Только одна страна ЕС блокирует введение нефтяного эмбарго по отношению к России, - Кулеба

Решение о шестом пакете санкций ЕС против России пока не принято, поскольку введение эмбарго на нефть, которое является частью этого пакета, продолжает блокировать только одна страна.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который принял участие в заседании Совета министров ЕС по иностранным делам в Боюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В момент, когда я входил в зал, решение о шестом пакете санкций не было принято. Нет ясности, будет ли эмбарго на нефть, которое является частью шестого пакета, принято сегодня. Министры иностранных дел ЕС продолжат свои дискуссии. Что я услышал - это ясная преимущественная поддержка шестого пакета, эмбарго на нефть. Фактически не будет преувеличением сказать, что есть только одна страна, которая продолжает блокировать введение эмбарго на нефть, и ЕС должен будет выяснить, как разрешить беспокойство этой страны и как это воплотить в жизнь", – сказал Кулеба.

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Как сообщалось, категорически против введения эмбарго на импорт российской нефти в ЕС выступает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого парламент назначил главой правительства страны на новый срок.

Ранее в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил сомнение, что главы МИД стран ЕС на встрече в понедельник смогут принять решение по эмбарго на российскую нефть, поскольку ряд стран ЕС не поддерживают эту меру.

В то же время, по данным Bloomberg, некоторые страны ЕС допускают отсрочку запрета на российскую нефть для ускорения принятия шестого пакета санкций – если не удастся убедить Венгрию поддержать эмбарго.

Уже больше недели послы ЕС обсуждают, но так и не могут прийти к соглашению о шестом пакете антироссийских санкций, предусматривающем постепенное введение запрета на закупку российской нефти. В ЕС, в частности, предлагают предоставить Венгрии, Словакии и Чехии возможность сохранить импорт российской нефти до 2024 года в связи с их зависимостью от сырья. При этом, по предложению Еврокомиссии, остальным странам союза придется отказаться от импорта нефти из РФ до конца этого года. Венгрия же утверждает, что ей нужно 5 лет, а также требует исключить из-под санкций импорт нефти по трубопроводам.