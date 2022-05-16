"Понятно, что Украина выигрывает, а Путин проигрывает", – начальник штаба обороны Британии Радакин
Высший военный офицер Великобритании, начальник штаба обороны адмирал Энтони Радакин заявил, что Украина выиграет войну и уже "гарантировала" свое выживание.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
"Понятно, что Украина выигрывает, а Путин проигрывает", – сказал адмирал.
"Украина побеждает, потому что ведет экзистенциальную борьбу за выживание... и она выживет", – сказал Радакин, добавив, что будущее Украины как независимой страны теперь гарантировано.
Он также сказал, что победа Украины распространяется гораздо дальше происходящего на поле боя. По словам адмирала, Украина находится "на передовой линии защиты глобальных правил и глобальных ценностей".
Радакин назвал заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО "очередными победами Украины" в войне с Россией.
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а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!