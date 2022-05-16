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За сутки 16 мая уничтожен 1 самолет, 3 беспилотника и 1 крылатая ракета, - Воздушные силы

су

16 мая поражено 5 воздушных целей российских оккупантов, в том числе самолет Су-25.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Командование Воздушных сил.

В сообщении отмечается: "Более 10 самолетовылетов на поражение наземных целей 16 мая совершила ударная авиация Воздушных сил. В частности, нанесено огневое поражение пункту управления вражеской батальонно-тактической группой.

Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил поражены штурмовик Су-25 российских оккупантов и вражеская крылатая ракета.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила по меньшей мере три БПЛА "Орлан-10".

Всего за сутки поражено 5 воздушных целей: 1 самолет (Су-25); 3 БпЛА (ОТР); 1 крылатую ракету".

Читайте также: За сутки 15 мая уничтожены 2 вертолета, 7 беспилотников и 2 крылатых ракеты, наша авиация нанесла удар по переправе на Ингульце, - Воздушные Силы

Автор: 

авиация (2870) беспилотник (3842) самолет (3657) вертолёт (1111) Воздушные силы (2468)


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Українські Соколи. Бережіть вас Небеса.
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16.05.2022 23:24 Ответить
Це вже другий 201-й збитий літак за два дні!
Першого 201-го десь по ходу загубили, у статистику не попав.
Мабуть, без чорної скриньки не "вичорківают".
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16.05.2022 23:28 Ответить
Що там з азовцями, які новини?
Тільки що писали, що 10 автобусів з нашими бійцями виїхало з Азовсталі...
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16.05.2022 23:30 Ответить
 
 