Козицкий о ночном ракетном ударе по Львовщине: Повреждена железнодорожная инфраструктура в Яворовском районе
Ночью враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала "Львовская железная дорога" в Яворовском районе.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура. Информация о травмированных или погибших не поступала.
"Предварительно, ракеты летели с востока", - уточнил он.
Ранее воздушное командование "Запад" сообщило, что три крылатые ракеты были уничтожены подразделениями ПВО ВК ''Захід''.
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Топ комментарии
+15 Ivan Pidbujpata
показать весь комментарий17.05.2022 10:10 Ответить Ссылка
+14 arye z.
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+4 Мобильный крематорий
показать весь комментарий17.05.2022 10:07 Ответить Ссылка
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І ніхто в цивілізованому світі не буде слухати ваші брехні які ви вибєте з нещасних порарених українських захисників. Ніхто вам не вірить крім хіба що таких самих відморозків як в памойная резервация типу кндр асада ірана...
і нщо вас вже не спасе
Ясно що на цих заводах виготовлялась зброя - готувались до війни проти України.