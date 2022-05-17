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Евросоюз поможет Украине экспортировать зерно, несмотря на морскую блокаду, - Боррель

боррель

Европейский Союз поможет Украине вывезти на внешние рынки предназначенные для экспорта зерновые, заблокированные в морских портах в результате российской военной агрессии.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министры… рассмотрели поддержку экономики Украины путем либерализации торговли и упрощения транспортного сообщения. Есть план действий по введению так называемых зеленых коридоров для Украины. Мы должны помочь Украине продолжать производство и экспорт зерна. Хранилища Украины заполнены, но они не могут экспортировать это зерно. Им необходимо освободить складские мощности, чтобы принять следующий урожай. Поэтому мы работаем над тем, чтобы помочь вывезти это зерно поездами через "коридоры солидарности", - сказал Боррель.

Он отметил, что вокруг вызванных войной продовольственного кризиса и роста цен на электроэнергию происходит "битва нарративов", в которой россия пытается сместить акценты и переложить свою ответственность на жертву агрессии – Украину, а также на Запад, применивший санкции в ответ на российское вторжение. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерриш предложил ослабить санкции против РФ в части экспорта удобрений в обмен на экспорт зерна из Украины

Автор: 

зерно (1071) экспорт (881) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+11
Какой экспорт зерна в этом гожу? Зелебеня и его шобла вообще с катушек слетела ? Не дадут рашисты собрать урожай зерновых в этом году, что сами жрать будем ? Не знаю ни одной страны, чтобы в время войны экспортировала продовольствие. За такие дела надо просто сразу убивать...
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17.05.2022 05:43 Ответить
+10
А может для начало наложат эмбарго на нефть?А потом и на газ? А потом эвропа будет требовать от нас зерно?.а то оказывается пол мира не могут прожить без самого нищего народа,по з/п, и пенсиям в эвропе.Вопрос:Чем занимались псевдо власти у корыта,уже более 30-ти ле?...
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17.05.2022 02:44 Ответить
+6
От тепер треба торгуватись. Нічпуя не дамо. Нам ще армію кормить.
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17.05.2022 01:58 Ответить
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Оно сгниет если его не вывезти.
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17.05.2022 02:07 Ответить
30 років термін зберігання. У баби в коморі може і довше лежить. Пишуть що сховища заповнені - такого не може бути весною. Елеватори пусті під новий врожай. Европейці вивезуть все зерно що ще доступно, а те що захопили кацапи в портах - то українці самі і їште.
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17.05.2022 02:16 Ответить
не лежатиме у баби - зернова міль все переїсть. вивільнення ємностей елеватора йде аж до появи нового зерна. Блокада портів почалася не в лютому 2022 року а значно раніше через морські навчання ЧФ раші.
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17.05.2022 07:04 Ответить
як що не вивезти - спалять
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17.05.2022 02:36 Ответить
Гребанный придурок. Что ты мелешь? Это у тея, дауна, гниль в голове
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17.05.2022 05:47 Ответить
Спрячься, агроном - недоделок
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17.05.2022 05:38 Ответить
Ой. тебе москалику я вже ловив в попередніх камментах. ти-дешевий шматок лайна
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17.05.2022 02:41 Ответить
Що то за Пушкін?
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17.05.2022 03:06 Ответить
От тепер треба торгуватись. Нічпуя не дамо. Нам ще армію кормить.
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17.05.2022 01:58 Ответить
Роскажу. Моя сім"я нікуди з Київа не виїхала. Як підстрибує 12-ти поверховий будинок з чотирма парадними я вже знаю. Теробороні допомагали як могли. І за Азовців дуже турбуюсь, але вони не здались в полон і їх кацапи не вивозять. Шо за мода *******?
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17.05.2022 02:09 Ответить
Поребрик и парадное чисто ленинградско/петербургские слова.
Их даже не все кацапы употребляют.
Так и спалиться можно вы поосторожней.
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17.05.2022 07:05 Ответить
Борелю, а як там Угорщина? Мадяри не проти, щоб ти допомагав збіжжя возити?
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17.05.2022 02:39 Ответить
А может для начало наложат эмбарго на нефть?А потом и на газ? А потом эвропа будет требовать от нас зерно?.а то оказывается пол мира не могут прожить без самого нищего народа,по з/п, и пенсиям в эвропе.Вопрос:Чем занимались псевдо власти у корыта,уже более 30-ти ле?...
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17.05.2022 02:44 Ответить
це байкі звісно, але як би цілим Світом прийшли би флотом, кацапи обісралися би. Бо на відміну від кацапів, купа країн НАТО має нормальний флот, а вбивця авіаносців вже все - лежить на дні. Дякуючи українським ЗСУ. Такий собі гуманітарний конвой прийшов би щоб зерно допомогти вивезти. Зерно ж наше потрібно щоб уникнути гуманітарної катастрофи і цілком заслуговує гуманітарного ж супроводження.
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17.05.2022 03:36 Ответить
Какой экспорт зерна в этом гожу? Зелебеня и его шобла вообще с катушек слетела ? Не дадут рашисты собрать урожай зерновых в этом году, что сами жрать будем ? Не знаю ни одной страны, чтобы в время войны экспортировала продовольствие. За такие дела надо просто сразу убивать...
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17.05.2022 05:43 Ответить
Чим ти, придурошна свинособака збираєшся зжерти стільки зерна, сракою?
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17.05.2022 10:19 Ответить
Треба зав'язувати з зерном під час війни, виртщувати тільки під свої потреби , а основні площі пустити під рапс на біодизель, у нас таки війна. Ну і біодизель набагато прибутковіший в текучих умовах
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17.05.2022 06:43 Ответить
Вообще то нужно брать 1 тонну зерновых в год на человека. + на посев + хоть чуть - чуть на валюту минус оккупированные земли.
А так да остальное рапсом.
У нас СТОЛЬКО ЗАВОДОВ (по производству биодизеля) ПРОСТАИВАЕТ.
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17.05.2022 07:12 Ответить
Що ж так мілко? Давай по 2 тони.
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17.05.2022 08:06 Ответить
Вам весь світ зброєю допомагає а ви куска хліба жалієте, нехай краще вітчізняні миші (ділки) гризуть або гниє хто не пам"ятає вже було в держрезерві історія з мишами
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17.05.2022 07:03 Ответить
зменшився експорт зерна - зменшились закупівельні ціни у виробників. На полицях магазинів ціни теж не виросли? - Та ні, таки виросли. А отже аграріям конче потрібно, аби зерно експортували. Бо ціна соляри вже вже всі розумні межі з огляду рентабельності перескочила.
Більшість коментів або не компетентні, або є ворожими до нашої держави.
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17.05.2022 07:13 Ответить
Тральщики не забудьте до конвою долучить - кацапи половину Чорного моря мінами плаваючими "засрали"! Уже й коло Босфору одну виявили турки! І в Одесі одну на берег винесло!
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17.05.2022 07:17 Ответить
А як же вони самі там пливають? До Зміїного і назад?
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17.05.2022 07:52 Ответить
Захід дайте зброю проти флоту ********** і море буде чистим.
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17.05.2022 08:04 Ответить
 
 