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Новости Война
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Рашисты обстреляли объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района, - Львовская ОВА

ракета

Рашисты ночью обстреляли территорию Яворовского района. Ракеты попали в объект военной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Опять обстрелян объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района, почти на границе с Польшей.

Больше информации с утра. Не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение дня зафиксировано 8 обстрелов с территории РФ приграничных районов Черниговщины и Сумщины, - МВД

Автор: 

обстрел (28205) Козицкий Максим (98) Львовская область (2951)


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Топ комментарии
+33
зараз на Львівщині перебуває кількасот тисяч переміщенців зі Сходу (між ними легко заховати кількадесят коригувальників)

була б у нас Служба Безпеки - була б і відповідна контррозвідувальна діяльність

це все, що про це можна сказати
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17.05.2022 02:11 Ответить
+32
КОЛИ ВИ,ПРИДУРКИ,ПОЧНЕТЕ ШПИГУНІВ РОЗСТРІЛЮВАТИ НА МІСЦІ??? ЩО ВИ РОБИТЕ??? КАЦАПИ КРАЩЕ ЗНАЮТЬ ,ПО ЧОМУ РАКЕТИ ЛЕТЯТЬ І ДЕ ВОНО РОЗТАШОВАНЕ,НІЖ БІЛЬШІСТЬ ВІЙСЬКОВИХ. ЦЕ ТУПІСТЬ ЧИ СВІДОМІ ДІЇ ВЛАДИ ???
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17.05.2022 02:04 Ответить
+19
Русский это не национальность, русский это статус, статус имперского раба, клеймо Раба. Стать русскими могли те, кто отказался от - своей национальности, от традиций и культуры своих предков, от языка, ************** и даже свободы. Только лишившись всего этого, миллионы людей получали статус - русского. Случилось это за 30 лет до официального запрета на рабовладение, ведь Московия во времена Петра 1-го в 1776 хотела быть цивилизованной страной.

Поэтому, Петр 1 как человек образованный и дальновидный решил узаконить рабство, завуалировать его в более современную обертку. Таким образом и появились русские и Россия, империя которой русские рабы принадлежат. Можно всю жизнь гордится что ты русский являясь самым настоящим рабом. Именно поэтому русские рабы лезут в Украину и доказывают нам украинцам что нет такой нации как украинцы. Они так же не признают и другие национальности. Их стремлением руководит желание, сделать все народы рабами, русскими рабами - такими же рабами как и они. Поэтому, нам всем есть за что бороться и есть ради чего побеждать!
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17.05.2022 02:18 Ответить
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дальше я твоему ***** могу лично при встрече все обьснить, что и как будет. Ты подписываешьсмя ******?
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17.05.2022 02:19 Ответить
А чому чекало? Воно і продовжує "чекати" тільки вже не так відкрото тому що побачив на що здатна наша Армія! Поки "козирі" татарови і демченки будуть сидіти в ОП доти є реальна загроза на здачу території України *****! "Ще не вечір" - як кажуть!!!
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17.05.2022 07:37 Ответить
Ти про кого? Фільтруй хрюканину кацап.
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17.05.2022 02:06 Ответить
Ой. Прокся? ВПН? прапор Британії? вам же не можна за законом. Чи якщо "таварищ майор раррешил и по службє..".
Згінь убогоє.. Соромно бути тобою
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17.05.2022 02:18 Ответить
КОЛИ ВИ,ПРИДУРКИ,ПОЧНЕТЕ ШПИГУНІВ РОЗСТРІЛЮВАТИ НА МІСЦІ??? ЩО ВИ РОБИТЕ??? КАЦАПИ КРАЩЕ ЗНАЮТЬ ,ПО ЧОМУ РАКЕТИ ЛЕТЯТЬ І ДЕ ВОНО РОЗТАШОВАНЕ,НІЖ БІЛЬШІСТЬ ВІЙСЬКОВИХ. ЦЕ ТУПІСТЬ ЧИ СВІДОМІ ДІЇ ВЛАДИ ???
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17.05.2022 02:04 Ответить
зараз на Львівщині перебуває кількасот тисяч переміщенців зі Сходу (між ними легко заховати кількадесят коригувальників)

