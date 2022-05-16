Автобусы с украинскими военными выехали из "Азовстали" в оккупированный Новоазовск, - Reuters. ФОТОрепортаж

С территории завода "Азовсталь" выехали автобусы с украинскими военными.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"В понедельник агентство Reuters увидело около десятка автобусов, которые, очевидно, перевозили украинских бойцов. Сколько людей было в автобусах, установить не удалось. По оценкам, на территории крупного завода советских времен находится около 600 бойцов, среди них десятки раненых", - отмечает издание.

В Минобороны РФ отметили, что раненых украинских военнослужащих доставляют в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске, пишет CNN.

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