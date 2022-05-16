До сих пор неизвестно, сколько украинских детей погибло на оккупированных территориях, - Зеленский

На сегодняшний день известно о гибели почти 300 детей на ранее оккупированных территориях Украины вследствие российских обстрелов, бомбардировок, а также пыток.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-встречи с университетским сообществом США, передает Цензор.НЕТ.

"Но (до сих пор. - Ред.) есть временно оккупированные территории. И мы не знаем, сколько там погибло людей, сколько там жертв и сколько детей погибло или в тяжелом состоянии. Мы это сможем понять только после деоккупации тех или иных территорий", - отметил глава государства.

Также, по словам Зеленского, с временно оккупированных территорий в сторону России было насильно депортировано около 500 тыс. человек.

"Разделяли детей и взрослых. Детей отправляли, по нашим данным, в разные семьи или в детские дома, интернаты – там, где сироты, дети без родителей. Поэтому для нас это трагедия. Мы не знаем этого количества детей, мы не знаем количества людей, мы не знаем, в каком они состоянии. Это была насильная депортация. У них забирали документы, у взрослых забирали паспорта, меняли их на российские", - добавил он.

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