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Новости Война
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Над Николаевщиной сбита вражеская ракета, которая двигалась в направлении западных регионов, - ОК "Південь"

ракета

Ночью 17 мая подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования "Південь" сбило российскую крылатую ракету в небе над Николаевщиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу связей с общественностью ОК.

Отмечается, что ракету запустил российский стратегический бомбардировщик Каспийского направления.

"Вражеская цель двигалась в направлении западных регионов Украины. Меткость наших воинов уничтожила коварные замыслы противника", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вероятность высадки на юге вражеского десанта сохраняется, - ОК "Південь"

Николаевская область (2152) ракеты (3634)


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