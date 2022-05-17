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Новости Санкции против России Война
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Только одна страна ЕС блокирует введение нефтяного эмбарго по отношению к России, - Кулеба

нафта

Решение о шестом пакете санкций ЕС против России пока не принято, поскольку введение эмбарго на нефть, которое является частью этого пакета, продолжает блокировать только одна страна.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который принял участие в заседании Совета министров ЕС по иностранным делам в Боюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В момент, когда я входил в зал, решение о шестом пакете санкций не было принято. Нет ясности, будет ли эмбарго на нефть, которое является частью шестого пакета, принято сегодня. Министры иностранных дел ЕС продолжат свои дискуссии. Что я услышал - это ясная преимущественная поддержка шестого пакета, эмбарго на нефть. Фактически не будет преувеличением сказать, что есть только одна страна, которая продолжает блокировать введение эмбарго на нефть, и ЕС должен будет выяснить, как разрешить беспокойство этой страны и как это воплотить в жизнь", – сказал Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина против принятия шестого пакета санкций без эмбарго на российскую нефть, - Кулеба

Как сообщалось, категорически против введения эмбарго на импорт российской нефти в ЕС выступает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого парламент назначил главой правительства страны на новый срок.

Ранее в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил сомнение, что главы МИД стран ЕС на встрече в понедельник смогут принять решение по эмбарго на российскую нефть, поскольку ряд стран ЕС не поддерживают эту меру.

В то же время, по данным Bloomberg, некоторые страны ЕС допускают отсрочку запрета на российскую нефть для ускорения принятия шестого пакета санкций – если не удастся убедить Венгрию поддержать эмбарго.

Уже больше недели послы ЕС обсуждают, но так и не могут прийти к соглашению о шестом пакете антироссийских санкций, предусматривающем постепенное введение запрета на закупку российской нефти. В ЕС, в частности, предлагают предоставить Венгрии, Словакии и Чехии возможность сохранить импорт российской нефти до 2024 года в связи с их зависимостью от сырья. При этом, по предложению Еврокомиссии, остальным странам союза придется отказаться от импорта нефти из РФ до конца этого года. Венгрия же утверждает, что ей нужно 5 лет, а также требует исключить из-под санкций импорт нефти по трубопроводам.

