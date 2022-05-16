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Новости Война
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"Понятно, что Украина выигрывает, а Путин проигрывает", – начальник штаба обороны Британии Радакин

радакін

Высший военный офицер Великобритании, начальник штаба обороны адмирал Энтони Радакин заявил, что Украина выиграет войну и уже "гарантировала" свое выживание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"Понятно, что Украина выигрывает, а Путин проигрывает", – сказал адмирал.

"Украина побеждает, потому что ведет экзистенциальную борьбу за выживание... и она выживет", – сказал Радакин, добавив, что будущее Украины как независимой страны теперь гарантировано.

Он также сказал, что победа Украины распространяется гораздо дальше происходящего на поле боя. По словам адмирала, Украина находится "на передовой линии защиты глобальных правил и глобальных ценностей".

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Радакин назвал заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО "очередными победами Украины" в войне с Россией.

Автор: 

Великобритания (5046)


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Топ комментарии
+22
Україна обов'язково переможе, це навіть не обговорюється
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16.05.2022 22:58 Ответить
+14
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16.05.2022 22:58 Ответить
+11
Велика шана всім країнам цивілізованого світу
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16.05.2022 23:22 Ответить
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Україна обов'язково переможе, це навіть не обговорюється
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16.05.2022 22:58 Ответить
Велика шана всім країнам цивілізованого світу
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16.05.2022 23:22 Ответить
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16.05.2022 22:58 Ответить
Понятно, что ничего не понятно и чем дальше тем непонятного больше.
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16.05.2022 22:59 Ответить
у шведов и суоми перед Украиной должок.
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16.05.2022 22:59 Ответить
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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16.05.2022 23:00 Ответить
может вы там Ми-6 подключите? ... чтобы фюрер как-то за обедом подавился
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16.05.2022 23:06 Ответить
У цій війні перможе Україна, а виграє Китай.
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16.05.2022 23:11 Ответить
Чому "виграє"? Це не лотерея! Україна здобуде перемогу ціною важких втрат кращих своїх дітей!!!
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16.05.2022 23:23 Ответить
програє территория Z, тобто волго-обьское населеніе, а "не_кто, глубоко оскор_бленный и уязвленный постоянным унижением" - чмо-хуйло - здохне. разом зі свитою свого ********
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16.05.2022 23:45 Ответить
 
 