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"Не все, кто попадают в Мариуполь, могут потом уехать", - мэр Бойченко призвал жителей не возвращаться в город

мариуполь,маріуполь

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал выехавших жителей не возвращаться в город и не верить обещаниям оккупантов относительно компенсаций за разрушенное жилье.

Об этом он заявил в эфире информационного телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны понимать, что ограничений на возврат нет, но мы также должны понимать, что въехать можно - а выехать очень сложно. Надо потом будет проходить эти пытки, фильтрационные центры, получать справки, и это новый опыт, который, к сожалению, очень печальный. И не все, кто попадают в Мариуполь, могут потом выехать из Мариуполя. Это надо понимать", - сказал Бойченко.

Он сказал, что российские оккупанты привлекают жителей в город обещаниями о компенсациях за разрушенное жилье.

"Те разговоры, которые сегодня есть, что российские войска предлагают приезжать и получить компенсационные выплаты за поврежденное имущество, - это бред и ложь. Потому что город почти разрушен - 90% жилого сектора повреждено, 70% - это прямые попадания, 50% превратили россияне в пепел", - сказал мэр.

По словам Бойченко, сегодня сумма возмещения составляет миллиарды долларов, и обещания оккупантов являются лишь пропагандой, которую они распространяют, чтобы привлекать больше людей в город.

"А потом, как обычная террористическая организация, они будут торговаться в отношении этих эвакуационных миссий. Это ловушка, нужно это понимать", - подчеркнул Бойченко.

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Мариуполь (5735) оккупация (10209) Бойченко Вадим (68)


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????!!!!! І чого б це ?
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17.05.2022 11:10 Ответить
Я смотрю в Марике до фига ******** . которые еще живы
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17.05.2022 11:23 Ответить
Якщо людина в цій ситуації поїхала в Марик, сподіваючись на відшкодування з боку рашистів, не варто її тримати. IQ збільшиться з обох боків.
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17.05.2022 11:25 Ответить
Щось не видно Андрія Шевченко з його тещами і котами, сподіваюсь встиг виїхати.
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17.05.2022 11:31 Ответить
зря он это сказал, если это правда, то этому меру никто не верит..., а те, кто ждал русский мир, пусть возвращаются, не насильно же их оттуда вытягивать...
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17.05.2022 11:49 Ответить
А воно вже звільнене? Чи я щось пропустив?
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17.05.2022 12:03 Ответить
Жодна адекватна українська людина на заклики рашистів не поведеться, а вата нехай їде!
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17.05.2022 12:38 Ответить
Распространенный типаж мариупольца - это ватно-вышиванистый. Например, немало таких кто наладили поездки туда- сюда. Часть мариупольцев в панике побросала все имущество и выехала в марте-апреле кто в Украину, а кто через рашку в Европу. Многие же остались. Они разграбили остатки магазинов, соседей, набив гаражи и уцелевшие квартиры чужим добром. Кстати, некоторые бедолаги, кто остался охранять свое имущество, бесследно пропали. Потом дельцы награбленное преспокойненько вывезли на материковую Украину как свое имущество. Пооформляли переселенческие, возможно даже выехали за кордон. Многие подали на компенсацию эрэфией, в надежде получить снрачала от эрэф, а потом и от Украины.
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02.11.2022 15:04 Ответить
 
 