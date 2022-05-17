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Новости Агрессия России против Украины Война
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Пакет помощи Украине на $40 млрд прошел процедурное голосование в Сенате США

сша,сенат

Новый пакет помощи Украине на $40,1 млрд. 17 мая прошел процедурное голосование в американском Сенате. Итоговое голосование по выделению дополнительной финпомощи должно состояться в среду, 18 мая. Если сенаторы примут законопроект, после этого его должен подписать президент США Джо Байден.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Обозреватель, документ доступен на сайте Сената Соединенных Штатов.

"Этот законопроект предусматривает дополнительные ассигнования в размере $40,1 миллиарда в виде чрезвычайных дополнительных ассигнований на 2022 финансовый год на деятельность по реагированию на вторжение России в Украину... Среди прочего, законопроект предусматривает ассигнования на оборонное оборудование, миграцию и помощь беженцам, нормативно-техническую поддержку в вопросах ядерной энергетики, экстренную продовольственную помощь, экономическую помощь и конфискацию имущества, связанного с вторжением", – говорится в законопроекте.

Также читайте: Пророссийский политик Рэнд Пол в Сенате США заблокировал быстрое принятие помощи Украине на $40 миллиардов

Автор: 

голосование (1397) Сенат США (515)


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Топ комментарии
+11
Прекрасно, що гроші в вигляді послуг і товару,а не живі.А то фінансування слуг і їх забаганок зашкалює. Бренди Арестовича під час війни як анекдот.
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17.05.2022 02:56 Ответить
+4
так буде наглядач за тим хто і як витрачає гроші як вимагав Rand Paul чи ні? незрозуміло
завтра подивимось
з одного боку хочеться щоби гроши якнайшвидше дійшли а з другого треба перевіряти чи не 3.14здять гроші можновладці
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17.05.2022 05:24 Ответить
+2
1. Сначала ввозили авто по всем КП западной границе .
Потом ИЗ-ЗА СГОВОРА ТАМОЖНИ, власти , найема ( бо все теряют барыши при законе от льготной растаможки) уменьшили количество пунктов для оформления машин до 8
Остальные пункты сейчас стоят ПУСТЫЕ- машин идти мало
2. Потом МАФИИ показалось и этого мало и они ограничили до 3 пунктов пропуска - 2 в Польше и 1 в Словакии ( Убла):
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17.05.2022 05:48 Ответить
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Прекрасно, що гроші в вигляді послуг і товару,а не живі.А то фінансування слуг і їх забаганок зашкалює. Бренди Арестовича під час війни як анекдот.
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17.05.2022 02:56 Ответить
17 травня пройшов процедурне голосування в американському Сенаті."""" На данний час в Америці ще 16те число! Як це можливо?
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17.05.2022 03:02 Ответить
У нас 17-ое наступит только через 4 часа.
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17.05.2022 03:17 Ответить
так буде наглядач за тим хто і як витрачає гроші як вимагав Rand Paul чи ні? незрозуміло
завтра подивимось
з одного боку хочеться щоби гроши якнайшвидше дійшли а з другого треба перевіряти чи не 3.14здять гроші можновладці
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17.05.2022 05:24 Ответить
100% 3.14здять.
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17.05.2022 07:21 Ответить
Про СГОВОР ВЛАСТИ, таможенников , депутатов, автобарыг.

Афганца Найема и гетьманцева на Гиляку

Какое право имеет вся эта свора ограничивать украинуев на ввоз авто ПО ЦЕНЕ ЕС? Вы , что на налоги от украинцев от растаможки 40% от стоимости авто ХОТЬ ОДИН АВТОЗАВОД НА 40 млн граждан построили ??? Весь ЕВРОСОЮЗ ездит на недорогих авто ( бу и новых) , а Вы только постите про членство Украины в ЕС , а сами обдираете украинцев как рабов во всем.
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17.05.2022 05:43 Ответить
1. Сначала ввозили авто по всем КП западной границе .
Потом ИЗ-ЗА СГОВОРА ТАМОЖНИ, власти , найема ( бо все теряют барыши при законе от льготной растаможки) уменьшили количество пунктов для оформления машин до 8
Остальные пункты сейчас стоят ПУСТЫЕ- машин идти мало
2. Потом МАФИИ показалось и этого мало и они ограничили до 3 пунктов пропуска - 2 в Польше и 1 в Словакии ( Убла):
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17.05.2022 05:48 Ответить
ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В ЭТИХ МЕСТАХ
- едут в основном женщины и пенсионеры
- АВТО СТОЯТ В ОЧЕРЕДИ ПО 8 дней ( об этом вам скажет любой словацкий полицейский , которые постоянно дежурят около очередей)
- ночью холодно( горы) , днём жара, вечером стаи Комаров
- туалетов на все километры машин 2 ( био) , леса в округе записяны и закаканы.
- МАГАЗИНОВ С ПРОДУКТАМИ И ВОДОЙ В ГОРАХ НЕТ
- периодически подъезжает скорая помощь
- посольствам Украины на этих людей явно начхать
- СЛОВАКИ С УДИВЛЕНИЕМ УЗНАЮТ СТОИМОСТИ АВТО В УКРАИНЕ ( без льготной растаможки) - вот такая антиреклама от украинской власти . Бо словакам не понятны очереди из авто , т к они пошли и купили себе любую авто и недорого.
- ВОТ ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ ОТ ВЛАСТИ И ЛИЧНО ОТ ГЕТЬМАНЦЕВА, ШПИГАЛЯ, и особенно ЦУКИ афганца Найема, который на деньги автолобби в Украине придумал ограничить количество пропуска до 3 КП
- ЭТО НАСТОЯЩИЙ СГОВОР ПРОТИВ УКРАИНЦЕВ
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17.05.2022 06:00 Ответить
ОБЪЯСНИТЕ - чем занимается УКРАИНСКАЯ ТАМОЖНЯ , если за 16 мая с 1600до 2300 не сдвинулась с места НИ ОДНА МАШИНА В ОЧЕРЕДИ за 4 км от КП ????

ЧТО ДЕЛАЛИ украинские таможенники эти 7 часов ??? Может кофе пили ( чего лишены тысячи украинцев в очереди , может на компьютере в игры играют ?)
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17.05.2022 06:04 Ответить
НАПОМНЮ , власть Украины ( и лично ЦУКИ Найем и Гетьманцев ) ни одного автозавода (на гроши от 40% растаможки ) не построили для граждан Украины ‼️‼️‼️

Вот в Словакии 5 автозаводов на 5 млн граждан , в Румынии - один автозавод , но румыны по всей Европе скупают бу авто и потому у них хороший автопарк машин и оформление авто везде не более 100 евро).

А В УКРАИНЕ НЕТ АВТОЗАВОДОВ , потому власть не имеет права обкладывать украинцев таможенными налогами , бо нет производителя )
КОРОЧЕ ,ДЕПУТАТЫ, или выгоняйте Найема и гетьманцева из властных институций или выгоняетесь сами из ВР. И разблокируйте пункты пропуска евроблях - украинцы и так в войну прилично потеряли имущества . А
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17.05.2022 06:14 Ответить
Кто же их выгонит? Это же часть партии "Враги народа".
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17.05.2022 07:24 Ответить
Игорь Валерьевич абисчал Зе не трогать народное бабло...он панически боится баксов...
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17.05.2022 08:30 Ответить
уже $40,1млрд? На $200млн більше, ніж намагались проголосувати минулого тижня... Ну, як компенсація...
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17.05.2022 09:12 Ответить
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17.05.2022 10:48 Ответить
 
 