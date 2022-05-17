Пакет помощи Украине на $40 млрд прошел процедурное голосование в Сенате США

Новый пакет помощи Украине на $40,1 млрд. 17 мая прошел процедурное голосование в американском Сенате. Итоговое голосование по выделению дополнительной финпомощи должно состояться в среду, 18 мая. Если сенаторы примут законопроект, после этого его должен подписать президент США Джо Байден.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Обозреватель, документ доступен на сайте Сената Соединенных Штатов.

"Этот законопроект предусматривает дополнительные ассигнования в размере $40,1 миллиарда в виде чрезвычайных дополнительных ассигнований на 2022 финансовый год на деятельность по реагированию на вторжение России в Украину... Среди прочего, законопроект предусматривает ассигнования на оборонное оборудование, миграцию и помощь беженцам, нормативно-техническую поддержку в вопросах ядерной энергетики, экстренную продовольственную помощь, экономическую помощь и конфискацию имущества, связанного с вторжением", – говорится в законопроекте.

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