Рашисты обстреляли объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района, - Львовская ОВА

Рашисты ночью обстреляли территорию Яворовского района. Ракеты попали в объект военной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Опять обстрелян объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района, почти на границе с Польшей.

Больше информации с утра. Не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге", - говорится в сообщении.

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