Оккупанты продолжают обстреливать Запорожскую область, однако ВСУ уже овладевают вооружением, предоставленным в рамках ленд-лиза.

Украинские военные делают все, чтобы оградить население Запорожской области от вероятной атаки врага.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ

В сообщении говорится: "Продолжаются работы по созданию оборонных рубежей, личный состав Сил обороны Запорожского края формирует резервы и осуществляет перегруппировку сил. Кроме того, часть той помощи, которая оказана Украине в рамках ленд-лиза, уже пришла в область, а значит, наши артиллеристы имеют возможность потренироваться в использовании нового вооружения".

За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов горела хозяйственная постройка и был поврежден подземный газопровод в селе Преображенка Пологовского района. Спасатели потушили пожар, после чего соответствующие службы устранили неполадку с газопроводом.

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Также отмечается, что группа разминирования ГСЧС в поле неподалеку от Камышевахи Запорожского района уничтожила на месте 12 кассетных боевых элементов современного производства и один реактивный снаряд "Ураган" калибра 220 мм. Также спасатели в Григоровке и Веселянке Запорожского района ликвидировали два реактивных снаряда "Ураган" 220 мм.

"Удерживая позиции на "Азовстали", защитники и защитницы Мариуполя не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20 000 человек личного состава) на другие направления. Таким образом помешали быстрому захвату Запорожья и осуществлению выхода на административную границу Донецкой и Запорожской области. Сковывание основных сил противника вокруг Мариуполя дало дополнительное время на создание оборонных рубежей и формирование резервов, перегруппировку сил, получение помощи от партнеров. Низкий поклон тем, от кого зависит наша жизнь!", - подчеркнули в ОВА.