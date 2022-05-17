Украина договорилась со странами ЕС о построении альтернативных путей продовольственного экспорта на мировые рынки, - Кулеба

Украина уже договорилась со странами ЕС о построении альтернативных путей поставок украинского продовольственного экспорта на мировые рынки.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.

"Единственной причиной ограничений украинского продовольственного экспорта является агрессия России против нашего государства и незаконная блокада ею украинских морских портов. Своими преступными действиями Россия подрывает глобальную продовольственную безопасность. Но даже в таких сложных условиях Украина прилагает максимум усилий для выполнения контрактных обязательств и поставки продовольствия иностранным потребителям, в том числе с использованием инфраструктуры ЕС", - заявил чиновник.

Он сообщил, что Украина уже договорилась со странами ЕС о построении альтернативных путей поставок украинского продовольственного экспорта на мировые рынки.

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"Украина, ЕС, США, Канада, Великобритания и другие партнеры работают вместе над тем, чтобы избежать глобального продовольственного кризиса, спровоцированного российской агрессией и блокадой. Это очень непростая задача, но мы работаем над ней", - подчеркнул Кулеба.

Он в очередной раз предостерегал иностранных потребителей от втягивания в незаконные российские схемы по сбыту ворованного в Украине продовольствия и призвал покупать украинское зерно и другие сельскохозяйственные продукты через европейскую логистическую систему.

Напомним, 12 мая комиссар ЕС по транспорту Адина Велян представила в Брюсселе план действий, направленный на помощь украинскому продовольственному экспорту под названием "Пути солидарности" (Solidarity Lanes).

В рамках этого проекта 20 млн. тонн зерна будут отправлены из Украины с использованием инфраструктуры ЕС менее чем за три месяца.

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Ранее МИД Украины предупредил стран-потребителей, что партии зерна, которые продает РФ могут частично или полностью содержать украденное зерно, добытое в результате мародерских действий российских оккупантов. Воровство Россией украинского зерна подтверждают как многочисленные свидетельства украинских аграриев, так и документальные доказательства.