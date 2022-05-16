Автобусы с украинскими военными выехали из "Азовстали" в оккупированный Новоазовск, - Reuters. ФОТОрепортаж
С территории завода "Азовсталь" выехали автобусы с украинскими военными.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"В понедельник агентство Reuters увидело около десятка автобусов, которые, очевидно, перевозили украинских бойцов. Сколько людей было в автобусах, установить не удалось. По оценкам, на территории крупного завода советских времен находится около 600 бойцов, среди них десятки раненых", - отмечает издание.
В Минобороны РФ отметили, что раненых украинских военнослужащих доставляют в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске, пишет CNN.
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+82 Mikhail Saveliev
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+60 vadyan
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показать весь комментарий16.05.2022 23:32 Ответить Ссылка
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кривляка, тебе лет то скоLLLько?
Скажи ще що Дебальцево здали, буде повна картина.
всё ж информационное пространсво зачищено и не слышно ни одной фамилии реального героя.
В информационном пространстве только Зеленский (ну то так и должно быть),
но с какого хрена там постоянно Ермак, Арахамия, Подоляк, Верещук, Арестович ? !!!
Кто они ?
Ты - даун и не понимаешь, что такое раньше и что такое позже ?
Надежда ТОЛЬКО на то, что кто-то в Рашке понимает, что трибунал над ****** неизбежен и нужно заработать бонусы, что спасти свою ШКУРУ от санкций! В доброту и человечность руSSких поверит только невменяемый.
Но - ПОХРЕН что будет двигать теми, благодаря кому войны Азова ВЫЖИВУТ! Ров с крокодилами после войны это не отменит.
вроде с адекватной страны же
- Скажіть чому ця новина нікого не радує ?
Я вдячний тим хто розпочав таки врятування,вдячний всім хто намагався для цього щось зробити.І ВІРЮ від сьогодні,що з хлопцями все буде добре.
Ницький уклін всім,хто рятує їх сьогодні.Слава Героям Азову.
Ніхто їх нам не поверне!
Змішані відчуття.
Хай би з хлопцями все добре було і щоб їх якнайшвидше москальські скоти повернули додому.
зеленський - ти зробив пекло для всієї України!
Лучше бы наши применили медицинские способы остановить мучения.
Активный саботаж продолжается.
Верещук себя показала.
то что Зеля тупо принесла людей в жертву, не только тут, но и весело кривляясь 5 месяцев, когда из Запада кричали шо нападут орки - это тебе не тут вместо туда, нет?
И номер из шестёрок - не случайность. Добро пожаловать в ад.
б*же, в ВСУ было в 20 раз больше бригад, Зеля вроде зимой увеличивала на 20...... я х.з., но ощущение шо поел говна(теоретически). это вообще то как?
Дорогі мої Азовці - бажаю Вам вижити, вижити і вижити.
Ой мені аж погано стало, як почула що Азовців до днр повезли.
І ми не знаємо, що насправді оркам пообіцяли взамін