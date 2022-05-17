Части людей, депортированных из Изюма в Россию, удалось вернуться в Украину, - горсовет

Часть жителей Изюма Харьковской области, которых военные оккупанты депортировали на территорию РФ, смогли вернуться в Украину через страны Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил начальник отдела Изюмского горсовета Максим Стрельник.

"Мы знаем о случаях, когда людей насильно депортировали, вывозили на территорию РФ. Наши жители, граждане Украины перешли границу на КПП "Чугуновка", и после этого их доставили в Белгород, позже они проходили так называемые фильтрационные лагеря, с ними общались спецслужбы, решалась дальнейшая судьба на территории РФ. Некоторые из этих людей поехали к родственникам, которые у них есть в России. Часть людей перешла границу с ЕС в Прибалтике, и через Эстонию, Латвию, Литву, Польшу смогла вернуться в Украину", — рассказал Максим Стрельник.

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По словам Стрельника, на 16 мая в Изюме остаются более 15 тысяч жителей, в просьбе эвакуировать людей оккупанты отказывают.

"Российские оккупанты активизировали свою радиоэлектронную борьбу, все реже местные могут дозвониться до родных, волонтеров, местных властей. В городе — гуманитарная катастрофа. Более недели оккупанты запрещают оставлять Изюм даже собственным транспортом. До этого такая возможность была определенными маршрутами. Сейчас город полностью заблокирован", - сказал Максим Стрельник.