Армия РФ со вчерашнего дня прекратила обстрелы и попытки штурма в Мариуполе, - Андрющенко
В течение почти суток в Мариуполе соблюдается режим тишины.
Об этом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в эфире Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера утром были обстрелы и попытки штурма, затем, насколько я понимаю, был объявлен режим тишины. Пока он не нарушается ни одной стороной", – сказал Андрющенко.
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Рашисти і так знали про те, під яким цехом ховаються військові і цивільні. Тому що, з початком війни всіх бажаючих впускали туди як в укриття.
Бубочка наказав азовцям здатися ордловським мавпам, підняти білий прапор.
І як вони домовлялися? Напряму з ордловцями, визнавши їх за легальну владу, чи, все-таки, з кацапами?
Якщо наші захисники збережуть життя на волю - це буде перша перемога Бубочки у цій війні.
Как сказал,прыпыздэнт" Я готов о любых оккупированных территориях разговаривать с Ху.лом"
Шо там с Крымом?
Хто має до них якісь претензії - зажуйте й проковтніть їх.
«Уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах»
Ото война,как в Сказке.
Зе ЗДАВ ЗАХИСНИКІВ МАРІУПОЛЯ У РУКИ РАШИСТІВ НА ОКУПОВАНУ ТЕРИТОРІЮ, КРАПКА