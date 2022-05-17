Рашисты обстреляли объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района, - Львовская ОВА
Рашисты ночью обстреляли территорию Яворовского района. Ракеты попали в объект военной инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Опять обстрелян объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района, почти на границе с Польшей.
Больше информации с утра. Не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге", - говорится в сообщении.
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+33 Сергій Коркмен
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+32 Історик Воєнрук
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+19 Виктор Дийнега
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Згінь убогоє.. Соромно бути тобою
була б у нас Служба Безпеки - була б і відповідна контррозвідувальна діяльність
це все, що про це можна сказати
Поэтому, Петр 1 как человек образованный и дальновидный решил узаконить рабство, завуалировать его в более современную обертку. Таким образом и появились русские и Россия, империя которой русские рабы принадлежат. Можно всю жизнь гордится что ты русский являясь самым настоящим рабом. Именно поэтому русские рабы лезут в Украину и доказывают нам украинцам что нет такой нации как украинцы. Они так же не признают и другие национальности. Их стремлением руководит желание, сделать все народы рабами, русскими рабами - такими же рабами как и они. Поэтому, нам всем есть за что бороться и есть ради чего побеждать!
во времена Петра 1-го в 1776
Треба було б точніше сформулювати думку (з часів петра 1 і до 1776), чи якось так...
Нагорода вас разом з Зе наздожене.
БУВ ВЕЧІР, ТЕМНІШАЛО, А Зе ВСЕ НІЯК НЕ МІГ ЗДАТИ УКРАЇНУ.
ЗАВДАННЯ БУЛО ПРОВАЛЕНЕ, ХОЧА НАДІЯ ЩЕ БУЛА, НЕ
ДАРЕМНО Ж В НЬОГО СТІЛЬКИ ГРОШЕЙ ВБУХАЛИ ЩОБ ЗРОБИТИ
ПРЕЗОМ....