Сербия должна присоединиться к санкциям против РФ, если хочет вступить в ЕС, - Боррель

Сербия должна присоединиться к санкциям против России, если хочет вступать в Европейский Союз.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, в ЕС приветствуют и ценят стратегические и мужественные решения тех стран-партнеров из региона Западных Балкан, которые полностью согласовали свою внешнюю политику с санкционной политикой Евросоюза против России.

В то же время это сделали не все страны Западных Балкан, но большинство из них.

"И министры выразили свое четкое ожидание от партнеров как будущих стран-членов быть преданным европейским ценностям и европейской внешней политике. Те, кто этого еще не сделал, и Сербия одна из них, должны как только смогут ускорить свою согласованность и воплотить санкции", - подчеркнул Боррель.

Он добавил, что в ЕС ожидают, что страны-партнеры полностью согласуют свою политику с зарубежной политикой Евросоюза.

"Для меня как для высокого представителя четко понятно и для многих моих коллег из Совета ЕС по иностранным делам, что сохранять близкие связи с режимом Путина больше не является совместимым с построением общего будущего с Европейским Союзом. Оба дела в одно и то же время не являются совместимыми. Сегодня быть нейтральным в связи с войной в Украине - это ложная идея. Одна страна совершила вторжение в другую. И ставить их на одно место - это быть неспособным отличать нападающего от того, на кого напали", - подчеркнул Боррель.

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