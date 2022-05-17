Армия РФ со вчерашнего дня прекратила обстрелы и попытки штурма в Мариуполе, - Андрющенко

В течение почти суток в Мариуполе соблюдается режим тишины.

Об этом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в эфире Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера утром были обстрелы и попытки штурма, затем, насколько я понимаю, был объявлен режим тишины. Пока он не нарушается ни одной стороной", – сказал Андрющенко.

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