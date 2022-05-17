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Новости Война
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Армия РФ со вчерашнего дня прекратила обстрелы и попытки штурма в Мариуполе, - Андрющенко

азовсталь,маріуполь

В течение почти суток в Мариуполе соблюдается режим тишины.

Об этом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в эфире Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера утром были обстрелы и попытки штурма, затем, насколько я понимаю, был объявлен режим тишины. Пока он не нарушается ни одной стороной", – сказал Андрющенко.

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Мариуполь (5735) Андрющенко Петр (587)


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Топ комментарии
+9
Це настільки болюча тема... Боляче за азовців, але вони не могли там сидіти і тихо помирати під землею.
Хто має до них якісь претензії - зажуйте й проковтніть їх.
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17.05.2022 10:09 Ответить
+8
Який режим тиші? Який "зелений коридор"? Що ви все словоблудите, маніпулюєте, викручуєтесь?
Бубочка наказав азовцям здатися ордловським мавпам, підняти білий прапор.
І як вони домовлялися? Напряму з ордловцями, визнавши їх за легальну владу, чи, все-таки, з кацапами?
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17.05.2022 09:58 Ответить
+6
Кілька днів тому ввімкнув телевізор. Переключаючи канали побачив знайоме обличчя гендиректора Азовсталі Енвера Цкітішвілі на каналі «Настоящее время» (начебто російський опозиційний канал). І там він бадьоро розповідав під яким саме цехом ховаються захисники Азовсталі. У мене просто нема слів.
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17.05.2022 09:49 Ответить
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Понятно что есть договор. А что ещё?
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17.05.2022 09:48 Ответить
Кілька днів тому ввімкнув телевізор. Переключаючи канали побачив знайоме обличчя гендиректора Азовсталі Енвера Цкітішвілі на каналі «Настоящее время» (начебто російський опозиційний канал). І там він бадьоро розповідав під яким саме цехом ховаються захисники Азовсталі. У мене просто нема слів.
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17.05.2022 09:49 Ответить
По-перше, це американський телеканал з російськомовною редакцією. Розташований в Празі.
Рашисти і так знали про те, під яким цехом ховаються військові і цивільні. Тому що, з початком війни всіх бажаючих впускали туди як в укриття.
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17.05.2022 10:46 Ответить
Що це міняє, що то американський канал? Друже, я обійшов той комбінат вздовж і впоперек. Там солідні укриття є під кожним цехом, це понад 50 об'єктів. А називався конкретний цех.
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17.05.2022 13:31 Ответить
Що ще за ефір радіо свобода. Коли заходжу на сторінку Цензор, перед очима відео морпіха його очі, біль і мука. Не по сайтам бігати потрібно і не Маріуполь орки штурмуют, а тільки Азовсталь.
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17.05.2022 09:49 Ответить
Який режим тиші? Який "зелений коридор"? Що ви все словоблудите, маніпулюєте, викручуєтесь?
Бубочка наказав азовцям здатися ордловським мавпам, підняти білий прапор.
І як вони домовлялися? Напряму з ордловцями, визнавши їх за легальну владу, чи, все-таки, з кацапами?
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17.05.2022 09:58 Ответить
В очі, намагається, сцяти пліснява влада. Сайт, лише інформує, про намагання влади.
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17.05.2022 10:49 Ответить
От бач, як виходить? Ти вже працюєш в парі з кацапом
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17.05.2022 10:30 Ответить
Не знаю, що ти бачиш, а я бачу, що ти працюєш на подляка з фсбшним дерьмаком, а відповідно, на кацапів. Ліпиш зі зради перемогу.
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17.05.2022 10:51 Ответить
Можеш навести факти?
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17.05.2022 10:59 Ответить
Після тебе.
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17.05.2022 11:13 Ответить
А що " врятовані" та " евакуйовані" та " найкращий ранок" - для вас від влади як чоколяда" . Тільки правди прямо і не прозвучала , що ми здали хлопців у ще більше пекло в днр, влада навіть не знає кого забрали в днр , не має списку, то кого обмінювати будуть , як гадалки: а може той в полоні чи той. Ворогові такого " найкращого " ранку в днр не побажаєш. ЯКЩО НАЙКРАЩІ РАНКИ В ДНР- ТО ЄРМАК І АРЕСТОВИЧ ХАЙ ПОЇДУТЬ.
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17.05.2022 11:31 Ответить
Це не має жодного значення, с ким домовляються, хто домовляється, підняли білий прапор чи ні.
Якщо наші захисники збережуть життя на волю - це буде перша перемога Бубочки у цій війні.
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17.05.2022 12:40 Ответить
А что штурмовать если сдали в плен защитников?
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17.05.2022 10:03 Ответить
Договорняки это хорошо.
Как сказал,прыпыздэнт" Я готов о любых оккупированных территориях разговаривать с Ху.лом"
Шо там с Крымом?
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17.05.2022 10:09 Ответить
Це настільки болюча тема... Боляче за азовців, але вони не могли там сидіти і тихо помирати під землею.
Хто має до них якісь претензії - зажуйте й проковтніть їх.
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17.05.2022 10:09 Ответить
Болюча тема буде коли Азовців і ЗСУ почнуть в полоні катувати і брати пропагандонські інтревю, от дійсно буде болюча тема.
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17.05.2022 12:00 Ответить
Акапьівайтесь пака, ну шоб нашим бьіло проще закапивать титульную русню.
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17.05.2022 10:26 Ответить
В плену их допрашивать не будут?

«Уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах»
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17.05.2022 10:34 Ответить
Питань багато. Чому саме Азов залишили в Маріуполі? Чому ворог знищив десятки тисяч жителів саме в Маріуполі? Чому саме Азов росія зробила головним ворогом? Чому не можна було відвести Азов і інші підрозділи, як відвели з Херсона, і зберегли б десятки тисяч життів мирних громадян?
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17.05.2022 10:42 Ответить
Коли Азов залишили? Зараз чи на початку війни? Бо там не тільки Азов був. Азов просто самий розпіарений. Тому, ми про нього і чуємо постійно.
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17.05.2022 10:50 Ответить
Так видвелы ж с Мелитополя.Могли бы и с Киева видвести,жизни спасать.
Ото война,как в Сказке.
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17.05.2022 11:12 Ответить
пля кацап не мучай ты язык пиши уже на своем ..не невозможно читать
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17.05.2022 13:00 Ответить
ФАКТИ, ТІЛЬКИ ФАКТИ -
Зе ЗДАВ ЗАХИСНИКІВ МАРІУПОЛЯ У РУКИ РАШИСТІВ НА ОКУПОВАНУ ТЕРИТОРІЮ, КРАПКА
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17.05.2022 11:58 Ответить
А ты другие варианты имеешь? Пробивать корридор и положить тысяч десять? Или твоя фамилия жуков?
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17.05.2022 14:20 Ответить
 
 