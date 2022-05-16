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Новости Война
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До сих пор неизвестно, сколько украинских детей погибло на оккупированных территориях, - Зеленский

війна,діти

На сегодняшний день известно о гибели почти 300 детей на ранее оккупированных территориях Украины вследствие российских обстрелов, бомбардировок, а также пыток.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-встречи с университетским сообществом США, передает Цензор.НЕТ.

"Но (до сих пор. - Ред.) есть временно оккупированные территории. И мы не знаем, сколько там погибло людей, сколько там жертв и сколько детей погибло или в тяжелом состоянии. Мы это сможем понять только после деоккупации тех или иных территорий", - отметил глава государства.

Также, по словам Зеленского, с временно оккупированных территорий в сторону России было насильно депортировано около 500 тыс. человек.

"Разделяли детей и взрослых. Детей отправляли, по нашим данным, в разные семьи или в детские дома, интернаты – там, где сироты, дети без родителей. Поэтому для нас это трагедия. Мы не знаем этого количества детей, мы не знаем количества людей, мы не знаем, в каком они состоянии. Это была насильная депортация. У них забирали документы, у взрослых забирали паспорта, меняли их на российские", - добавил он.

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Автор: 

дети (6605) Зеленский Владимир (21057)


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Володимир Александрович, посрєдінє домовленостей не буде
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16.05.2022 23:19 Ответить
Чому наші досі мовчат? що там відбувається? зєля ти за все це лайно сядеш.
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16.05.2022 23:22 Ответить
❗️Все, что известно на данный момент об Азовстали

▪️ «Это был обмен тяжелораненых украинских военных на российских военнопленных. Решение принималось на самом высоком уровне», - сообщил т.н командир бригады рашистов под названием «Восток» Александр Ходаковский.

▪️Арестович о ситуации на Азовстали: «Я не могу комментировать ситуацию, вечером президент сделает на эту тему заявление»

▪️Российские военные корреспонденты заявляют, что с «Азовстали» эвакуирован 51 раненый украинский военный.

▪️Около 10 автобусов с украинскими военными покинули завод "Азовсталь" в Мариуполе - Reuters

▪️Журналист Алексей Братущак заявил о том, что из «Азовстали» начался выход тяжелораненых военных.

Ждём официальное обращение от Владимира Зеленского
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16.05.2022 23:30 Ответить
Так выглядит эвакуация украинских военных с территории «Азовстали» - фото Reuters
https://t.me/zerkalo_io/44542
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16.05.2022 23:35 Ответить
Эти цифры про 200 погибших детей и 3000 вообщем-полная чушь.В одном только Мариуполе погибло десятки тысяч мирных жителей.Сёла просто уничтожаются с лица земли
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16.05.2022 23:41 Ответить
Падаль яка дала наказ і знала про розмінування півдня,Чонгару має бути розстріляна,майно конфісковано,сім'я,родичі видворені за межі!
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17.05.2022 04:37 Ответить
Родичі цієї падалі перед війною були вивезені в Іспанію, а майно й кошти - в офшорах і в Омані.
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17.05.2022 09:53 Ответить
Очі дитини, це очі Всесвіту з якого на нас дивиться Творець. І він питає нас, обравших свободу вибору, а не Його любов: - За що?!
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17.05.2022 09:43 Ответить
 
 