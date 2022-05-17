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Новости Война
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Козицкий о ночном ракетном ударе по Львовщине: Повреждена железнодорожная инфраструктура в Яворовском районе

ракета,зброя,росія,російська

Ночью враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала "Львовская железная дорога" в Яворовском районе.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура. Информация о травмированных или погибших не поступала.

"Предварительно, ракеты летели с востока", - уточнил он.

Ранее воздушное командование "Запад" сообщило, что три крылатые ракеты были уничтожены подразделениями ПВО ВК ''Захід''.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района, - Львовская ОВА

армия РФ (19885) обстрел (28205) ракеты (3634) Козицкий Максим (98) Львовская область (2951)


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Топ комментарии
+15
вцілілі з Бучі, Ірпеня, Бородянки вже дають покази на твоїх орків.
І ніхто в цивілізованому світі не буде слухати ваші брехні які ви вибєте з нещасних порарених українських захисників. Ніхто вам не вірить крім хіба що таких самих відморозків як в памойная резервация типу кндр асада ірана...
і нщо вас вже не спасе
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17.05.2022 10:10 Ответить
+14
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17.05.2022 10:01 Ответить
+4
Что-то кацапы начали стрелять ракетами во все стороны. Видимо, опять где-то погнали кацапов за поребрик.(вспомните, как активизировались ракетные удары, когда кацапов гнали из под Харькова)
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17.05.2022 10:07 Ответить
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17.05.2022 10:01 Ответить
вцілілі з Бучі, Ірпеня, Бородянки вже дають покази на твоїх орків.
І ніхто в цивілізованому світі не буде слухати ваші брехні які ви вибєте з нещасних порарених українських захисників. Ніхто вам не вірить крім хіба що таких самих відморозків як в памойная резервация типу кндр асада ірана...
і нщо вас вже не спасе
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17.05.2022 10:10 Ответить
Дайте кізяку кізяка на паличці.
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17.05.2022 10:42 Ответить
На зупинці транспорта розмовляли з жінкою, яка осінню в Туреччині розмовляла з росіянкою з Урала. Та казала, що всі заводи працюють.
Ясно що на цих заводах виготовлялась зброя - готувались до війни проти України.
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17.05.2022 10:04 Ответить
Что-то кацапы начали стрелять ракетами во все стороны. Видимо, опять где-то погнали кацапов за поребрик.(вспомните, как активизировались ракетные удары, когда кацапов гнали из под Харькова)
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17.05.2022 10:07 Ответить
Чим більше перемовин, тим більше обстрілів
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17.05.2022 11:06 Ответить
Не надоело каждый день унижаться?
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17.05.2022 10:15 Ответить
Админ прекращай спать, боты в чате.
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17.05.2022 10:13 Ответить
Саме цікаво, що Ходаковський, який служив свого часу з цими азовцями, чомусь не нацист, а вони "нацисти", хоча самі з Донецької області. Дебільня русня так і молодогвардійців скоро назве нацистами.
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17.05.2022 10:37 Ответить
штьіріт тітульного міліцьіонера одкакбє - скоро *****...
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17.05.2022 10:31 Ответить
Без протиракетної зброї справи будуть кепські, ракети у орди безлімітні...
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17.05.2022 10:43 Ответить
За моїми особистими спостереженнями кількість ракетних атак знизилася в травні. Але подивимося що буде далі....
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17.05.2022 13:58 Ответить
Постачають все.Питання чого ракети нам не постачають хоча би с 100 ню?Орки по нам лупять а ми не можемо ни чим відповісти в цьому дусі.
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17.05.2022 15:29 Ответить
 
 