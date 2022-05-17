За минувшие сутки спасатели на Харьковщине потушили 11 пожаров, вызванных вражескими обстрелами, пиротехники обезвредили 39 боеприпасов, - ГСЧС

За минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 24 оперативных выезда, 16 из которых - на ликвидацию пожаров, в том числе 11 пожаров, вызванных обстрелами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Пожары, вызванные вражескими обстрелами, имели место в Чугуевском (5) и Харьковском (6) районах области", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В частности, 16 мая в 06:04 в Дергачах в результате попадания вражеского снаряда вспыхнул дом культуры.

Огонь охватил 300 кв.м На место пожара было направлено 2 единицы пожарно-спасательной техники и 12 спасателей. В 09:00 пожар был ликвидирован.

В 12:20 в результате вражеских обстрелов произошло четыре пожара в пгт Циркуны. По разным адресам горели два жилых дома, гараж, хозяйственное сооружение, а также кустарники на площади 200 кв.м.

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К ликвидации возгораний были привлечены 9 единиц пожарно-спасательной техники и 40 специалистов личного состава ГСЧС. Все пожары удалось полностью погасить в 16:45.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Кроме того, в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных домах Киевского, Новобаварского районов Харькова и в Чугуевском, Харьковском районах области. Силами пиротехнических подразделений ГСЧС обезврежены 39 вражеских боеприпасов.