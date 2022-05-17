В результате агрессии РФ в Украине погибли 229 детей, 423 - ранены, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 17 мая 2022 года более 652 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров 229 детей погибли и более 423 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Сообщается, что больше всего пострадало детей в Донецкой области - 140, Киевской - 116, Харьковской - 100, Черниговской - 68, Херсонской - 48, Луганской - 47, Николаевской - 44, Запорожской - 28, Сумской - 17, в Киеве - 16 , Житомирской – 15.

16 мая в результате ракетного удара врага по объектам туристической инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области получила ранение девочка.

15 мая в результате обстрелов войсками РФ г. Лисичанск Луганской области был ранен подросток.

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"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждены 1772 учебных заведения. При этом 161 из них разрушены полностью", - информируют ювенальные прокуроры.