В Украине находятся 106 российских БТГ, наибольшее количество сосредоточено на юге, - Пентагон
Оккупанты разместили на территории Украины 106 оперативных батальонно-тактических групп. Эти войска сгруппированы на восточном, центральном, западном и южном направлениях. Самая большая из группировок – южная, в ней закреплено более 50 БТГ.
Об этом сообщили в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Они концентрируются между Херсоном с западной стороны и Мариуполем с восточной. Также от Запорожья на севере и до Большой Новоселки.
На вопрос о том, насколько хорошо оснащены войска РФ в Украине, чиновник в оборонном ведомстве США ответил, что пока нет точных боевых показателей и показателей готовности по каждой БТГ. Однако можно констатировать, что говорить о резком увеличении присутствия российских войск на юге не приходится.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 100 российских БТГ в настоящее время находятся в Украине, - Пентагон
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Де розбиті залізниці для допомоги? Кожну ніч ідуть ешелони - заявляю, як свідок.
По данным Пентагона РФ сосредоточила на фронте 106 батальонных тактических групп. Еще 9 мая Пентагон сообщал о наличии 97 БТГ в Украине.
Самой большой группировкой войск рф является южная, в которой было сконцентрировано 50 БТГ.
Войска этой группировки концентрируются между Херсоном с западной стороны и Мариуполем с восточной. Также от Запорожья с севера, и вплоть до Великой Новоселки Донецкой области.
Але щось мені підказує, що не лише вода їх цікавить...
Потому что хороший кацап - это дохлый кацап.
А ты шо, кацап? И чо под прокси? Паника у кацапского обосранного быдла, ужу 28 тыщ лапотных репоедов наши славные ВСУ превратили в вонючую падаль. А сколько еще будет, 106 лапотных бандгруп.
Сенаторы Соединенных Штатов разрабатывают законопроект, который позволит судам рассматривать дела о военных преступлениях, даже если ни одна из сторон не является гражданами США.
Идея законопроекта состоит в том, чтобы того, кто совершил военные преступления за границей, а позже прибыл в Соединенные Штаты и будет обнаружен, можно было бы привлечь к ответственности.
"Соединенные Штаты не должны быть безопасным убежищем для военных преступников, желающих избежать правосудия в своей родной стране", - заявил сенатор Грассли, автор законопроекта.
Наши уничтожили около 30 БТГ. Пусть еще столько же невосполнимые санитарные потери, отказники и т.п. Остается 190 БТГ - общая численность с учетом потерь.
Ежемесячно орки подтягивают на войну от 10 до 15 новых БТГ, Т.е. потеряли - 60 БТГ, пополнили - 30 БТГ. Т.е. сейчас группировка вторжения составляет 220 БТГ.
А т.к. линия фронта сократилась (Минус: Киевская, Черниговская, Сумскоя обл.), то нет необходимости держать в резерве 50 БТГ - сократили до 20-и. Получается на территории Украины находится приблизительно такое же количество БТГ (около 200) как и было в первые дни войны. Именно это позволяет врагу в течении почти 3-х месяцев находится в состоянии атакующих и продавливать нашу оборону в Донецкой, Луганской областях и в районе Изюма.
Темпы пополнения свежих сил и техники у орков медленно, но увеличиваются.
Для того, чтобы их динамика стала отрицательной (т.е. группировка вторжения начала уменьшаться) нам необходимо увеличить их ежедневные потери минимум в 2 раза.
Для того, чтобы спрогнозировать приблизительную дату "окончания войны", необходимо четко и конкретно определить параметры нашей победы. Без лозунгов и шапкозакидательства. Не имея четкой и конкретной цели - достичь её невозможно.
Загальні втрати за найскромнішими підрахунками вже порядка 112000 солдат з розрахунку 3 поранених на 1 вбитого.
вбито ~27.900
поранено ~83.700
І це не рахуючи того, як українська сторона рахує втрати ворога. Бо, коли в статистику заносять спалений БМП чи танк, їх, зазвичай рахують як БМП чи танк. Те, що в кожній машині є ще й екіпаж - то якось виноситься за дужки. Те, що в БПМ/БТР часто є й десант, про це навіть не говоримо. Як і про те, що після влучання в таку "коробочку" тієї ж таки "Стугни" від її мешканців залишається хіба що нагар всередині машини та якісь незрозумілі "рештки", які неможливо ідентифікувати. Не рахуючи вже такі "дрібниці", як затоплений крейсер "Москва" з півтисячею екіпажу, з котрих врятувалося чоловік 50. Вони теж в статистику не ввійшли.
А якщо вже казати за ОРДЛО, то їх втрати взагалі неможливо порахувати, бо їх женуть просто як "м'ясо".
А як взагалі можна оцінити втрати ворога, котрого "перепахала" артилерія? Що нема навіть кого "рахувати"?
І як можна казати про якесь "зростаюче поповнення" сил ворогом "свіжою технікою та живою силою", якщо найбільш боєздатні частині ворог вже вкинув в війну з самого початку і від тих сил зараз лишилося не так вже й багато? Якщо для ремонту підбитої та розконсервованої техніки треба знову ж таки ресурси, час та багато в тому числі імпортних комплектуючих, постачання котрих під санкціями? А для навчання й злагодження резервістів, для відновлення боєздатності пошарпаних бригад, також треба значний ресурс часу, людей, кваліфікації, матеріально-технічна складова?
Але ваш посил, в цілому зрозумілий: коли ворог починає відчувати відверту скруту, ви подаєте все так, наче в нього "все нормально". Певно, аби створити ілюзію, що українцям його "не подолати" і що "треба буде домовлятися гдє-та пасєрєдінє"? Ну правильно ж- гарний привід пояснити, чому ми "тупцюємо" на Півдні й не звільняємо, наприклад, Херсон, та й взагалі - треба ж вові "коридор в Крим" якось віддати, бо ж за нього "заплачено", так?