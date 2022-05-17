В Украине находятся 106 российских БТГ, наибольшее количество сосредоточено на юге, - Пентагон

Оккупанты разместили на территории Украины 106 оперативных батальонно-тактических групп. Эти войска сгруппированы на восточном, центральном, западном и южном направлениях. Самая большая из группировок – южная, в ней закреплено более 50 БТГ.

Об этом сообщили в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Они концентрируются между Херсоном с западной стороны и Мариуполем с восточной. Также от Запорожья на севере и до Большой Новоселки.

На вопрос о том, насколько хорошо оснащены войска РФ в Украине, чиновник в оборонном ведомстве США ответил, что пока нет точных боевых показателей и показателей готовности по каждой БТГ. Однако можно констатировать, что говорить о резком увеличении присутствия российских войск на юге не приходится.

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