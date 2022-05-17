Оккупанты продолжают обстреливать Запорожскую область, однако ВСУ уже овладевают вооружением, предоставленным в рамках ленд-лиза.
Украинские военные делают все, чтобы оградить население Запорожской области от вероятной атаки врага.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ
В сообщении говорится: "Продолжаются работы по созданию оборонных рубежей, личный состав Сил обороны Запорожского края формирует резервы и осуществляет перегруппировку сил. Кроме того, часть той помощи, которая оказана Украине в рамках ленд-лиза, уже пришла в область, а значит, наши артиллеристы имеют возможность потренироваться в использовании нового вооружения".
За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов горела хозяйственная постройка и был поврежден подземный газопровод в селе Преображенка Пологовского района. Спасатели потушили пожар, после чего соответствующие службы устранили неполадку с газопроводом.
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Также отмечается, что группа разминирования ГСЧС в поле неподалеку от Камышевахи Запорожского района уничтожила на месте 12 кассетных боевых элементов современного производства и один реактивный снаряд "Ураган" калибра 220 мм. Также спасатели в Григоровке и Веселянке Запорожского района ликвидировали два реактивных снаряда "Ураган" 220 мм.
"Удерживая позиции на "Азовстали", защитники и защитницы Мариуполя не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20 000 человек личного состава) на другие направления. Таким образом помешали быстрому захвату Запорожья и осуществлению выхода на административную границу Донецкой и Запорожской области. Сковывание основных сил противника вокруг Мариуполя дало дополнительное время на создание оборонных рубежей и формирование резервов, перегруппировку сил, получение помощи от партнеров. Низкий поклон тем, от кого зависит наша жизнь!", - подчеркнули в ОВА.
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І ця мантра пішла про "виконане завдання". І Генштаб співає і хлопців з Маріка залучили - "підтверджуйте, а то не вирветесь".
Яке в біса завдання????
Південь здали відразу. Але сталось так, що найбільш боєздатні і мотивовані сили були в Маріуполі... і не вступились. І місяцями нищили орків, всупереч "плану".
Чого тільки тепер виявилось, що завдання???? Зеленський привеселюдно запевняв ДВА місяці назад, що пропонував бійцям відійти.... ХТО БРЕШЕ?
Вони місію по знищення і затриманню сил орків виконали ще на початок квітня - максимум - до відходу на територі. Азовсталі. А далі - облога обмеженими силами (а куди хлопцям прориватись? - 120 км?) і бомбардування на знищення.
Брехня, брехня, брехня......
До речі - на півночі було аналогічне (тільки оточення не було). І західні розвідки недарма захоплювались діями "низових" підрозділів і формувань. Тому, що в перші тижні ніяких "завдань" не було. Хлопці і дівчата самі спинили орду.
А от тепер є чіткі "завдання", тілько от в ефективності є сумнів. Але ще почекаю два тижні з остаточними висновками.
Коротко - якщо ти вважаєш, що у нас Генштаб:
1. Це один Залужний.
2. Це окрема інституція, незалежна ні від кого.
То вибач.
Щодо Півдня, французи теж будували лінію Мажино. Чим все закінчилось відомо. Це війна. Натомість ми вистояли і починаємо повертати території, але ця вкинута кацапами зрадонька от взагалі не допомагає. Ті, хто не підрівав мости і покинув лінію оборони мають конкретні прізвища і вони точно не сидять в ГенШтабі чи Києві. Це безпосередньо ті, хто мав би тримати оборону на місцях. Чому про них ніразу не стояло питання?