була б у нас Служба Безпеки - була б і відповідна контррозвідувальна діяльність

це все, що про це можна сказати
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17.05.2022 02:11 Ответить
якщо ви вважаєте що на Львівщині нема своєї рідної вати, ви помиляєтесь. А гатити ракетами коригувальники навряд чи потрібні - це все ж таки умовно високоточна зброя
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17.05.2022 06:28 Ответить
А що в нас немає СБУ??? Ага вибачаюсь в нас є СБУ контрабанди а тут якісь ракетні обстріли!!!
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17.05.2022 07:39 Ответить
Ще один. З капсом... Як ви замахали. Жри доширак..
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17.05.2022 02:19 Ответить
это ермак и ко
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17.05.2022 02:40 Ответить
Русский это не национальность, русский это статус, статус имперского раба, клеймо Раба. Стать русскими могли те, кто отказался от - своей национальности, от традиций и культуры своих предков, от языка, ************** и даже свободы. Только лишившись всего этого, миллионы людей получали статус - русского. Случилось это за 30 лет до официального запрета на рабовладение, ведь Московия во времена Петра 1-го в 1776 хотела быть цивилизованной страной.

Поэтому, Петр 1 как человек образованный и дальновидный решил узаконить рабство, завуалировать его в более современную обертку. Таким образом и появились русские и Россия, империя которой русские рабы принадлежат. Можно всю жизнь гордится что ты русский являясь самым настоящим рабом. Именно поэтому русские рабы лезут в Украину и доказывают нам украинцам что нет такой нации как украинцы. Они так же не признают и другие национальности. Их стремлением руководит желание, сделать все народы рабами, русскими рабами - такими же рабами как и они. Поэтому, нам всем есть за что бороться и есть ради чего побеждать!
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17.05.2022 02:18 Ответить
Все вірно. Трохи помилився:
во времена Петра 1-го в 1776
Треба було б точніше сформулювати думку (з часів петра 1 і до 1776), чи якось так...
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17.05.2022 08:23 Ответить
зеЛя и его банда подонки и предатели. сразу после победы - будем за шкирки их вытягивать в тюрягу!
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17.05.2022 02:20 Ответить
У них нема шкірок, вони обрізані )))
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17.05.2022 02:30 Ответить
я теж обрізаний, але це не привід вдаватись до жартів! щасливого одужання від рубцевого фімозу, не дай Бог
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17.05.2022 12:04 Ответить
эта про-москальская двуликая мерзота сделает все возможное, чтобы украинскому народу победа досталась как можно более дорогой ценой, при этом они будут по каналам ТВ в своих видосиках аж из штанов выпрыгивать и показывать как они "переживают" за страну... более подлой антиукраинской и антидержавной мерзости еще не было у власти, эти даже донецкому бандиту фору дали.
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17.05.2022 04:02 Ответить
ЗЕ-лене кодло вже трансформувалося і переходить у наступ.
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17.05.2022 06:21 Ответить
Виродки які знімають роботу ППО ви будете сидіти у в'язниці, по російських пабліках гуляє відео з пусками нашого С300. Тих хто знімав треба по законах військового часу, знав не знав плювати.
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17.05.2022 07:14 Ответить
На жаль, в Україні нічого не робиться за законами воєнного часу. У колаборантiв - вільне поле діяльності. Хоча б одного розстріляли, іншим би точно не кортіло таким займатися.
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17.05.2022 07:48 Ответить
Я з Вами згоден - і почати треба з ара-ХАМА і ПАДЛЯка які своїм селфі першими "злили" Яворівський полігон ***** де тоді загинуло від обстрілу більше 50 чоловік!!! https://24tv.ua/********-bude-zahishhatisya-dobrovilno-masovo-podolyak-arahamiya_n1893324
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17.05.2022 07:49 Ответить
а от і коригувальники в чаті Зрада
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17.05.2022 07:51 Ответить
Ну зранку і ботоферма набігла. Люди замість того, щоб на роботу йти в 7 ранку зраду строчать. Переказав Бутусову 5к в фонд, краще б Притулі переказав…
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17.05.2022 07:56 Ответить
Ще чекаєш на орден від Зе по пошті за гарні коменти?
Нагорода вас разом з Зе наздожене.
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17.05.2022 11:07 Ответить
Як в тому анекдоті -
БУВ ВЕЧІР, ТЕМНІШАЛО, А Зе ВСЕ НІЯК НЕ МІГ ЗДАТИ УКРАЇНУ.
ЗАВДАННЯ БУЛО ПРОВАЛЕНЕ, ХОЧА НАДІЯ ЩЕ БУЛА, НЕ
ДАРЕМНО Ж В НЬОГО СТІЛЬКИ ГРОШЕЙ ВБУХАЛИ ЩОБ ЗРОБИТИ
ПРЕЗОМ....

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17.05.2022 11:05 Ответить
 
 