нефть (1938) россия (96420) санкции (11569) Евросоюз (17337) эмбарго (226) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+18
Пора ЕС разработать механизм исключения из союза.
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17.05.2022 10:12 Ответить
+15
ЄС має розробити механізм санкцій проти своїх членів за деструктивну поведінку.
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17.05.2022 10:20 Ответить
+14
Припинити транзіт Дружбою і буде повне ембарго ******** !!!)))
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17.05.2022 10:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
по слухам, но слухи - обычно правдивые - 750миллионов зелени дали орбану. вот попробуй отказаться? райская жизнь при любом раскладе - обеспечена.
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17.05.2022 10:10 Ответить
понять и простить не получится, в лучшем случае участь каддафи а нет так хусейна
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17.05.2022 10:17 Ответить
Ему больше пододет Чаушеску.
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17.05.2022 10:36 Ответить
ЄС має розробити механізм санкцій проти своїх членів за деструктивну поведінку.
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17.05.2022 10:20 Ответить
по слухам орбан хочет уже 18 лярдов
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17.05.2022 10:21 Ответить
странная ирония. если просто набрать в гугле - орбан получил деньги - то много интересного можно нагуглить. именно так я и читал об этой сумме. 18 миллиардов. пусть это останется на твоей совести.
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17.05.2022 10:37 Ответить
Ну як при любому, Садам теж з грошима в бункері сидів, разом з ними і завішали.
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17.05.2022 10:39 Ответить
Пора ЕС разработать механизм исключения из союза.
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17.05.2022 10:12 Ответить
Не нужно исключать, просто принять санкции без этих идиотов, а за нарушения ввести санкции. Все просто
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17.05.2022 10:16 Ответить
И исключить и санкции. Чтобы точно дошло . И другим урок будет
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17.05.2022 10:20 Ответить
Немає таких правил у статуті ЄС. Там чомусь, як і в ООН, і у НАТО, існує поняття "демократія, це - влада меншості". В усіх інших демократичних інституціях усе навпаки - рішення приймаються більшістю. Совпадєніє? Таке враження, що інакше у такі величезні організаці нікого і силою не затягнеш. То може, і не треба тягнути, а виганяти підсрачниками?
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17.05.2022 10:31 Ответить
Разорвите с этой страной дипломатические отношения.
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17.05.2022 10:13 Ответить
А я думал что это Лихтенштейн.
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17.05.2022 10:14 Ответить
М*дяри?
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17.05.2022 10:15 Ответить
Від слова "мудаки".
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17.05.2022 10:16 Ответить
Угорщина(мад'яри) - шматок азіопи у Європі, Фактично ментальний агент кремля.
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17.05.2022 10:15 Ответить
Фіни(суоми) та естонці теж угри !!!)))
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17.05.2022 10:23 Ответить
Угро-фіни, це факт. Просто фіни більші європейці, ніж їхні "родичі" угри.
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17.05.2022 10:33 Ответить
Саме вони під керівництвом Хорті в березні 1939 року почали Другу світову війну з Закарпатською Україною. Хорті-прихильник і послідовник А. Гітлера.
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17.05.2022 13:58 Ответить
яка різниця для України одна.а чи всі країни ЄС?Яка різниця для окупанта.коли гроші від продажу нафти як текли.так і течуть в його кишеню?
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17.05.2022 10:16 Ответить
Припинити транзіт Дружбою і буде повне ембарго ******** !!!)))
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17.05.2022 10:19 Ответить
Це правда! Нафта іде через нас...
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17.05.2022 10:26 Ответить
Південна гілка нафтогону Дружба-Угорщина,Словакія та Чехія !!!)))
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17.05.2022 10:31 Ответить
уйоббікам
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17.05.2022 13:49 Ответить
Даже не знаю, кто это может быть ...
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17.05.2022 10:33 Ответить
Это та Венгрия,куда Украина газ,нефть качает и в школах венгерский язык ввела?
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17.05.2022 10:37 Ответить
Против 40 ярдов помощи Украине выступают также 11 сенаторов-республиканцев в США...трамписты долбанные...
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17.05.2022 10:38 Ответить
Орбан для путлєра - як муссоліні для гітлєра.Сподіваюсь,що і доля цих двох буде як у їх попередників.
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17.05.2022 10:46 Ответить
А при чому тут Муссоліні? У мадяр був свій союзник Гітлера - Міклош Горті.
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17.05.2022 10:58 Ответить
Венгры чувствуют, что они и угро-финны - а так на самом деле должны называться т.н. "русские" - один народ. По сути это филиал мордора в ЕС. Надеюсь, у США найдется аргумент для Орбана.
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17.05.2022 10:47 Ответить
что очень удобно для всего ЕС. Мол так хотели, так хотели. А тут злой мадяр не дал. Ну не получилось и ладненько.
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17.05.2022 10:52 Ответить
Генерал ФСБ орбан пішов на п'ятий термін. Сидить у кріслі царя з 1998 року. Диктатор. Навіщо він потрібний демократичній Європі? У ж#пу ще йому дмуть.

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17.05.2022 11:20 Ответить
Пора Венгрию гнать из Евросоюза за их постоянные выкрутасы.
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17.05.2022 11:31 Ответить
Шольци-штайнмайера та інші руками Орбана - Меркелізація-шредеризація Європи освоює нові форми допоги Кремлю ?
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17.05.2022 12:37 Ответить
Та нафуя ви приймали Угорщину в Евросоюз?
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17.05.2022 12:52 Ответить
Що саме цікаве труба з нафтою на угорщину проходить через Укриїну.
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17.05.2022 13:04 Ответить
Йовбики ,вони і є йовбики,де б вони не мешкали,в Європі чи в зауральському за...опінську,звідки вони приперлись...
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17.05.2022 13:52 Ответить
А вот загадка вам

Угадайте, какая страна транзитирует нефть из России в Венгрию и получает за это деньги ?
Как впрочем и за транзит газа.
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17.05.2022 15:47 Ответить
система-демократия нужна только при поносе и отсутствие в эту минуту такого "счастья" как туалетная бумага...Орбану и его пропитой совести в компании с придурком из эрефии желаю вековой понос.
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02.11.2022 13:02 Ответить
 
 