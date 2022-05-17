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Новости Война
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Оккупанты продолжают обстреливать Запорожскую область, однако ВСУ уже овладевают вооружением, предоставленным в рамках ленд-лиза.

обстріл

Украинские военные делают все, чтобы оградить население Запорожской области от вероятной атаки врага.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ

В сообщении говорится: "Продолжаются работы по созданию оборонных рубежей, личный состав Сил обороны Запорожского края формирует резервы и осуществляет перегруппировку сил. Кроме того, часть той помощи, которая оказана Украине в рамках ленд-лиза, уже пришла в область, а значит, наши артиллеристы имеют возможность потренироваться в использовании нового вооружения".

За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов горела хозяйственная постройка и был поврежден подземный газопровод в селе Преображенка Пологовского района. Спасатели потушили пожар, после чего соответствующие службы устранили неполадку с газопроводом.

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Также отмечается, что группа разминирования ГСЧС в поле неподалеку от Камышевахи Запорожского района уничтожила на месте 12 кассетных боевых элементов современного производства и один реактивный снаряд "Ураган" калибра 220 мм. Также спасатели в Григоровке и Веселянке Запорожского района ликвидировали два реактивных снаряда "Ураган" 220 мм.

"Удерживая позиции на "Азовстали", защитники и защитницы Мариуполя не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20 000 человек личного состава) на другие направления. Таким образом помешали быстрому захвату Запорожья и осуществлению выхода на административную границу Донецкой и Запорожской области. Сковывание основных сил противника вокруг Мариуполя дало дополнительное время на создание оборонных рубежей и формирование резервов, перегруппировку сил, получение помощи от партнеров. Низкий поклон тем, от кого зависит наша жизнь!", - подчеркнули в ОВА.

Запорожская область (3249) ВСУ (6735) ленд-лиз (38)


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Про Маріуполь, як про зону спротиву більше не пишуть, все в минулому. Але ж там залишилися захисники і іх багато. Не сотні,а більше. Зброю по цій програмі напевно ще не має в Україні. Якби так,то прокат включає усе, а це означає УСЕ ,а не тільки М777
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17.05.2022 09:16 Ответить
Все інше-суцільні обіцянки.
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17.05.2022 09:20 Ответить
Як у "повыдомлены" гарно приплели про Маріуполь. Мантру,надіслану із ОП про "відтягування та сковування" кацапів тепер будуть на всіх кутках розганяти. Замилювання факта,що південь,як сказала люська просто про@бали, набирає обертів.
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17.05.2022 09:29 Ответить
Цілком згоден.
І ця мантра пішла про "виконане завдання". І Генштаб співає і хлопців з Маріка залучили - "підтверджуйте, а то не вирветесь".
Яке в біса завдання????
Південь здали відразу. Але сталось так, що найбільш боєздатні і мотивовані сили були в Маріуполі... і не вступились. І місяцями нищили орків, всупереч "плану".
Чого тільки тепер виявилось, що завдання???? Зеленський привеселюдно запевняв ДВА місяці назад, що пропонував бійцям відійти.... ХТО БРЕШЕ?
Вони місію по знищення і затриманню сил орків виконали ще на початок квітня - максимум - до відходу на територі. Азовсталі. А далі - облога обмеженими силами (а куди хлопцям прориватись? - 120 км?) і бомбардування на знищення.
Брехня, брехня, брехня......

До речі - на півночі було аналогічне (тільки оточення не було). І західні розвідки недарма захоплювались діями "низових" підрозділів і формувань. Тому, що в перші тижні ніяких "завдань" не було. Хлопці і дівчата самі спинили орду.

А от тепер є чіткі "завдання", тілько от в ефективності є сумнів. Але ще почекаю два тижні з остаточними висновками.
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17.05.2022 09:47 Ответить
То шо, вже навіть ГенШтаб гівно? Ти ***** розумієш що несеш? Яких низових підрозділів? Про логістику і забезпечення чув? Як те, що ти нашкрябав можливе без участі вищого військового керівництва?
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17.05.2022 12:01 Ответить
Матюкатись не потрібно. Ти не зрозумів до кінця, про що мова.
Коротко - якщо ти вважаєш, що у нас Генштаб:
1. Це один Залужний.
2. Це окрема інституція, незалежна ні від кого.

То вибач.
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17.05.2022 17:13 Ответить
Люська скоро буде волати з кожної праски що здача півдня країни-то є найвеличніший стратегічний план,зрозумілий тільки *********** та його завгоспу Єрмаку.
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17.05.2022 09:58 Ответить
Я вже десь таке чув. Здається в 15-му році.
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17.05.2022 11:54 Ответить
Про "відтягування та сковування" кацапів маріком говорили з перших днів.

Щодо Півдня, французи теж будували лінію Мажино. Чим все закінчилось відомо. Це війна. Натомість ми вистояли і починаємо повертати території, але ця вкинута кацапами зрадонька от взагалі не допомагає. Ті, хто не підрівав мости і покинув лінію оборони мають конкретні прізвища і вони точно не сидять в ГенШтабі чи Києві. Це безпосередньо ті, хто мав би тримати оборону на місцях. Чому про них ніразу не стояло питання?
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17.05.2022 11:48 Ответить
 
 