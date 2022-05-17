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Новости Война
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Украина договорилась со странами ЕС о построении альтернативных путей продовольственного экспорта на мировые рынки, - Кулеба

зерно

Украина уже договорилась со странами ЕС о построении альтернативных путей поставок украинского продовольственного экспорта на мировые рынки.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.

"Единственной причиной ограничений украинского продовольственного экспорта является агрессия России против нашего государства и незаконная блокада ею украинских морских портов. Своими преступными действиями Россия подрывает глобальную продовольственную безопасность. Но даже в таких сложных условиях Украина прилагает максимум усилий для выполнения контрактных обязательств и поставки продовольствия иностранным потребителям, в том числе с использованием инфраструктуры ЕС", - заявил чиновник.

Он сообщил, что Украина уже договорилась со странами ЕС о построении альтернативных путей поставок украинского продовольственного экспорта на мировые рынки.

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"Украина, ЕС, США, Канада, Великобритания и другие партнеры работают вместе над тем, чтобы избежать глобального продовольственного кризиса, спровоцированного российской агрессией и блокадой. Это очень непростая задача, но мы работаем над ней", - подчеркнул Кулеба.

Он в очередной раз предостерегал иностранных потребителей от втягивания в незаконные российские схемы по сбыту ворованного в Украине продовольствия и призвал покупать украинское зерно и другие сельскохозяйственные продукты через европейскую логистическую систему.

Напомним, 12 мая комиссар ЕС по транспорту Адина Велян представила в Брюсселе план действий, направленный на помощь украинскому продовольственному экспорту под названием "Пути солидарности" (Solidarity Lanes).

В рамках этого проекта 20 млн. тонн зерна будут отправлены из Украины с использованием инфраструктуры ЕС менее чем за три месяца.

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Ранее МИД Украины предупредил стран-потребителей, что партии зерна, которые продает РФ могут частично или полностью содержать украденное зерно, добытое в результате мародерских действий российских оккупантов. Воровство Россией украинского зерна подтверждают как многочисленные свидетельства украинских аграриев, так и документальные доказательства.

экспорт (881) продовольствие (262) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+3
Принудить россию убраться из Украины Геттериш и ООН не собираются. А вот вывезти зерно из Украины - вот это необходимо. Выростет ли в Украине новый урожай или россия сожжет поля, не разбомбит ли ракетами россиюшка хранилища зерна и будет ли для самих украинцев еда гуттеришам и мировому сообществу интересно?
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17.05.2022 11:24 Ответить
+1
Тільки ЗСУ бьють ворога і Кулеба працює
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17.05.2022 11:02 Ответить
+1
Таке кажуть...Сегодня российский военный спутник неконтролируемо рухнет на Землю.
Запущенный на орбиту в испытательном полете ракеты Ангара-1.2 военный спутник "Космос-2555" "не совершил никаких орбитальных маневров" и "неконтролируемо войдет в атмосферу во вторник", то есть 17 мая.
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17.05.2022 11:05 Ответить
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Тільки ЗСУ бьють ворога і Кулеба працює
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17.05.2022 11:02 Ответить
Без Зеркаль - кулеба лише рупор ОП за кордоном
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17.05.2022 13:01 Ответить
Таке кажуть...Сегодня российский военный спутник неконтролируемо рухнет на Землю.
Запущенный на орбиту в испытательном полете ракеты Ангара-1.2 военный спутник "Космос-2555" "не совершил никаких орбитальных маневров" и "неконтролируемо войдет в атмосферу во вторник", то есть 17 мая.
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17.05.2022 11:05 Ответить
на Москву ?? ... нє ??
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17.05.2022 11:36 Ответить
Мне уже этот путь давно известен-через Украину
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17.05.2022 11:06 Ответить
Принудить россию убраться из Украины Геттериш и ООН не собираются. А вот вывезти зерно из Украины - вот это необходимо. Выростет ли в Украине новый урожай или россия сожжет поля, не разбомбит ли ракетами россиюшка хранилища зерна и будет ли для самих украинцев еда гуттеришам и мировому сообществу интересно?
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17.05.2022 11:24 Ответить
Так. Так само, як ми реагуємо на події у Азії чи Африці. Латинськ Америка ваапщє Б-х знає де ...
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17.05.2022 11:35 Ответить
Вони поки домовляться - вже нічого буде вивозити.
Вчора був по волонтерських справах в районі переходу Парубне = черга фур до 30 (!) км.
І хлопці кажуть, що затримок з оформленням немає - навіть швидше.
60% фур - зерновози. Питаю - що за скупчення - відповідь одна : "Одеса закрита".
По самим скромним рахункам: більше 200 фур по 15 хв. - це до трьох діб.
І проїзджав "хвіст" (ну скільки? - секунд 40) - підїхало в кінець чотири фури.
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17.05.2022 11:26 Ответить
Блін ... У Чорному морі три держави НАТО. Точно мають військові кораблі.
Най Румунія візьме на себе ініціативу і забезпечить судоходство з Одеси.
Турція і так суттєво зробила - перекрила пролив і повітря.
Від болгар вимагати мабуть не має сенсу.
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17.05.2022 11:34 Ответить
НАТО здатне втопити весь рашистський недофлот і деблокувати Чорне море.
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17.05.2022 12:34 Ответить
 
 