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Новости Война
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В результате агрессии РФ в Украине погибли 229 детей, 423 - ранены, - Офис генпрокурора

діти

По состоянию на утро 17 мая 2022 года более 652 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров 229 детей погибли и более 423 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Сообщается, что больше всего пострадало детей в Донецкой области - 140, Киевской - 116, Харьковской - 100, Черниговской - 68, Херсонской - 48, Луганской - 47, Николаевской - 44, Запорожской - 28, Сумской - 17, в Киеве - 16 , Житомирской – 15.

16 мая в результате ракетного удара врага по объектам туристической инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области получила ранение девочка.

15 мая в результате обстрелов войсками РФ г. Лисичанск Луганской области был ранен подросток.

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"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждены 1772 учебных заведения. При этом 161 из них разрушены полностью", - информируют ювенальные прокуроры.

армия РФ (19885) дети (6606) убийство (6520) военные преступления (1469) Офис Генпрокурора (2518)


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Хоч одного ворога спіймали, який вбив дитину?
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17.05.2022 09:01 Ответить
Обов'язково необхідно у відповідь на вбивство цивільного населення України знищувати російське цивільне населення (бажано у пропорції: 3 кацапи за одного українця).
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17.05.2022 09:07 Ответить
А выводы о том что не было эвакуации, ибо "была бы паника", как Люся сказало - нет? Опять же, в Марике что - детей не было? Сталинистка венедиктова как будто издевается с такой статистикой. все же твари всякие арахамии эвакуировались, ибо знали за месяцы до того что будет вторжение, а тут "работают" не покладая ног - считают детей, вместо чтобы... и да, я знаю что "шашлыки на дедовоевальские" - это правда, правда не для всех(зеленожопые то жрут шашлычки, в перерывах между видосичками)
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17.05.2022 09:16 Ответить
росія це не держава, це терористичне варварське утворення ,за що ви боягузи і нікчеми убиваєте дітей ? будь проклята нациська росія і дибільний народ цього утворення.
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17.05.2022 09:20 Ответить
У нас ГП чи вiддiл Статуправлiння? Так робiть щось щоб ДIТИ не страдали, у вас же всi прокурори мають посвiдчення УБД.
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17.05.2022 09:26 Ответить
 
 