вбивць, садистів та гвалтівників, так і лишилась!
Злочинців тримають у буцегарні, а не у власному будинку.
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16.05.2022 21:58 Ответить
І зі своїм вєлічієм до того ж.... хоч і меншого масштабу
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16.05.2022 22:00 Ответить
Нахєр вони там здались? Для австріяк у ватносербів усе нормально з європейськими цінностями???
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16.05.2022 21:59 Ответить
А Угорщина не повинна? Щоб залишатися в ЄС?
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16.05.2022 22:00 Ответить
Європейцям мало "троянського коня" в НАТО - Угорщини Тепер хочуть ще й в ЕС такого ж "коника" запустить? Нахрен та Сербія в ЄС потрібна? Паскудить по-дрібному за вказівкою Кремля? Мало "головного болю" ? Хай сидять у себе в горах ростять кукурудзу і вино п"ють!
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16.05.2022 22:01 Ответить
та если бы,перевооружаются как скажени. из за этих ******** на Балканах скоро будет война
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16.05.2022 22:30 Ответить
Абсолютно всі обійдуться і без санкцій сраної Сербії і без неї в ЄС!
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16.05.2022 22:04 Ответить
Мало мадьяр в ЕС? Ещё надо недох*йловцев позвать
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16.05.2022 22:07 Ответить
Пусть в таежный союз идут и мадьяров прихватят с собой. Бараны нарпайские!
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16.05.2022 22:08 Ответить
Хтось може розʼяснити виступ Сербії на Євробаченні та їхнє пʼяте місце?
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16.05.2022 22:09 Ответить
Мабуть, була туєва хуча дзвінків із рашки.
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16.05.2022 23:58 Ответить
хай йдуть ті серби разом з мадярами на х-й в таежний союз
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16.05.2022 22:16 Ответить
Нахрен нам нужны эти пророссийские проститутки?! У нас и без них ватников полно!
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16.05.2022 22:16 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
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16.05.2022 22:17 Ответить
Хай йде на тайожний союз
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16.05.2022 22:21 Ответить
сербы такие же ****** как и кацапы,пусть валят в таёжный союз!
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16.05.2022 22:24 Ответить
сєрбія має залишитися у азійському саюзє...
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16.05.2022 22:26 Ответить
А шо там Молдова з Грузією вже передумали йти до ЄС? Їх вже і не питають? А можна ще і Угорщину попросити на вихід щоб трохи в мізках прояснилося.
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16.05.2022 22:29 Ответить
Вот когда в Евросоюз войдут Северная Македония , Черногория , Албания, а потом Косово , а еще потом и Босния. Вот тогда и посмотрим на этих усравшихся сербов. Пусть валят хоть в ОДКБ к ********* и таджикам с армянами
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16.05.2022 22:30 Ответить
Велика помилка буде приймати тих жлобів до ЄС. То буде кацапська 5 колонна гірше Угорщіни.
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16.05.2022 22:49 Ответить
сербы продажные
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17.05.2022 00:00 Ответить
Якщо ЄС мало мад'ярського "*******" орбана - сербські "додікі" шо до нього доєднаються остаточно доб'ють той євросоюз, перетворять його на шось подібне до боснії - тільки у масштабах Європи🙄 Це все одно шо замість вимести зі своєї хати сміття та викинути непотрібний мотлох - натомість принести туди ше більше лахміття та усілякого смердючого непотрібу..
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17.05.2022 00:29 Ответить
Боррель, выпей успокоительного. Или иди на пенсию уже.
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17.05.2022 01:27 Ответить
 
 