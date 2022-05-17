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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 27,9 тыс. человек, 201 самолет, 167 вертолетов, 1235 танков и 3009 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 17 мая потери личного состава противника составляют около 27,9 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.05 ориентировочно составляют:

личного состава - около 27900 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1235 (+7) ед.,

боевых бронированных машин - 3009 (+35) ед.,

артиллерийских систем 578 (+1) ед.,

РСЗО - 198 (+3) ед.,

средств ПВО - 90 (+1) ед.,

самолетов - 201 (+1) ед.,

вертолетов - 167 (+2) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9).,

крылатых ракет – 97 (+0)

кораблей /катеров - 13 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 2109 (+8) ед.,

специальной техники - 43 (+1).

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"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Лиманском и Запорожском направлениях. Данные уточняются", - отмечают в Генштабе.

армия РФ (19885) Генштаб ВС (6571) уничтожение (7383) техника (1759) потери (4464)


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Один літак не пораховано, та і орків має бути більше дохлими, якщо брати анонси з ресурсу за сутки. Ще воювати і воювати. Бережіть себе і Україну
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17.05.2022 09:25 Ответить
Чому пропали новини про Азовців, з вечера як виїхали мовчання яка їхня доля???? Що з ними де вони????? Ци це вже все….
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17.05.2022 09:26 Ответить
Чекаю блог Залужного і СБУ.
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17.05.2022 09:33 Ответить
Утилізація мокшебурятської орди триває !!!)))
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17.05.2022 09:30 Ответить
бойових броньованих машин - 3000+
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17.05.2022 09:34 Ответить
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17.05.2022 10:35 Ответить
 
 