Евросоюз поможет Украине экспортировать зерно, несмотря на морскую блокаду, - Боррель

Европейский Союз поможет Украине вывезти на внешние рынки предназначенные для экспорта зерновые, заблокированные в морских портах в результате российской военной агрессии.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министры… рассмотрели поддержку экономики Украины путем либерализации торговли и упрощения транспортного сообщения. Есть план действий по введению так называемых зеленых коридоров для Украины. Мы должны помочь Украине продолжать производство и экспорт зерна. Хранилища Украины заполнены, но они не могут экспортировать это зерно. Им необходимо освободить складские мощности, чтобы принять следующий урожай. Поэтому мы работаем над тем, чтобы помочь вывезти это зерно поездами через "коридоры солидарности", - сказал Боррель.

Он отметил, что вокруг вызванных войной продовольственного кризиса и роста цен на электроэнергию происходит "битва нарративов", в которой россия пытается сместить акценты и переложить свою ответственность на жертву агрессии – Украину, а также на Запад, применивший санкции в ответ на российское вторжение.

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