Козицкий о ночном ракетном ударе по Львовщине: Повреждена железнодорожная инфраструктура в Яворовском районе

Ночью враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала "Львовская железная дорога" в Яворовском районе.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура. Информация о травмированных или погибших не поступала.

"Предварительно, ракеты летели с востока", - уточнил он.

Ранее воздушное командование "Запад" сообщило, что три крылатые ракеты были уничтожены подразделениями ПВО ВК ''Захід''.

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