"Не все, кто попадают в Мариуполь, могут потом уехать", - мэр Бойченко призвал жителей не возвращаться в город

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал выехавших жителей не возвращаться в город и не верить обещаниям оккупантов относительно компенсаций за разрушенное жилье.

Об этом он заявил в эфире информационного телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны понимать, что ограничений на возврат нет, но мы также должны понимать, что въехать можно - а выехать очень сложно. Надо потом будет проходить эти пытки, фильтрационные центры, получать справки, и это новый опыт, который, к сожалению, очень печальный. И не все, кто попадают в Мариуполь, могут потом выехать из Мариуполя. Это надо понимать", - сказал Бойченко.

Он сказал, что российские оккупанты привлекают жителей в город обещаниями о компенсациях за разрушенное жилье.

"Те разговоры, которые сегодня есть, что российские войска предлагают приезжать и получить компенсационные выплаты за поврежденное имущество, - это бред и ложь. Потому что город почти разрушен - 90% жилого сектора повреждено, 70% - это прямые попадания, 50% превратили россияне в пепел", - сказал мэр.

По словам Бойченко, сегодня сумма возмещения составляет миллиарды долларов, и обещания оккупантов являются лишь пропагандой, которую они распространяют, чтобы привлекать больше людей в город.

"А потом, как обычная террористическая организация, они будут торговаться в отношении этих эвакуационных миссий. Это ловушка, нужно это понимать", - подчеркнул Бойченко.

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