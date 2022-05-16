За сутки 16 мая уничтожен 1 самолет, 3 беспилотника и 1 крылатая ракета, - Воздушные силы
16 мая поражено 5 воздушных целей российских оккупантов, в том числе самолет Су-25.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Командование Воздушных сил.
В сообщении отмечается: "Более 10 самолетовылетов на поражение наземных целей 16 мая совершила ударная авиация Воздушных сил. В частности, нанесено огневое поражение пункту управления вражеской батальонно-тактической группой.
Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил поражены штурмовик Су-25 российских оккупантов и вражеская крылатая ракета.
Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила по меньшей мере три БПЛА "Орлан-10".
Всего за сутки поражено 5 воздушных целей: 1 самолет (Су-25); 3 БпЛА (ОТР); 1 крылатую ракету".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Першого 201-го десь по ходу загубили, у статистику не попав.
Мабуть, без чорної скриньки не "вичорківают".
Тільки що писали, що 10 автобусів з нашими бійцями виїхало з Азовсталі...