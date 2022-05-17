Над Николаевщиной сбита вражеская ракета, которая двигалась в направлении западных регионов, - ОК "Південь"
Ночью 17 мая подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования "Південь" сбило российскую крылатую ракету в небе над Николаевщиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу связей с общественностью ОК.
Отмечается, что ракету запустил российский стратегический бомбардировщик Каспийского направления.
"Вражеская цель двигалась в направлении западных регионов Украины. Меткость наших воинов уничтожила коварные замыслы противника", - отмечается в сообщении.
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